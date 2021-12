CPI USA może wpłynąć na tok rozmów podczas spotkania Fedu w przyszłym tygodniu

W czoraj miała miejsce ostrożna sesja na rynkach europejskich, podczas której inwestorzy wstrzymywali się od dokonywania zakupów w związku ze zbliżającą się publikacją raportu o CPI z USA za listopad, który może pokazać wzrost inflacji do najwyższych poziomów od lat 80-tych, kiedy jeszcze Ronald Reagan był prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Rynki amerykańskie zamykają się niżej, mimo że cotygodniowy raport dotyczący liczby osób starających się o zasiłek dla bezrobotnych pokazał spadek do najniższego poziomu od 52 lat, wynoszącego 184 tys. Czekając na dzisiejsze popołudniowe dane z USA, giełdy europejskie mogą się otworzyć na minusie, gdyż sesja azjatycka również przebiegła w spokojnym tonie.

Z pewnością przeszliśmy długą drogę od czasu obsunięcia wywołanego odkryciem Omicrona. Chociaż udało nam się odzyskać większość odnotowanych strat, istnieje obawa o wpływ wprowadzenia ograniczeń na dalsze wyniki gospodarek w czasie, gdy banki centralne prawdopodobnie będą musiały zmienić politykę pieniężną swoich krajów. Ponieważ Rezerwa Federalna ma się spotkać w przyszłym tygodniu, jest szansa, że dzisiejszy raport o CPI skłoni FOMC do zwiększenia tempa ograniczenia programu skupu aktywów z obecnych 15 miliardów dolarów miesięcznie. W październiku CPI z USA osiągnęło najwyższy poziom od 31 lat, wynoszący 6,2%, jednocześnie ceny bazowe wzrosły do 4,6%. Miejmy nadzieję, że szczyt już jest za nami i będziemy powracać do niższych poziomów, jednak niewiele na to wskazuje. Warto zauważyć, że wielu amerykańskich detalistów było w stanie przerzucić wzrost cen na swoich klientów, co sugeruje, że CPI może być lepszy w przyszłym roku. Przewiduje się, że dzisiejszy raport o CPI pokaże dalszy wzrost cen do 6,8%, jednak niektórzy ekonomiści sugerowali, że możemy zobaczyć odczyt na poziomie nawet 7%, co jeszcze bardziej wzmocniłoby argument za zwiększeniem tempa ograniczenia skupu aktywów. Bazowy CPI prawdopodobnie wzrośnie do 4,9%.

Wcześniej poznamy dane z Wielkiej Brytanii, w tym październikową zmianę PKB, która ma pokazać wzrost gospodarczy na poziomie 0,4%, po odczycie 0,6% z września. Oczekuje się, że produkcja przemysłowa odbije po ostatnich spadkach, które zaobserwowaliśmy we wrześniu i wzrośnie o 0,2%.

EURUSD – nie udało mu się przedostać przez poziom 1,1385, utrzymując presję spadkową. Kluczowe wsparcia utrzymują się na listopadowych dołkach na 1,1185, a także na 1,1160. Przejście przez 1,1420 będzie oznaczać powrót do 1,1520.

GBPUSD – nadal utrzymuje się powyżej 1,3160, ale ostatnie odbicia były dość słabe. Rozbicie tego wsparcia może wywołać spadki do okolic 1,3000.

EURGBP – powróciło poniżej 200-dniowego MA, wsparcie utrzymuje się na poziomie 0,8480 i dopiero zejście poniżej niego będzie zapowiedzią głębszych spadków.

USDJPY – poziom 114,00 ponownie powstrzymał wzrosty, jego rozbicie pozwoli obrać 115,00 na kolejny cel dla tej pary walutowej. Wsparcie w pobliżu 112,50 wygląda dość solidnie, zejście poniżej niego będzie zapowiadać ruch do 111,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 30 punktów niżej, na poziomie 7291.

DAX – oczekuje się otwarcia 70 punktów niżej, na poziomie 15569.

CAC40 – możliwe otwarcie 28 punktów niżej, poziomie 6980.



