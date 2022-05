Chiny wznawiają mining

C hiny znów są kluczowym ośrodkiem wydobycia Bitcoina, mimo że rok temu kraj ten całkowicie zakazał tej działalności.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Cambridge Centre for Alternative Finance, Państwo Środka ponownie staje się ważnym graczem w tym sektorze. Od września ubiegłego roku do stycznia Chiny odpowiadały bowiem za 20% całkowitego hash rate, po chwilowym spadku do 0%. Prawdopodobnie spora część górników kontynuowała działalność w ukryciu i zacierała swoje ślady za pomocą zagranicznych usług proxy.

Rynki kryptowalutowe były w ostatnim tygodniu świadkami historycznie wysokiej zmienności wywołanej przez kursy dwóch stablecoinów, tj.: TerraUSD i Tether. W ciągu zaledwie kilku dni te dwa aktywa cyfrowe znajdujące się w pierwszej dziesiątce pod względem kapitalizacji rynkowej straciły prawie 40 miliardów dolarów wartości, wywołując przez chwilę obawy, co do stabilności całego ekosystemu kryptowalut. UST na stałe utracił swój sztywny kurs względem dolara amerykańskiego (1:1), a LUNA spadła niemal do zera i jest obecnie notowana dopiero kilka miejsc po przecinku po tym, jak uległa hiperinflacji, gdy twórcy sieci próbowali ratować płynność swojego stablecoina.

Jeszcze niedawno pojawiały się informacje, że Norwegia może zakazać kopania kryptowalut. Jak się okazuje nie są one już aktualne. Norweski parlament w dniu 10 maja przeprowadził głosowanie, podczas którego odrzucono tę ustawę. Miała ona poparcie jedynie lewicowych partii.

Ministerstwo Finansów Niemiec opublikowało nowe wytyczne dotyczące podatku od kryptowalut, zgodnie z którymi zyski z kryptowalut takich jak Bitcoin, czy Ethereum, sprzedawanych po 12 miesiącach od daty ich nabycia, bądź wykopania, nie będzie podlegać opodatkowaniu

Bitcoin odbił się od poziomu 25 tys. USD i aktualnie konsoliduje w pobliżu 30 tys. USD. Do czasu wyjścia powyżej ostatniego szczytu przed dołkiem na 40 tys. USD pozostaje w trendzie spadkowym.

Ethereum ciągle tworzy niższe szczyty i dołki, w trakcie ostatniego tygodnia wartość tego aktywa spadła o ponad 2%, do 2 tys. USD. Pierwszym sygnałem o potencjalnym załamaniu trendu spadkowego będzie powrót powyżej 2460 USD.

Bitcoin Cash ruszył w stronę linii trendu spadkowego rozciągniętej od szczytu z 31 marca, najbliższe poziomy wsparcia znajdują się na 200, 150 i 135 USD.

Ripple w trakcie ostatniego tygodnia odnotowało marginalny wzrost, ale podobnie jak w przypadku reszty badanych cyfrowych aktywów, utrzymuje się w trendzie spadkowym. Ostatni miesiąc przyniósł spadek XRP o ponad 44%.

Litecoin utworzył świecę z bardzo długim dolnym cieniem, po której pojawiło się objęcie hossy i wystąpiło silniejsze odbicie. W ostatnim tygodniu cena LTC wzrosła o 7,3%.

Dash, podobnie jak BTC, konsoliduje w ramach trendu spadkowego, najbliższe znaczące poziomy to wsparcia na 53 i 44 USD oraz oporowe 63 i 78 USD.



