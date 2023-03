Bitcoin – ryzyko spadku płynności coraz większe. Jaki może mieć to wpływ na ceny?

Wypłaty klientów giełd kryptowalut z kont na giełdach, transfery do prywatnych portfeli, ograniczony dostęp do tradycyjnej bankowości, upadek Alamedy, powrót opłat za handel na BTC na giełdzie Binance, to i wiele innych czynników może składać się na obraz spadku płynności na rynku krypto.

Jak podała agencja Reuters, głębokość rynku bitcoina wskazuje, że BTC jest na najniższym poziomie płynności od 10 miesięcy, nawet niższym niż w następstwie upadku FTX w listopadzie. Głębokość rynku dla dwóch wiodących par BTC/USD i BTC/USDT — wynosi 5600 bitcoinów, co stanowi równowartość około 155 milionów dolarów.

Slippage, czyli miara płynności opisująca, jak bardzo ceny zmieniają się między złożeniem i realizacją transakcji, również wzrosła, dodaje Reuters. Slippage dla zakupu bitcoina za USD na giełdzie Coinbase jest 2,5 razy wyższy niż na początku marca, powiedział Conor Ryder, analityk w Kaiko. Poślizg dla symulowanego zlecenia sprzedaży 100 000 dolarów podwoił się w ciągu ostatniego miesiąca, co oznacza, że średnia cena, którą otrzymujesz za każdy bitcoin, jest gorsza niż miesiąc temu.

Duży wpływ na rozprzestrzenienie się problemu płynności miał upadek Silvergate Capital i Signature Bank, których sieci od dawna były wykorzystywane przez animatorów rynku — którzy zwiększają płynność poprzez szybkie kupowanie i sprzedawanie tokenów — do transakcji z giełdami.

Niższa płynność zazwyczaj przekłada się na większą zmienność rynków, zwłaszcza w kryptowalutach. Bitcoin Volatility Index firmy CryptoCompare wzrósł w zeszłym tygodniu do 96, znacznie wyżej niż zakres 52-65, który widział w zeszłym miesiącu. Kolejnym elementem ograniczającym płynność jest Binance — najbardziej płynna giełda kryptowalut na świecie, która zakończyła w zeszłym tygodniu handel bez opłat dla prawie wszystkich par z BTC, uderzając w zdolność animatorów rynku do pobierania wyższych opłat za realizację transakcji na platformie.

Znikająca płynność może być także związana z upadkiem giełdy FTX Sama Bankmana-Frieda i funduszu hedgingowego Alameda Research. Alameda była jednym z największych dostawców płynności w branży kryptowalutowej, a jej bankructwo pozostawiło pustkę, która została pogłębiona przez zawirowania w sektorze bankowym.

Jak mniejsza płynność może wpływać na ceny?

Przede wszystkim wraz z niższą płynnością może pojawić się większa zmienność. Przy “dziurawych” arkuszach zleceń wystarczy relatywnie niewielki kapitał, aby ruszyć ceną w ponadprzeciętny sposób. Ostatnio problem płynności przeżywał rynek obligacji czy stopy procentowej. Widzieliśmy wtedy, jak bardzo mocno mogą zmieniać się wtedy ceny na tak istotnych rynkach. Na rynku kryptowalut może być to jeszcze bardziej prawdopodobne. Zatem można przygotować się na to, że nadchodzący okres może być o wiele bardziej zmienny na rynku krypto, niż do tej pory.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.