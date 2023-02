Commerzbank wraca do gry w DAX

Z dniem 27 lutego #Commerzbank wraca do #DAX #Dax40 . Poniżej zaktualizowana lista spółek i ich kapitalizacja $. Więcej o powrocie po 5 latach i cenie akcji 2. największego pożyczkodawcy Niemiec 🇩🇪 w komentarzu do tego tweeta: pic.twitter.com/ma33aNEoZU

Drugi co do wielkości bank Niemiec opuścił indeks w 2018 r., a obecnie wraca do niego ze względu na delisting spółki Linde. Jej akcjonariusze postanowili, że będzie ona tylko notowana w Stanach Zjednoczonych i jej akcje zostają zdjęte z niemieckiej giełdy. Kapitalizacja Commerzbanku to około 14,5 mld USD i znajdzie się bliżej ogona indeksu, niż czołówki.

Jak zachowywały się akcje banku wracającego do DAX?

Akcjonariusze Commerzbanku nie mieli łatwego życia. Najpierw cena akcji banku załamała się w czasie bańki dot com. Po 2000 r. spadek wyniósł 88 proc. Następnie część tego spadku udało się odrobić do 2007 r. Wzrost wyniósł 675 proc. Wtedy jednak bank otrzymał drugie uderzenie podczas kryzysu finansowego i cena akcji poleciała o ponad 90 proc. do 2009 r. Od tamtego czasu cena akcji jeszcze tylko pogłębiła spadek. Łącznie od szczytu z 2000 r. do dołka z pierwszej połowy 2020 r. cena akcji banku spadła o 99 proc. Od tego miejsca do dziś kurs akcji Commerzbanku wzrósł o niecałe 300 proc. Zatem na pokładzie głównego niemieckiego indeksu ląduje spółka z bardzo rozchwianą ceną akcji i równie rozchwianymi wynikami finansowymi.

Spółka jest notowana z trailing P/E na poziomie 19,7x, a forward P/E wynosi 8x. Konsensus dla EPS na kolejne 12 miesięcy wynosi 1,45 EUR i jest najwyższy od 2013 r. Konsensus dla przychodów za 12 miesięcy wynosi prawie 10,2 mld EUR.

Według prognoz 17 analityków z Wall Street, którzy przedstawili swoje roczne prognozy dla ceny akcji Commerzbanku, średni poziom ceny docelowej to 12,12 EUR, zaś maksymalny to 15 EUR. Minimalny poziom to 9,00 EUR.