CPI w Wielkiej Brytanii spowolni, a Fed podniesie stopy o 50 pb

Po przejściu w stan hibernacji po raportach ISM i listopadowych payrollsach w USA, narracja o szczycie inflacji nabrała wczoraj nowego znaczenia, gdy wskaźnik CPI wzrósł o najniższą roczną wartość w tym roku, wysyłając rentowność obligacji gwałtownie w dół, a rynki europejskie na najwyższe poziomy od 6 miesięcy.

Rynki amerykańskie gwałtownie wzrosły na otwarciu, a indeks S&P500 wzniósł się na 3-miesięczne maksima, jednak przed dzisiejszą decyzją Fedu niechętnie kontynuowano początkowe zyski.

Ta ostrożność jest prawdopodobnie uzasadniona, biorąc pod uwagę dzisiejszą decyzję Fed, gdzie nadal oczekujemy podwyżki stóp o 50 punktów bazowych, ale gdzie istnieje ryzyko, że wczorajsza ekscytacja może nie przetrwać pierwszego kontaktu z konferencją prasową przewodniczącego Fed Jaya Powella.

Podczas gdy Powell wzmocnił narrację za zmniejszeniem tempa podwyżek stóp Fed w swoim przemówieniu w Brookings na początku tego miesiąca, może nie być tak chętny, by wesprzeć rynki w wycenie bardziej gołębiej perspektywy dla stóp na 2023 r., zwłaszcza gdy wskaźnik CPI jest nadal jest bardzo wysoki i ciągle istnieje istotne ryzyko, że inflacja może pozostać na obecnych poziomach w 2023 r.

Nie oznacza to, że Fed nie obawia się skutków opóźnień w polityce. Wczorajsze dane dotyczące inflacji wydają się sugerować, że po dzisiejszym ruchu o 50 pb, wycena tego, co nastąpi później, wydaje się przesuwać w stronę podwyżek o 25 pb od 2023 r.

Oczywiście, wiele z tego będzie zależało od tego, co nastąpi w danych w ciągu najbliższych kilku tygodni, z grudniowym raportem o płacach w styczniu, po którym otrzymamy kolejne dane o inflacji. 1 lutego FOMC spotka się po raz pierwszy w przyszłym roku.

Przed dzisiejszym, ostatnim posiedzeniem Fed w 2022 r., dowiemy się, czy szczytowa inflacja, którą obserwujemy w USA, zaczyna przejawiać się w danych dotyczących inflacji w Wielkiej Brytanii.

Dziś rano zobaczymy, czy inflacja CPI w Wielkiej Brytanii spowolniła w listopadzie, po tym jak w październiku osiągnęła 40-letnie maksimum na poziomie 11,1%, przy czym rachunki domowe wzrosły o 11,7%, a inflacja cen żywności w sklepach spożywczych wzrosła do 16,5%, przy dużym wzroście cen podstawowych produktów, takich jak mleko, jajka i ser.

Ostatnie dane PPI sugerowały, że inflacja w Wielkiej Brytanii zaczyna się wyrównywać, jednak z powodu błędów w obliczeniach tych liczb, ONS opóźnił ich publikację, więc nie będziemy w stanie uzyskać żadnych wskazówek, co dzieje się w tym konkretnym obszarze.

W przypadku głównych liczb CPI spodziewamy się spowolnienia presji cenowej z 11,1% do 10,9%, chociaż kiedy inflacja znacznie przekracza 10%, być może spowolnienie nie jest właściwym określeniem. Nie wpłynie to również na kalkulacje Banku Anglii, który jutro podniesie stopy o 50 punktów bazowych, choć jest mało prawdopodobne, by ta decyzja była jednomyślna.

Oczekuje się, że ceny bazowe pozostaną na stałym poziomie 6,5%, podczas gdy indeks RPI spadnie do 13,9% z 14,2%.

EURUSD – wzrósł powyżej 1,0600 osiągając 1,0673 i dając szansę na ruch w kierunku 1,0800. Aby ten scenariusz się wypełnił, musi utrzymać się powyżej 1,0520, którego wyłamanie będzie przemawiać za ruchem do 1,0340.

GBPUSD – otworzył perspektywę ruchu w stronę 1,2750 po pokonaniu 1,2300. Wsparcie nadal znajduje się na 200-dniowej SMA przy 1,2110, z tymczasowym wsparciem między 1,2260 a 1,2280.

EURGBP – osunął się do wsparcia tuż powyżej 200-dniowej SMA, ale nadal utrzymuje się powyżej niego. Zejście poniżej 0,8540 otworzy drogę do 0,8480, opór jest na 0,8650.

USDJPY – cofnął się z obszaru 138,00 na krótko schodząc poniżej 200-dniowej SMA na 135,00 do 134,66, co utrzymuje tendencję spadkową. Trwałe pokonanie tej średniej kroczącej będzie sugerować ruch do dołków przy 133,60 i kolejnych niższych poziomów.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 3 punkty niżej, na poziomie 7500.

DAX – oczekuje się otwarcia 16 punktów niżej, na poziomie 14482.

CAC40 – możliwe otwarcie 5 punktów niżej, na poziomie 6740.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.