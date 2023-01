CAD przed decyzją Banku Kanady – czego spodziewa się rynek?

Na tydzień przed decyzją FOMC w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, decyzję podejmie Bank Kanady. Według konsensusu rynkowego dziś może dojść do kolejnej podwyżki stóp procentowych. Tym razem podwyżka ma wynieść 25 punktów bazowych, co może prowadzić do najwyższego poziomu stóp procentowych w Kanadzie od listopada 2007 r.

Przypomnijmy, że na ostatnim posiedzeniu w 2022 r. Bank Kanady podniósł cel dla swojej stopy overnight o 50 pb do 4,25, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Decydenci powiedzieli wtedy, że kontynuują również politykę zacieśniania ilościowego. Zauważono, że wzrost gospodarczy pozostaje silny, choć oczekuje się, że zatrzyma się pod koniec tego roku i w pierwszej połowie 2023 roku. Również rynek pracy pozostaje stabilny, podczas gdy inflacja jest wciąż zbyt wysoka, a krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają podwyższone. W przyszłości bank centralny rozważy, czy konieczna jest dalsza podwyżka stopy procentowej, aby przywrócić równowagę między podażą a popytem i przywrócić inflację do celu, co jest oznaką, że kampania zacieśniania może się zbliżać do końca.

Dane z Kanady

W grudniu inflacja w Kanadzie spadła do 6,3 proc. Szczyt inflacji na tę chwilę miał miejsce w czerwcu, wynosząc 8,1 proc. Wtedy największą dezinflację odnotowano w cenach transportu (spadek z 8,5 proc. do 6 proc.), cenach paliw (spadek z 13,7 do 3 proc.) oraz cenach trzymania domu (7,2 do 7 proc.). W międzyczasie spadło zaufanie konsumentów w Kanadzie z 49,34 pkt w grudniu do 48,81 pkt w styczniu 2023 r Z kolei indeks PMI dla przemysłu spadł w grudniu do 49,2 pkt z 49,6 pkt. Był to piąty z rzędu miesiąc spadku aktywności fabryk ze względu na dalszy spadek produkcji, nowych zamówień i aktywności zakupowej. W tym czasie firmy starały się dostosować zapasy do bieżących wymagań produkcyjnych. Opóźnienia w dostawach utrzymywały się i ponownie przyczyniły się do presji inflacyjnej, która wzmocniła się w ciągu miesiąca.

Oczekiwania rynku stopy procentowej

Rynek stopy procentowej zdaje się zdecydowany co do tego, gdzie dalej mogą podążać stopy procentowe w Kanadzie. O ile rośnie presja na obniżki stóp procentowych w USA, to w Kanadzie to przekonanie graniczy niemal z pewnością. Jeśli do podwyżki dziś dojdzie, to może być to ostatnia podwyżka w cyklu. Następnie rynek stopy procentowej zdaje się zakładać spadek oprocentowania w Kanadzie o około 50 punktów bazowych w terminie roku. Są to największe oczekiwania odnośnie do cięcia stóp w 2023 r. spośród głównych gospodarek świata.

🇨🇦 Zbliża się decyzja Banku Kanady.



Czego oczekuje rynek? #USDCAD.



Szczegóły za moment w komentarzu poniżej.



Tymczasem rynek stopy procentowej zdaje się przekonany, że Kanadyjczycy finalnie w 2023 r. będÄ ciÄ Ä‡ stopy. pic.twitter.com/KlIzjOmN7f — CMC Markets Polska (@CMCMarkets_PL) January 25, 2023

Oczekiwana zmienność na parze USD/CAD

Według wycen z rynku opcji walutowych, które jako jedyny rynek próbują wycenić zmienność instrumentu bazowego w przyszłości, z 70 proc. prawdopodobieństwem zakres wahań dla USD/CAD w ciągu dnia może być wyznaczony przez poziomy 1,3497 oraz 1,3257 przy obliczeniach dla ceny spot na poziomie 1,3374. Oznacza to implikowaną zmienność na poziomie 123 pipsów. Czy to dużo?

USD/CAD, D1, platforma Next Generation CMC Markets

Spoglądając na 14-dniowy ATR historyczna dzienna zmienność wynosiła niecałe 100 pipsów. Zatem spodziewana dziś zmienność zdaje się być podwyższona. Innymi słowy, dzisiejsza decyzja może być dla rynku istotna. Decyzję w sprawie stóp procentowych poznamy już o godzinie 16:00.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.