Brak obranego kierunku na rynkach zapowiada stonowane otwarcie

Sprzedaż detaliczna z Wlk. Brytanii u PMI w centrum uwagi

Rynki europejskie odnotowały wczoraj przyzwoite odbicie, któremu w niemałej mierze pomogły dobre wyniki z giełd amerykańskich, gdzie Nasdaq osiągnął najwyższe poziomy od dwóch tygodni, a akcje w USA przełamały trzydniową passę spadkową. Dzisiejsze otwarcie w Europie zapowiada się ostrożnie, ale na plusie, co jest charakterystyczne dla kończącego się tygodnia, w którym widzieliśmy gwałtowne ruchy w górę i w dół, gdy inwestorzy zmagali się z niezdecydowaniem, uwięzieni między optymizmem co do ponownego otwarcia gospodarczego oraz obawami, że banki centralne będą działać zbyt późno, aby stawić czoła wzrostowi inflacji. Dzisiaj skupiamy się na najnowszych wstępnych indeksach PMI za maj z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej poznamy również sprzedaż detaliczną z Wielkiej Brytanii w kwietniu.