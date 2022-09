CPI USA może kontynuować spadek w sierpniu, płace w Wielkiej Brytanii w centrum uwagi

S łabość cen gazu ziemnego w Europie, wraz z optymizmem, że inflacja w USA może znacznie spaść, pomogły wczoraj rynkom w Europie zamknąć się wyżej drugi dzień z rzędu.

Rynki amerykańskie również cieszyły się kolejnym pozytywnym zamknięciem sesji, czwarty dzień z rzędu, przy czym wzrosty były napędzane przez ceny energii, a także sprzedaż detaliczną. Ogłoszenie w zeszłym tygodniu limitu cen energii przez rząd Wielkiej Brytanii, wraz z doniesieniami, że UE chce wdrożyć własne środki, pozwoliło na wytchnienie sektora detalicznego.

Patrząc na dzisiejsze otwarcie w Europie, uwaga będzie skierowana w stronę danych o CPI w USA za sierpień, skąd przeniesie się na jutrzejsze PPI, ponieważ rosną nadzieje, że mogliśmy zaobserwować już szczyt inflacji, przynajmniej w USA. Wcześniej przeanalizujemy kilka ważnych danych ekonomicznych z Wielkiej Brytanii. Czy w jej przypadku również widzieliśmy szczyt CPI? Dużo większe znaczenie będą miały ostatnie średnie tygodniowe płace, które choć są dość mocne, rosną wolniej niż koszty utrzymania i zmieniają się w stałym tempie 3,8%. Uwzględniając premie, widzieliśmy, że 3-miesięczna stopa wzrosła do 5,1% w czerwcu i oczekuje się, że osiągnie 5,4% w lipcu, do czego przyczyniły się jednorazowe płatności od pracodawców, aby pomóc pracownikom, którzy odczuwają gwałtowne wzrosty rachunków za energię. W lipcu obserwowaliśmy spadek CPI USA z 9,1% do 8,5%, co skłoniło do spekulacji, że Rezerwa Federalna może zmniejszyć tempo swojego cyklu podwyżek z zamiarem rozpoczęcia obniżek w 2023 roku. Od czasu sympozjum w Jackson Hole zmieniły się oczekiwania rynku i już nie mówi się tak często o obniżkach stóp procentowych w 2023 r., do czego przyczyniło się jastrzębie nastawienie decydentów takich, jak Neel Kashkari z Fed w Minneapolis, James Bullard z Fed St. Louis i Esther George z Fed Kansas City, którzy ciągle wydają się skłaniać w kierunku perspektywy ruchu o 75 pb w przyszłym tygodniu. W sytuacji, gdy Rezerwa Federalna jest przed FOMC z 21 września, dzisiejszy odczyt CPI może dać wskazówkę, czy na pewno nie zobaczymy podwyżki stóp o 50 pb na tym posiedzeniu. Należy pamiętać, że nawet jeśli otrzymamy łagodniejszy odczyt CPI, ogólne nastawienie członków Fed nie musi się zmienić, co wydaje się całkiem logiczne. Problem w tym, że każde działanie na terytorium stóp procentowych wpłynie na ogólne warunki w gospodarce, więc zbyt silne zacieśnianie przełoży się na wyniki wszystkich krajowych spółek. Co więcej, jeśli amerykański bank centralny chce utrzymać swoją narrację o stopie funduszy Fed na poziomie od 3,5% do 4% do końca roku, to w przyszłym tygodniu musi przeprowadzić podwyżkę o 75 pb, niezależnie od dzisiejszego CPI i jutrzejszego PPI. Po spotkaniu w przyszłym tygodniu Fed będzie miał jeszcze dwie okazje do podwyżek stóp w tym roku. Ponieważ wielu amerykańskich decydentów przemawia za mocniejszymi pierwszymi ruchami, szanse na podwyżkę o 75 punktów bazowych są bardzo wysokie.

Nawet jeśli rynki są przekonane, że amerykański bank centralny będzie redukował inflację w sposób „zrównoważony”, dzisiejsze dane o inflacji mogą nie być zbyt pomocne.

EURUSD – przebił 50-dniowe SMA, ale ciągle pozostaje poniżej linii trendu rozciągniętej od szczytów z tego roku na poziomie 1,0200. Przełamanie tej wartości zasygnalizuje dalsze wzrosty. Wsparcie jest na 0,9980.

GBPUSD – powrócił do okolic 1,1700, utrzymanie powyżej tego poziomu może pozwolić na ruch do kolejnego znaczącego poziomu oporowego tj. 1,1800. Spadki będą przemawiać za ruchem do 1,1400, a nawet 1,1000.

EURGBP – nadal nie jest w stanie pokonać oporu na 0,8720/30, spadek poniżej 0,8630 otworzy drogę do 0,8580.

USDJPY – utrzymuje się w trendzie wzrostowym mimo spadku z okolic 145,00. Dopiero zejście poniżej 141,00 będzie sugerować kontynuację ruchu w stronę 139,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 15 punktów niżej, na poziomie 7458.

DAX – oczekuje się otwarcia 20 punktów niżej, na poziomie 13382.

CAC40 – możliwe otwarcie 8 punktów niżej, na poziomie 6325.



