Co może zrobić w obecnej sytuacji Europejski Bank Centralny? Prawdopodobieństwa i zmienność

Nawet jeśli koniec rosnących stóp procentowych jest coraz bliższy, a rynki giełdowe drżą, Europejski Bank Centralny może zrewidować swój plan podniesienia kluczowej stopy procentowej w strefie euro o kolejne 50 punktów bazowych na czwartkowym posiedzeniu.

Mała niespodzianka, można by pomyśleć — ale co będzie dalej i jak EBC zakomunikuje swoją przyszłą politykę monetarną rynkowi finansowemu, który rozgrzał się po pierwszych upadkach banków w USA oraz problemach Credit Suisse? Tutaj inwestorzy będą słuchać bardzo uważnie.

Gołębie kontra jastrzębie

Obecna debata na temat stóp procentowych jest gorąca zarówno w EBC, jak i pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro. Chodzi o kierunek dalszych działań w zakresie podwyżek stóp procentowych.

Ostatnie wypowiedzi poszczególnych członków Rady wskazują jednak na to, że dyskusje te ponownie nabierają tempa. Podczas gdy główny ekonomista Philip Lane i inni opowiadają się za bardziej ostrożnym podejściem, tj. spowolnieniem tempa podwyżek i niezbyt odległą pauzą lub zakończeniem obecnego cyklu, drugi obóz, kierowany przez Isabel Schnabel, opowiada się za dalszym zdecydowanym zacieśnianiem.

Jeśli u steru znajdą się jastrzębie, a dane gospodarcze pozostaną solidne, a inflacja wciąż wysoka, istnieje duże ryzyko, że EBC rzeczywiście przystąpi do podwyżek stóp o 50 punktów bazowych. W takim scenariuszu EBC podniósłby stopy procentowe do nowych historycznych maksimów, zwiększając ryzyko popełnienia błędu w polityce pieniężnej. Uśpiona postawa EBC na początku spirali inflacyjnej mogłaby go wówczas dużo kosztować poprzez wielokrotne błędne ocenianie sytuacji i wyolbrzymianie jej do granic możliwości. Jeśli przeważą gołębie jako bardziej umiarkowani zwolennicy polityki pieniężnej, to prawdopodobnie EBC wkrótce zakończy cykl i wstrzyma się z obserwacją opóźnionych efektów podwyżek stóp procentowych do czasu, aż zaczną one w pełni działać.

Zasadniczo jednak należy zauważyć, że EBC chce w przyszłości działać jak najbardziej elastycznie. Christine Lagarde nie będzie więc w stanie wywołać podobnej wypowiedzi, jak podczas ostatniej konferencji prasowej, kiedy szef EBC z wyprzedzeniem ogłosił decyzję dotyczącą kolejnego posiedzenia w sprawie stóp procentowych. Dostrajanie oczekiwań rynku na konferencji prasowej zbyt często kończyło się niepowodzeniem. Dlatego może się okazać, że w ten czwartek EBC wybierze bardzo defensywną strategię komunikacyjną i przekaże tylko to, co jest konieczne.

Pierwsze ofiary rosnących stóp procentowych w USA

Obecny kryzys bankowy w USA kładzie się obecnie cieniem na przyszłe decyzje EBC i wszystkich innych banków centralnych. Podwyżki stóp procentowych pochłaniają pierwsze poważne ofiary. Niektóre banki mają problemy z portfelem obligacji w krótkim terminie, przez co ponoszą straty i muszą przetrwać run na banki, do czego w niektórych przypadkach nie są zdolne.

Wraz z bankructwem Silicon Valley Bank, podwyżki stóp procentowych ostatecznie zakończyły bańkę spekulacyjną z ostatnich lat. Gwałtownie rosnące stopy procentowe prowadzą do wysychania nadmiaru płynności, dlatego istnieje również ryzyko rozprzestrzenienia się na inne instytucje finansowe i cały system bankowy. Jak na razie jednak duże banki nie wydają się być dotknięte tym problemem, ale nie ucisza to ostrzegawczego strzału do banków centralnych.

Same banki centralne dotknięte problemem

Same banki centralne również mają problemy ze swoimi portfelami obligacji z powodu wzrostu stóp procentowych. Jeśli weźmiemy za przykład Bundesbank, to rząd federalny musi przygotować się na trzecią z rzędu rundę zerowych stóp procentowych. Obciążenia Bundesbanku w najbliższym czasie prawdopodobnie wzrosną, a w przyszłym roku może on nawet zanotować stratę. Byłaby to pierwsza taka strata od 1979 r.

Również amerykańska Rezerwa Federalna zgromadziła w ostatnich miesiącach stratę w wysokości prawie 38 mld dolarów. Również w tym przypadku trend nadal wskazuje na wzrost, gdyż wydatki na odsetki wyraźnie przewyższają dochody z odsetek. Zacieśnianie ilościowe (QT) zmusza zarówno FED jak i EBC do sprzedaży obligacji rządowych ze stratą. Prędzej czy później może to doprowadzić do ujemnego kapitału własnego banków centralnych, a tym samym zachwiać również zaufaniem do całego systemu monetarnego.

Rynkowa wycena dla podwyżek stóp

Rynek pieniężny wycenia, że inwestorzy widzą obecnie mniej niż 20% szans na podwyżkę stóp o 50 punktów bazowych podczas dzisiejszej decyzji EBC. Jest to spadek z poziomu 90% na początku wczorajszej sesji. Obecnie rynek zdaje się wyceniać, że poziom 3,5 proc. będzie szczytem stóp w strefie euro, gdzie do niedawna mówiono o 4 proc. Dzisiejsza decyzja oraz komunikat do niej będzie kluczowy dla rynków finansowych, aby je uspokoić.

Zmienność na rynku walutowym

Inwestorzy z rynku opcji walutowych szacują implikowaną zmienność dla kursu EUR/USD podczas dzisiejszych wydarzeń na niecałe 150 pipsów. Największa zmienność może wystąpić na parze USD/JPY i może wynieść około 200 pipsów. Dla par USD/CHF oraz USD/CAD implikowana zmienność może wynieść około 100 pipsów. Z kolei kursy AUD/USD i NZD/USD mogą zmienić się o około 80 pipsów.

Decyzja EBC zostanie opublikowana o godzinie 14:15, a konferencja rozpocznie się o godzinie 14:45.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.