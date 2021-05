Blockchainowy rejestr gruntów

JP Morgan Chase za kilka tygodni może uruchomić nową usługę, w ramach której klienci banku będą mieli dostęp do funduszu Bitcoina. Ma on się pojawić pod koniec czerwca tego roku, a świadczyć usługi powiernicze dla JP Morgana będzie New York Digital Investment Group.

W Australii prawdopodobnie powstanie państwowy rejestr gruntów oparty na blockchainie. Australijski rząd rozważał jego stworzenie w ramach projektu pilotażowego dot. działań w zakresie „RegTech”, w celu usprawnienia procesów administracyjnych w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Władze były pod szczególnym wrażeniem potencjału technologii blockchain, więc będą prowadzić dalsze badania w tej kwestii.

Amerykańska giełda kryptowalut Coinbase uruchomiła obsługę płatności PayPal. Aktualnie jest ona dostępna tylko dla amerykanów, jednak firma zamierza rozszerzyć swoje usługi na kolejne części świata. Wraz z wprowadzeniem nowej funkcji, użytkownicy z USA mogą kupować kryptowaluty za pomocą kart debetowych i kont bankowych powiązanych z ich kontami PayPal. Użytkownicy będą mogli połączyć swoje konto PayPal z kontem Coinbase i dokonywać zakupów do 25000 USD dziennie.

Producent pojazdów elektrycznych Tesla złożył swój pierwszy raport kwartalny za 2021 rok. Według niego wartość posiadanych przez firmę Bitcoinów wynosi prawie 2,5 mld dolarów. Elon Musk w ostatnich miesiącach stał się zwolennikiem inwestycji w Bitcoina, dlatego wiadomość o sprzedaży przez Teslę 10% udziałów w BTC, wzbudziła niepewność wśród społeczności, szczególnie, że firma wprowadziła możliwość płatności w BTC za swoje samochody oraz stwierdziła, że będzie hodlować monety uzyskane z ich sprzedaży.

Firma Accenture, należąca do listy Fortune 500, nawiązała współpracę z Digital Dollar Foundation w celu przeprowadzenia testów CBDC w Stanach Zjednoczonych. Ogłoszony w poniedziałek nowo utworzony Digital Dollar Project będzie się składał z pięciu programów pilotażowych, z czego trzy mają wystartować w ciągu dwóch najbliższych miesięcy. Celem projektu jest wygenerowanie danych, które posłużą do poinformowania amerykańskich decydentów politycznych o tym, jak rozwijać krajową walutę cyfrową. CBDC ma się stać alternatywą dla prywatnych kryptowalut oraz dla fizycznej gotówki.

Bitcoin po dotarciu pod opór stawiany przez poziom 60000 USD powraca do wsparcia przy 53000 USD i ponownie zaczyna wzrastać. Najbliższy znaczący poziom dla tej kryptowaluty to okolice 56300 USD.

Ethereum ustanawia nowy historyczny szczyt na poziomie 3530 USD. Od czasu osiągnięcia tej wartości pozostaje w ruchu bocznym, którego dolnym ograniczeniem jest wartość 3230 USD. Kierunek, w którym ruch będzie kontynuowany będzie zależeć od wybicia jednego z tych kluczowych poziomów.

Bitcoin Cash wzrasta powyżej oporu na wysokości 1050 USD, kolejny może się pojawić przy 1100 lub 1180 USD.

Ripple powraca do wartości 1,35 USD, z której powoli zaczyna wzrastać. Obszarem, na którym może wystąpić silna reakcja spadkowa są okolice wielokrotnie testowanego oporu przy 1,5 USD.

Litecoin znajduje się na wysokości szczytów z 17 kwietnia, gdzie zauważalna była pierwsza reakcja spadkowa. Najbliższe wsparcie to 317 USD, a kolejny opór może się pojawić przy wartości 350 USD.

Dash powraca do wsparcia przy 380 USD, możliwy jest ponowny atak na poziom psychologiczny 400 USD. W razie kontynuacji spadków byki mogą znaleźć oparcie w okolicy 370 albo 360 USD.



