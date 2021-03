Byki wyhamowują, traderzy czekają na dane PKB z Wlk. Brytanii

Europejski Bank Centralny pozostawił na wczorajszym posiedzeniu stopy procentowe i program zakupów awaryjnych na wypadek pandemii (PEPP) bez zmian - zgodnie z prognozami. Prezes banku, Christine Lagarde, potwierdziła, że program skupu obligacji zostanie wzmocniony jako sposób na utrzymanie niskich rentowności. Zostało to dobrze przyjęte przez inwestorów giełdowych, ponieważ rosnące rentowności wstrząsnęły akcjami w ostatnim czasie. EBC podwyższył swoją prognozę inflacji na 2021 r. do 1,5% z 1%. Prognoza na przyszły rok to obecnie 1,2%, w porównaniu z 1,1%. Zwykle rewizje wywierają presję na rentowności, ale EBC jasno dał do zrozumienia, że jest zdeterminowany, aby powstrzymać ich wzrost. Wiele krajów strefy euro ma wysokie zadłużenie do poziomu PKB, więc wyższe koszty finansowania zewnętrznego byłyby poważnym problemem dla niektórych rządów. Kilka godzin po zamknięciu europejskiej sesji giełdowej prezydent Biden podpisał pakiet pomocy w wysokości 1,9 biliona dolarów. Hojny program obejmuje czeki stymulacyjne o wartości 1400 USD, część osób otrzyma płatności już w ten weekend. Potwierdzenie programu wydatków spowodowało kolejny wstrząs w amerykańskich akcjach. Dow Jones i S&P 500 ustanowiły rekordy, a NASDAQ 100 zyskał 2,3%. Akcje amerykańskie rozpoczęły pozytywnie sesję częściowo ze względu na raport o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, którego odczyt spadł do 712 tys., najniższego poziomu od 14 tygodni.

Indeks dolara amerykańskiego ponownie stracił na wartości, ponieważ ostatni spadek rentowności 10-letnich obligacji w USA był kontynuowany. Kursy EURUSD i GBPUSD zanotowały wzrost dzięki osłabieniu dolara. Złoto i srebro na krótko osiągnęły tygodniowe maksima jednak zaczęły notować spadki pomimo tańszego dolara. Możliwe, że metalom szkodzi realizacja zysków. Po śmierci pacjenta, który otrzymał szczepionkę AstraZeneca-Oxford, wiele krajów europejskich zaprzestało podawania leku, chcąc przetestować jego bezpieczeństwo przed kontynuowaniem jego dystrybucji. Opóźnienie we wprowadzaniu szczepionki może mieć wpływ na ogólną sytuację. Jeśli chodzi o Astrę, firma farmaceutyczna raczej nie osiągnie celu w zakresie dostarczania szczepionek do UE w pierwszym kwartale. Tymczasem w USA prezydent Biden powiedział, że wszyscy dorośli powinni kwalifikować się do szczepienia do 1 maja.

Nikkei 225 rośnie na Dalekim Wschodzie, akcje w Chinach kontynentalnych poruszają się płaska, podczas gdy rynek w Hongkongu jest na minusie. Dla Europy prognozowany jest lekko negatywne otwarcie. Dużo uwagi przyciągną dzisiejsze dane o PKB z Wielkiej Brytanii o godzinie 8:00. Ekonomiści przewidują -4,9% wzrostu w styczniu w ujęciu miesięcznym, co oznaczałoby gwałtowny spadek w porównaniu z 1,2% odnotowanym w grudniu. Wiemy, że brytyjska gospodarka ucierpiała w styczniu, ponieważ odczyt PMI dla usług spadł do 39,5, najniższego poziomu od ośmiu miesięcy. Również odczyt sprzedaży detalicznej zanotował spadek, wykazując -8,2%, co jest najniższym poziomem od dziewięciu miesięcy. W ostatnim kwartale 2020 roku gospodarka Wielkiej Brytanii wzrosła o 1%, wyprzedzając oczekiwania 0,5%. Dzisiejsza aktualizacja skłoni traderów do zastanowienia się, czy raport o PKB za pierwszy kwartał będzie pozytywny czy negatywny. Nawet jeśli odczyt jest bardzo rozczarowujący, może nie wpłynąć negatywnie na funta szterlinga, ponieważ system dystrybucji szczepień w Wielkiej Brytanii jest jednym z najlepszych na świecie. Nadzieje na ponowne otwarcie gospodarki w nadchodzących miesiącach mają w umysłach inwestorów pierwszeństwo przed styczniowymi danymi o PKB. W tym samym czasie zostaną opublikowane brytyjskie dane nt. produkcji przemysłowej oraz bilansu handlowego.

