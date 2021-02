Bitcoin – zbliża się kolejne przesilenie?

Drzewa rosną do nieba?

Spadki na rynku Bitcoina oglądane w pierwszym miesiącu br., zgodnie z sugestiami zawartymi w raporcie z 22 stycznia, były sporych rozmiarów korektą, po której zakończeniu trend wzrostowy wrócił do dawnej dynamiki, a w niektórych segmentach (kryptowaluty alternatywne) jeszcze bardziej przyspieszył. Rozpoczęcie nowej fali miało miejsce w ostatnich dniach stycznia i jak wiemy było bardzo gwałtowne, a wsparciem dla tej dynamiki były informacje z otoczenia rynku. Od tego czasu Indeks Kryptowalut zyskał ponad 100%, a w segmencie kryptowalut alternatywnych zwyżki były znacząco większe. Biorąc pod uwagę skalę oglądanych w ostatnich tygodniach wzrostów ale również pewne osłabienie dynamiki trendu z ostatnich dni można się zastanowić czy aby za rogiem nie czai się kolejna korekta (lub coś więcej) i czy np. na wykresach widać jakieś jej symptomy.

Indeksy Kryptowalut – ostrzeżenia ze strony struktury fal i dywergencji

Prognozowanie przesileń na rynkach nie jest rzeczą prostą, jednak np. w analizie technicznej są pewne metody czy narzędzia, które pozwalają wskazywać miejsca w czasie i przestrzeni kiedy to prawdopodobieństwo takich przesileń jest większe niż zwykle. Jedną z takich metod jest badanie struktury fal, co ma na celu określenie czy np. z punktu widzenia tej metody i jej reguł, jakaś fala hossy lub bessy nie ulega wypełnieniu. Na poniższym wykresie Indeksu Kryptowalut przedstawiłem proponowaną przeze mnie strukturę fal w obrębie średnioterminowej hossy, która trwa od minimum z marca minionego roku.

Wedle tych oznaczeń, duża struktura falowa budująca się od ww. dna może obecnie ulegać wypełnieniu, co w przypadku poprawności takich oznaczeń ostrzegałoby przed zbliżaniem się zdecydowanie większej niż oglądane w ostatnich miesiącach korekty.

W analizie trendu ważną dla mnie rolę odgrywają tzw. formacje trójkąta, które mają swoje określone miejsce w trendach. Generalnie występują one jako fale „b” w korektach lub jako fale 4 w impulsach (kompletnych falach hossy lub bessy). Pojawienie się formacji trójkąta w fali 4 niesie ze sobą dwie informacje. Po pierwsze, że po zakończeniu budowania takiego trójkąta trend poprzedzający tą formację powinien być kontynuowany. Po drugie, fala powstała po wybiciu z takiego trójkąta jest zazwyczaj ostatnią w kierunku głównego trendu, a jej zakończenie będzie początkiem większej korekty. Na poniższym wykresie widzimy Indeks Kryptowalut Głównych i modelową formację trójkąta, która budowała się przez większość stycznia br.

Po wybiciu z tej formacji górą wykształciła się całkiem spora fala wzrostowa, która wedle wskazanych wyżej zasad powinna być ostatnią falą hossy przed większą korektą. Co ciekawe, na dziennych wskaźnikach impetu (np. RSI – patrz powyższy wykres) buduje się silna, potrójna, negatywna dywergencja, która ostrzega przed słabnięciem trendu. To często poprzedza większą korektę. Jak zatem widać ze strony indeksów reprezentujących rynek kryptowalut mamy całkiem wyraźne ostrzeżenia przed zbliżającym się przesileniem.

Czy takie sygnały widać również np. na krótkoterminowym wykresie głównej kryptowaluty jaką jest Bitcoin?

Bitcoin czyli co pokazują zasięgi oraz struktura fal?

Na instrumentach ustanawiających swoje historyczne szczyty często trudno jest wskazywać jakieś logiczne opory czy hipotetyczne punkty docelowe trendy, szczególnie kiedy trend ma postać hiperboli. Są jednak w analizie technicznej pewne metody, które wychodzą naprzeciw takim problemom. Te metody oparte są na zależnościach w długości poszczególnych fal czy też sekwencji korekcyjnych. Do analizy używa się zależności opartych np. na liczbach czy ciągach Fibonacciego i szuka się tzw. zgęszczeń pochodzących z rożnych projekcji. W obszarach tych zgęszczeń często obserwujemy mniejsze lub większe zmiany kierunku trendu, od lokalnych korekt po zdecydowanie poważniejsze ruchy. Na poniższym wykresie Bitcoina widzimy takie zgęszczenie w strefie 53.730 - 55.577 USD (zielony owal), które według opisanej wyżej w dużym skrócie metodologii stanowi dla tego rynku pewien opór, czy może inaczej najbliższy punkt docelowy obecnego trendu.

Z drugiej strony, mające tą samą genezę zgęszczenie (czerwony owal) występuje w strefie 51.053 – 49.948 USD, a po jego pokonaniu rynek potraktował je jako wsparcie i po pozytywnym jego teście kontynuuje trend wzrostowy. Jeśli kurs Bitcoina spadłby poniżej ww. wsparcia w najbliższej przyszłości, byłby to z punktu widzenia tej metody istotny sygnał rozpoczęcia co najmniej większej korekty.

Co ciekawe, analizując strukturę fal od momentu zakończenia budującej się w styczniu br. korekty, można doszukać się mocno zaawansowanej struktury impulsowej.

Co to oznacza? Że fala hossy budująca się od stycznia „starzeje się”, a konkretnie zaczyna się według takich oznaczeń kończyć. Na obecnym etapie są to jednak tylko ostrzeżenia, a nie konkretne sygnały przesilenia. Sygnałem potwierdzającym rozpoczęcie być może większej korekty mogłoby być np. pokonanie 49.948 USD, gdzie znajduje się ww. strefa wsparć lub też np. wygenerowanie sygnału ze strony wskaźników używanych do kontroli trendu. Na powyższym wykresie znajduje się jeden z takich wskaźników (Chandelier Exit) dostępny w naszej platformie Next Generation. Jego obecne położenie to okolice 51.235 USD (dane 1H), a ewentualny spadek kursu Bitcoina poniżej tego poziomu mógłby być początkiem większej korekty.

Podsumowanie

Styczniowa, mocna korekta była tylko dość krótkim w czasie przerywnikiem w silnym trendzie wzrostowym na rynku kryptowalut, który to trend szczególnie w segmencie kryptowalut alternatywnych przybrał po tej korekcie na sile i dynamice. Przyspieszenie wzrostów w tzw. drugiej linii często sygnalizuje mocno zaawansowany trend całego rynku, na co wydaje się również wskazywać techniczny obraz omówionych w pierwszej części tej analizy Indeksów. Na obecnym etapie nie ma sygnałów rozpoczęcia większej korekty ale moim zdaniem warto obserwować choćby ważne, techniczne poziomy wskazane na wykresie Bitcoina. Jeżeli zostaną one pokonane, droga do poważnej korekty może zostać otwarta. Jak poważnej? Jeśli oznaczenia falowe na Indeksie Kryptowalut (pierwszy z powyższych) są prawidłowe, to np. jego spadek o 50% nie byłby niczym nadzwyczajnym i mieściłby się w definicji normalnej, średnioterminowej korekty.



