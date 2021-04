Brak zmian w Banku Japonii

Rynki europejskie spokojnie rozpoczęły ten tydzień, po zakończeniu poprzedniego na spadkach. Liczymy na dobre wyniki, takie jak przedstawiła wczoraj Tesla. W poniedziałek rynki USA kontynuowały wzrosty, chociaż Dow pozostał w tyle w porównaniu do Nasdaq, który osiągnął rekordowe zamknięcie. Russell 2000 również odnotował znaczne wzrosty. Widzieliśmy wczoraj dobre wyniki w branży turystycznej i rekreacyjnej, a linie lotnicze radzą sobie szczególnie dobrze po doniesieniach, że ograniczona trasa transatlantycka może otworzyć się dla zaszczepionych turystów z USA. Pozwoli to na podróże do Wielkiej Brytanii i części Europy. Odporność rynków akcji, zwłaszcza w USA, kontrastuje z rosnącymi obawami dotyczącymi sytuacji w Indiach, która nie wygląda dobrze i prawdopodobnie ulegnie dalszemu pogorszeniu.

Obawy o popyt ze strony trzeciego największego konsumenta na świecie spowodowały, że ceny ropy spadły z piątkowego szczytu. Podczas gdy ceny ropy spadły, ceny innych towarów pozostawały odporne, a indeks Refinitiv CoreCommodity CRB osiągnął najwyższą wartość od trzydziestu miesięcy, która w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy prawie się podwoiła. Miały na to wpływ gwałtowne wzrosty cen pszenicy, kukurydzy i soi.

Pomimo dobrego wczorajszego zamknięcia rynków amerykańskich i spokojnej sesji w Azji, dzisiejsze otwarcie w Europie nie powinno wprowadzić na rynek dynamiki, ponieważ rozpoczyna się posiedzenie Rezerwy Federalnej. Oczekuje się, że dolar amerykański znajdzie się pod dalszą presją w krótkim okresie. Bank Japonii pozostawił politykę monetarną bez zmian, podwyższając jednocześnie prognozę wzrostu na 2021 r. do 4% z 3,9%, pomimo obaw związanych z podwójnym dnem recesji, będącym konsekwencją niedawnych nowych ograniczeń wprowadzonych w wyniku wzrostu liczby przypadków zachorowania na Covid-19 na niektórych obszarach kraju.

EURUSD – wzrósł do okolic 1,2120, co może świadczyć o potencjalnym powrocie do szczytów przy 1,2350. Zejście poniżej 1,2120 będzie oznaczać powrót do obszaru 1,1980.

GBPUSD – wartość 1,4020 pozostaje kluczowym poziomem, od którego zależy, czy powrócimy do szczytów z lutego 2021 r. Najbliższe wsparcia znajdują się przy 1,3820 oraz 1,3760.

EURGBP – obszar 0,8730 jest ważnym oporem, którego przełamanie otwiera drogę do 0,8820. Podczas gdy ta para walutowa znajduje się poniżej 0,8730, nastawienie na rynku powinno pozostawać do ruchu w stronę minimów z zeszłego tygodnia w okolicy 0,8630.

USDJPY – linia trendu ze styczniowych minimów nadal broni jena przed spadkami. Wsparcie pojawia się teraz na poziomie 107,80, z oporem przy 108,30. Zejście poniżej 107,60 pozwoli nam na powrót do wartości 106,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 3 punkty niżej, na poziomie 6960.

DAX – oczekuje się otwarcia 10 punktów niżej, na poziomie 15286.

CAC40 – możliwe otwarcie 5 punktów niżej, na poziomie 6270.