Najnowszy odczyt wskaźnika CPI w Niemczech za luty ma wynieść 1,6%, bez zmian w stosunku do odczytu wstępnego i styczniowej aktualizacji. Szczegóły zostaną opublikowane o godzinie 8:00. Wciąż utrzymują się obawy o rosnącą inflację. Wzrost cen towarów podsycił niepokoje, że koszty utrzymania wzrosną. CPI w USA wzrósł z 1,4% w styczniu do 1,7% w lutym, ale odczyt bazowy spadł z 1,4% do 1,3%, co dało sygnał, że popyt bazowy nieco się ochłodził. Przewiduje się, że amerykański raport PPI o godzinie 14:30 wyniesie 2,7%, w porównaniu z 1,7% w styczniu. Oczekuje się, że podstawowy poziom wzrośnie z 2% do 2,6%. PPI wydaje wyprzedzać CPI, ponieważ wzrost cen w fabrykach zwykle przenosi się na konsumentów. Duży skok PPI może podnieść rentowności obligacji rządowych, ponieważ są one wrażliwe na kwestie postrzegania inflacji. Stopa bezrobocia w Kanadzie wzrosła w styczniu do 9,4%, najwyższego poziomu od pięciu miesięcy, ale ekonomiści przewidują, że spadnie do 9,2% w lutym. Zmiana zatrudnienia ma wykazać, że w zeszłym miesiącu dodano 75 000 miejsc pracy. Warto zauważyć, że w poprzednim miesiącu utracono 212,8 tys. miejsc pracy. Dane zostaną opublikowane o godzinie 14:30.

Oczekuje się, że wstępny odczyt nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan wzrośnie z 76,8 w lutym do 78,5 w marcu, odczyt poznamy o godzinie 16:00

EURUSD – dopóki utrzymujemy się poniżej 50-dniowej MA przy 1,2105 ostatnie spadki mogą być kontynuowane. Wsparcie znajduje się przy 1,1800. Wybicie powyżej 1,2242 może skierować kurs na 1,2349.

GBPUSD – od końca września para pozostaje w trendzie wzrostowym, docierając w zeszłym miesiącu do 34-miesięcznego szczytu. Jeżeli wzrosty się utrzymają, kolejnym celem może być 1,4241.Wsparcie znajduje się przy 1,3781 i 50-dniowej MA.

EURGBP – kurs znajduje się w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a w zeszłym miesiącu zanotował spadek do 11-miesięcznego dołka. Kolejne spadki mogą prowadzić w okolice 0,8400. Wzrosty powyżej 0,8730 powinny z kolei skierować kurs na 0,8800.

USDJPY – para pozostaje w ruchu wzrostowym od początku stycznia. Jeżeli pozytywna tendencja utrzyma się, celem może być 109,85. Odreagowanie z tego miejsca może dotrzeć do wsparcia przy 108,00 lub 105,49, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 18 punktów do 6,719

DAX 30 - oczekiwany spadek na otwarcie o 21 punktów do 14,548

CAC 40 - otwarcie oczekiwane na niezmienionym poziomie 6,033



