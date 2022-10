Ceny akcji Netflixa w górę wraz z odbiciem wzrostu liczby abonentów

Po dwóch kolejnych kwartałach ujemnego wzrostu liczby subskrybentów, płatne członkostwo odbiło się w trzecim kwartale

Po dwóch kolejnych kwartałach ujemnego wzrostu liczby subskrybentów, płatne członkostwo odbiło się w trzecim kwartale o 2,41 mln abonentów, znacznie powyżej oczekiwań na poziomie nieco ponad 1 mln, co po godzinach rynkowych spowodowało gwałtowny wzrost kursu akcji Netflix. Całkowita liczba abonentów jest teraz na nowym rekordowym poziomie 223,09 mln, a Netflix oczekuje, że w IV kwartale liczba ta wzrośnie o kolejne 4,5 mln do 227,59 mln. Biorąc pod uwagę rosnące koszty praktycznie we wszystkich dziedzinach życia, wydaje się to optymistyczne.

W notowanianch posesejnych rosły także kursy takich firm jak Disney, Paramount, Amazon i Discovery w reakcji na wyniki największego konkurenta.

Przychody w III kwartale również przekroczyły oczekiwania, osiągając 7,93 mld USD, pokonując prognozę 7,85 mld USD, podczas gdy zyski wyniosły 1,398 mld USD, czyli 3,10 USD na akcję. Bez wątpienia pomógł finał serialu Stranger Things 4, który zakończył się w nieoczekiwany sposób.

Programy nieanglojęzyczne w dalszym ciągu są źródłem sporych dochodów, przy czym przychody w regionie APAC i LATAM wykazały wzrost o 19%. Region Azji i Pacyfiku odnotował wzrost o 1,4 mln osób, a Ameryka Łacińska o 0,3 mln. Jest to dobra wiadomość, zwłaszcza, że jeszcze nie został uruchomiony nowy serwis z reklamami, który rusza w przyszłym miesiącu. Prognozy serwisu na IV kwartał wyglądają trochę słabiej, co sprawia, że wzrost kursu akcji stoi pod znakiem zapytania. Netflix miał dobry III kwartał, perspektywy nie wyglądają jednak optymistycznie, jeśli serwis straci pewną liczbę subskrybentów.

Oczekuje się, że przychody w IV kwartale wyniosą 7,78 mld USD, a zysk netto spadnie do 163 mln USD lub 0,36 USD na akcję, a marża operacyjna spadnie do 4,2% z 8,2% w porównaniu do roku poprzedniego. Oznacza to, że mimo oczekiwań wzrostu bazy abonenckiej o 4,5 mln, Netflix spodziewa się niższych przychodów. Wydaje się, że gigant streamingowy obwinia siłę dolara amerykańskiego działającą niekorzystnie na wyniki z IV kwartału. Z tonu listu do akcjonariuszy jasno wynika, że Netflix nie spodziewa się istotnego wkładu nowego projektu serwisu z reklamami w czwartym kwartale. Netflix potwierdził również, że siła dolara kosztowała go w tym roku już około 1 miliarda dolarów z punktu widzenia przychodów. Całoroczna marża operacyjna pozostaje na dobrej drodze, aby spełnić oczekiwania na poziomie od 19% do 20%.

Ponieważ firma wybiega w przyszłość do roku 2023, Netflix potwierdził, że nie będzie już publikować wskazówek dotyczących liczby abonentów i że chce, aby inwestorzy skupili się na kluczowych wskaźnikach przychodów, dochodzie operacyjnym, marży i dochodzie netto.

Podsumowując, wczorajsze dane dotyczące trzeciego kwartału były bardzo przyzwoitymi wynikami dla spółki. Głównym pytaniem pozostaje kwestia wprowadzenia nowego projektu serwisu z reklamami w przyszłym miesiącu i tego, czy ten model może spowodować kanibalizację oferty premium, z uwagi na fakt, że niektórzy klienci tracą na jego wprowadzeniu. Czas pokaże, ale przy tak słabych wskaźnikach poprzeczka jest już dość nisko zawieszona.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.