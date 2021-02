Byczy start w Europie, srebro wyhamowuje

Srebro skupiło wczoraj uwagę inwestorów, ponieważ notowało duże wzrosty, gdy społeczność traderów detalicznych z Reddit skupiła się na tym walorze, by spowodować short squeeze. Grupa inwestorów, która w zeszłym tygodniu spowodowała wzrost ceny akcji Gamestop, skierowała swoje fundusze na srebro. W weekend wzmogło się zamieszanie, gdy pojawiły się dyskusje na temat #silversqueeze. Wczoraj metal osiągnął najwyższy poziom od lutego 2013 roku. Organy regulacyjne są, co zrozumiałe, zaniepokojone aktywnością wywołaną przez fora na Reddicie, ponieważ w grę może wchodzić manipulacja cenami. Zadaniem regulatora jest dopilnowanie, aby nikt nie sterował rynkiem dla własnego zysku. Podczas gdy regulatorzy mieli wczoraj powód do zdenerwowania, na giełdach panowały optymistyczne nastroje. W zeszłym tygodniu wśród inwestorów zapanował niepokój, ponieważ pojawiały się obawy, że straty poniesione przez niektóre fundusze hedgingowe z powodu ogromnego wzrostu Gamestop, mogą spowodować zakłócenia na rynkach jako całości. Krążyły obawy, że firmy inwestycyjne mogą zamykać swoje pozycje w celu uwolnienia środków pieniężnych na pokrycie wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego. Mimo że nowym celem brygady Reddit stało się srebro, ogólny nastrój był pozytywny. Wiele funduszy hedgingowych przyznało, że poniosło duże straty w związku z sytuacją na Gamestop, ale rynki odzyskały zaufanie. Indeksy w Europie i USA notowały wczoraj wzrosty. Srebro oddało część swoich ostatnich zysków, ponieważ giełdy futures podniosły wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego - jest to powszechny ruch, gdy zmienność jest wysoka.

Wczoraj indeks dolara amerykańskiego osiągnął najwyższy poziom od ponad 7 tygodni, ponieważ inwestorzy bardziej wierzą w ożywienie gospodarcze w USA niż w UE. Powolne tempo szczepień w połączeniu z surowymi ograniczeniami w kilku głównych gospodarkach osłabiło perspektywy solidnego ożywienia w Europie kontynentalnej.

Rynki akcji w Azji notowały wzrost dzięki pozytywnym ruchom w USA, europejskie indeksy powinny otworzyć się na plusie. Zgodnie z oczekiwaniami Bank Rezerw Australii (RBA) utrzymał stopy procentowe na poziomie 0,1%. Bank centralny przedłużył program skupu obligacji o 100 miliardów dolarów. RBA przewiduje, że stopy procentowe nie zostaną podniesione wcześniej niż w 2024 r., co może wywierać presję na indeks CMC AUD. Według Reutersa, OPEC zwiększył w styczniu wydobycie do 25,75 mln baryłek dziennie, co odbiega od prognoz, stąd wczorajszy ruch w górę ropy WTI i Brent. W styczniu ropa osiągnęła najwyższy poziom od 11 miesięcy po wiadomości, że Arabia Saudyjska zmniejszy produkcję, choć ostatnio byki wyhamowały. Jeśli pojawi się wybicie powyżej styczniowego szczytu, powinno to utorować drogę do dalszych wzrostów.

Wczoraj poznaliśmy kilka raportów dotyczących produkcji. Sondaż Caixin dotyczący chińskiego przemysłu w styczniu sięgnął 51,5 - najniższego wyniku od siedmiu miesięcy. W ciągu ostatnich kilku tygodni administracja Pekinu nałożyła lokalne blokady, ponieważ koronawirus pojawił się ponownie w niektórych regionach, więc odczyt może spadać. Raporty z UE były mieszane. Hiszpański sektor produkcyjny odnotował niespodziewany spadek. Aktywność we Francji i Włoszech wzrosła, podczas gdy odczyt w Niemczech wykazał niewielki spadek tempa ekspansji. Raport PMI dla przemysłu w Wielkiej Brytanii wyniósł 54,1, przewyższając szacunki, ale spadł z poziomu 57,5 w grudniu. Amerykański odczyt o produkcji ISM spadł z 60,5 w grudniu - najszybszego poziomu od ponad dwóch lat - do 58,7 w styczniu. Pozornie on sugeruje, że nie ma potrzeby się zbytnio martwić, ale komponent dotyczący nowych zamówień spadł z 67,9 do 61,1. Ceny wzrosły z 77,6 do 82,1, co może być wczesną wskazówką, że jesteśmy na drodze do wyższej inflacji. Mniejsza liczba zamówień i wyższe koszty nie jest dobrą kombinacją, ponieważ stanowi połączenie najgorszych warunków z obu stron.

Oczekuje się, że francuski odczyt CPI wzrośnie z 0,0% w grudniu do 0,4% w styczniu. Raport poznamy o 8:45. Odczyt PKB z Włoch za czwarty kwartał zostanie opublikowany o 10:00. Ekonomiści spodziewają się wyniku -2,2% kwartalnie. W poprzednim kwartale gospodarka wzrosła o 15,9%. W zeszłym tygodniu inne główne gospodarki bloku walutowego podały swoje raporty. W ostatnich trzech miesiącach 2020 r. Francja, Hiszpania i Niemcy odnotowały wzrost odpowiednio o -1,3%, 0,4% i 0,1%. Wstępny odczyt PKB ze strefy euro za czwarty kwartał ma wynieść -1%, co byłoby dużym spadkiem z 12,5% zarejestrowanym w trzecim kwartale. Wynik poznamy o godzinie 11:00.

EURUSD – kurs porusza się w okolicach 1,2135 i 50-dniowej MA. Dopóki utrzymujemy się poniżej tego poziomu, perspektywa pozostaje spadkowa. Przełamanie poniżej 1,2058 może skierować parę w okolice 1,2000 lub 1,1923. Jeśli szerszy trend wzrostowy utrzyma się, możemy dotrzeć do 1,2349.

GBPUSD – od końca września poruszaliśmy się w trendzie wzrostowym, w zeszłym tygodniu para dotarła do 33-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywne nastawienie utrzyma się, celem może być poziom 1,4000.Odreagowanie może wyhamować na wsparciu przy 1,3521, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a dalsze spadki mogą doprowadzić do 0,8800 lub 0,8670. Wzrost z tego miejsca może skierować kurs na 0,8994, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

USDJPY – od początku stycznia para notuje wzrosty docierając w ostatnim czasie do najwyższego poziomu od 11 tygodniu. Dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 103,88, trend wzrostowy powinien być kontynuowany i może doprowadzić kurs w okolice 106,00. Spadek poniżej 103,83 może skierować parę na 102,59.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 48 punktów do 6,514

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 81 punktów do 13,703

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 43 punkty do 5,504



