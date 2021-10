Ceny paliw wpłyną na sprzedaż detaliczną Wielkiej Brytanii

R ynki europejskie podczas wczorajszego dnia odczuły wpływ niewypłacalności Evergrande oraz sytuacji w chińskiej gospodarce, gdyż Chiny zamierzają zrestrukturyzować swój sektor stali, aluminium, szkła i innych energochłonnych sektorów, co spowodowało niewielką słabość w cenach surowców.

Ceny miedzi osiągnęły najniższy poziom od tygodnia. Na giełdach amerykańskich odbyła się kolejna dobra sesja, podczas której S&P500 ustanowił nowy rekord i również zamknął się na najwyższym poziomie w historii, ponieważ dane o zarobkach wielu spółek przewyższały oczekiwania analityków. Snap po godzinach poinformował, że jego przychody w raportowanym okresie zmalały, o co obwiniał zmiany prywatności Apple. Facebook również zanurkował tydzień przed jego danymi sprzedażowymi, które pojawią się w przyszłym tygodniu, a Intel zszedł na niższe poziomy po rewizji swoich szacunków w dół.

Dzisiejsze otwarcie giełd europejskich zapowiada się dość pozytywnie, po doniesieniach w Azji, że Evergrande wypłaci 83 mln USD odsetek od obligacji w dolarach amerykańskich.

Ostatnie kilka miesięcy nie były zbyt dobre dla wzrostu sprzedaży detalicznej, trzy z czterech miesięcy pokazały dość gwałtowne spadki wydatków konsumenckich. Od 9,2% wzrostu z kwietnia zaobserwowaliśmy spadki o 1,3%, 2,8% i 0,9%, z wzrostem wynoszącym 0,2% w czerwcu. Konsumenci z Wielkiej Brytanii podczas okresu letniego nie mogli nigdzie wyjechać, więc krajowe firmy zajmujące się wypoczynkiem, szczególnie w nadmorskich kurortach, miały najlepszy sezon od lat, podczas gdy restauracje odnotowały podobnie dobre wyniki. W sierpniu zaobserwowaliśmy również wzrost wydatków na bilety do kina i imprezy plenerowe, co sugeruje, że oficjalne dane nie oddają pełnego obrazu wzorców wydatków gospodarki Wielkiej Brytanii.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy coraz wyraźniej widać, że osiągnęliśmy szczyt na wskaźniku PMI jeśli chodzi o Niemcy i Francję, a także Wielką Brytanię, chociaż spowolnienie było bardziej widoczne w Niemczech. Wstępny PMI dla przemysłu we Francji ma wynieść 53,9, a dla usług 55,6. W Niemczech wrześniowa aktywność produkcyjna spadła do najniższego poziomu od stycznia, podczas gdy usługi spadły do najniższego poziomu od trzech miesięcy, przy czym w obu przypadkach oczekuje się dalszego osłabienia do odpowiednio 56,5 i 55,2 w październiku. Działalność produkcyjna i usługowa w Wielkiej Brytanii również odnotowała umiarkowane osłabienie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale pokazała pewne oznaki stabilizacji, chociaż rosnące ceny energii stają się coraz łatwiej zauważalne, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie. Oczekuje się, że produkcja w Wielkiej Brytanii zwolni do 56,1, a usługi do 54,5. Nastroje wśród przedsiębiorców spadają w ostatnich miesiącach w całej Europie i jest wysoce prawdopodobne, że w Niemczech może się to utrzymać jeszcze przez kilka miesięcy w związku z nowym rządem.

EURUSD – wycofuje się do wsparcia na 1,1610, którego przełamanie może oznaczać ruch w kierunku 1,1560. Musimy zobaczyć przebicie przez 1,1680, aby móc ponownie zaatakować 1,1760. Zejście poniżej 1,1520 otworzy drogę do 1,1450.

GBPUSD – cofnął się od 200-dniowego MA na 1,3840, ale nastawienie rynku pozostaje do kontynuacji wzrostów do 1,3900. Najbliższe wsparcia mamy na 1,3720 i 1,3670

EURGBP – wciąż znajduje wsparcie w okolicach 0,8420, ale brak odbicia sugeruje, że możemy zobaczyć zejście poniżej 0,8400 i ruch w kierunku 0,8280 oraz dołków z 2020 roku. Kluczowe poziomy oporowe są na 0,8470, szczytach z tego tygodnia oraz 0,8520.

USDJPY – spadł do okolic 113,65 po próbie wyjście powyżej szczytów z listopada 2017 r. na 114,75. Rozbicie tego oporu będzie świadczyć o potencjalnym ruchu do 115,50, a spadki poniżej 113,60 będą pierwszą informacją o możliwym zejściu do 112,40.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 23 punkty wyżej, na poziomie 7213.

DAX – oczekuje się otwarcia 60 punktów wyżej, na poziomie 15532.

CAC40 – możliwe otwarcie 37 punktów wyżej, na poziomie 6723.



