CD Projekt – czy Król się obudził?

W swojej analizie z 7 maja br. przedstawiłem średnioterminowy obraz trendu akcji CD Projekt S.A. wskazując strefę 155-129 zł jako ważne wsparcie. Górna cześć tej strefy została osiągnięta 11 maja i od tego czasu obserwujemy umacnianie tej spółki względem rynku oraz wyraźne parcie jej ceny „w kierunku północnym”. Na dzisiejszej sesji akcje te rosną ok. 7% na co z jednej strony wpływ ma informacja o znaczących zakupach (ok. 365 000 akcji), które w ostatnim czasie zrobił Michał Kiciński czyli jeden ze współzałożycieli spółki, z drugiej strony zaś wpływ na wzrosty ma poprawiający się obraz techniczny. Być może zatem jesteśmy świadkami przełomu na tym rynku, choć sporo w tej kwestii może wnieść raport za I kwartał br., który ma być opublikowany w najbliższy poniedziałek czyli 31 maja br.

Jeśli chodzi o sam wykres, to jak to prezentuję niżej, kurs omawianej spółki dotarł do ważnych punktów i ewentualne dalsze wzrosty mogłyby znacząco poprawić jej obraz techniczny.

Co to za punkty ?

Po pierwsze, dotarliśmy do średnioterminowej linii trendu spadkowego kreślonej na skali logarytmicznej. Ewentualne pokonanie tej linii byłoby klasycznym sygnałem zmiany średnioterminowego trendu.

Po drugie, od lokalnego szczytu z 17 maja br. na krótkoterminowym wykresie tej spółki buduje się formacja opadającego trójkąta rozszerzającego się, który jest jedną z formacji kontynuacji poprzedzającego ją trendu. Według mojego doświadczenia jest to jedna z najmocniejszych i bardziej wiarygodnych formacji.

Wymienione wyżej opory położone są między 171 a 174 zł i wyraźne pokonanie tej strefy byłoby istotnym sygnałem dalszej poprawy na tym rynku.

Po trzecie, tzw. profil wolumenu pokazuje, że nieco powyżej 170 zł znajduje się „nawis podażowy” na tym rynku i jeśli kupujący zdołaliby przepchnąć i utrzymać rynek nad tą strefą, to droga np. w kierunku 200-220 zł mogłaby zostać otwarta.

Nieco powyżej ww. strefy rozpoczynają się istotne, wynikające z zagęszczenia poziomów Fibonacciego opory, które wskazywałem w swojej analizie z 7 maja.

Podsumowując, można z całą pewnością stwierdzić, że techniczny obraz akcji CD Projekt w ostatnich tygodniach się poprawił i jeśli kupujący zdołają wynieść kurs tych akcji powyżej wskazanych wyżej poziomów, to z takiego punktu widzenia droga do zmiany trenu mogłaby zostać otwarta. Moim zdaniem dużo w tym temacie może wnieść raport za I kwartał br., który poznamy w najbliższy poniedziałek, gdyż oczekiwania analityków odnośnie poszczególnych jego elementów są nadzwyczaj zróżnicowane.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.