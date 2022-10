CPI Wielkiej Brytanii powróci powyżej poziomu 10%

Rynki europejskie zakończyły drugi dzień z rzędu wyżej, choć nieco niepokojące jest to, że zamknęliśmy się znacznie poniżej maksimów dnia.

Rynki amerykańskie rozpoczęły dzień od wzrostów, na czele z Nasdaqiem, jednak wczesne zyski szybko spowolniły po doniesieniach, że Apple zmniejszy produkcję iPhone'a 14 Plus w okresie przedświątecznym.

Pomimo późnego odwrotu od szczytów dnia, rynki amerykańskie zdołały zakończyć dzień na zielono.

W związku z tym, możemy oczekiwać pozytywnego otwarcia w Europie, gdzie głównym tematem będzie poziom inflacji w Wielkiej Brytanii i UE za wrzesień.

Dzisiejsze dane dotyczące inflacji prawdopodobnie wpiszą się w narrację o większych podwyżkach stóp przez EBC w przyszłym tygodniu i przez Bank Anglii na początku listopada, w czasie gdy rentowność obligacji nadal rośnie, a rynek brytyjski jest targany politycznymi zawirowaniami.

Wczoraj Bank Anglii odrzucił doniesienia, że rozważa opóźnienie rozpoczęcia programu sprzedaży aktywów z powodu ostatnich zawirowań na rynku obligacji. Bank przedstawił plan sprzedaży krótkoterminowych obligacji od 1 listopada, po tym jak 31 października zostaną przedstawione szczegóły nowego planu fiskalnego.

Inflacja w Wielkiej Brytanii odetchnęła w sierpniu, spadając do 9,9% z 10,1% w lipcu, przy czym spadek cen benzyny pomógł ściągnąć główną liczbę z powrotem poniżej dwucyfrowej wartości. W tym czasie ceny podstawowych produktów takich jak mleko, jajka i masło pozostawał powyżej poziomu 20%. Oczekuje się, że te wzrosty będą widoczne we wrześniowych danych, co pozwoli na powrót głównego wskaźnika powyżej 10%.

Wzrost cen podstawowych staje się coraz bardziej niepokojący pomimo stabilizacji cen energii w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Z drugiej strony istnieją pewne dowody na to, że inflacja PPI zaczyna słabnąć.

Przy całym zamieszaniu, jakie ma miejsce ostatnio na rynkach obligacji w związku z niepewnością co do polityki fiskalnej, Bank Anglii może nadal stać przed dylematem, ponieważ ceny bazowe wynoszą obecnie 6,3% i mają wzrosnąć do 6,4%, co może sprawić, że w krótkim okresie jego działania będą bardziej agresywne.

Choć ostatnie zmiany w polityce fiskalnej rządu mogły ułatwić mu funkcjonowanie w dłuższej perspektywie, nie zmienia to faktu, że przed bankiem stoi szereg wyzwań, z którymi będzie się musiał uporać w krótkim terminie.

Brytyjski bank wciąż pozostaje daleko w tyle za Rezerwą Federalną, a ponieważ amerykański bank centralny powinien podnieść stopy o 75 punktów bazowych dzień przed następnym spotkaniem Banku Anglii, presja na podniesienie stóp o co najmniej taką samą kwotę to prawdopodobnie minimum, jakiego mogą oczekiwać rynki. Ostatnie podwyżki płac będą mieć wpływ na każdą z podejmowanych decyzji.

Po tym jak wskaźnik CPI w UE wzrósł w sierpniu do rekordowego poziomu 9,1%, istniało duże prawdopodobieństwo, że dane za wrzesień będą jeszcze gorsze, a presja na przedsiębiorstwa, by przenosiły wzrost cen, znalazła odzwierciedlenie w szokującym niemieckim wskaźniku PPI, który pokazał, że ceny w fabrykach wzrosły o absolutnie oszałamiające 45,8%.

Przez kilka miesięcy istniało ogromne niedopasowanie między PPI i CPI, jeśli chodzi o inflację zasadniczą w UE. Obecnie wydaje się, że wskaźniki CPI przyspieszają. Ostatnie dane pokazują, że inflacja zasadnicza wzrosła o 1,2% miesiąc do miesiąca, podnosząc roczną wartość do 10% i podnosząc ceny bazowe z 4,3% do 4,8%.

Jedynym powodem, dla którego wskaźnik CPI w UE nie jest wyższy, jest fakt, że kraje takie jak Francja tłumią wpływ CPI na swoje liczby za pomocą limitów cenowych, podczas gdy w Niemczech inflacja zasadnicza wynosi 10,9%, co oznacza wzrost z 8,8% w sierpniu. Potwierdzenie tych danych w tym tygodniu prawdopodobnie sprawi, że EBC znajdzie się pod dalszą presją, by kontynuować kolejną podwyżkę o 75 pb podczas spotkania w przyszłym tygodniu.

EURUSD – wygląda na to, że może kontynuować wzrosty w stronę 50-dniowej SMA i oporu stawianego przez linię trendu poprowadzoną od szczytów z początku tego roku. Nastawienie pozostaje dla dalszych strat w kierunku 0,9000, co może się zmienić po pokonaniu parytetu i 50-dniowej SMA. Wtedy kolejnym oporem będzie poziom 1,0200.

GBPUSD – osunął się z obszaru 1,1440, tuż poniżej 50-dniowej SMA i kluczowego oporu na 1,1500. Wsparcie znajduje się na minimach z zeszłego tygodnia w rejonie 1,0920, zejście poniżej nich będzie sugerować powrót do 1,0800.

EURGBP – przełamał 100-dniową SMA i wsparcie w postaci linii trendu rozciągniętej od sierpniowych dołków na 0,8570. Może to sygnalizować dalsze spadki w kierunku 0,8490 i 200-dniowej SMA. Opór znajduje się w rejonie 0,8770

USDJPY – kontynuuje wzrosty po pokonaniu maksimów z 1998 r. i obecnie znajduje się na najwyższym poziomie od września 1990 r W najbliższych dniach możemy zobaczyć test 150,00, a nawet 152,30.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 42 punkty wyżej, na poziomie 6978.

DAX – oczekuje się otwarcia 117 punktów wyżej, na poziomie 12882.

CAC40 – możliwe otwarcie 55 punktów wyżej, na poziomie 6112.



