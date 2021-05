Bitcoin – fala czwarta się zakończyła?

Ostatnie 6 tygodni to niezwykle trudny okres na rynku kryptowalut, okres w którym oglądaliśmy spektakularne spadki o skali porównywalnej do tej z końca pierwszego kwartału 2020 roku. Skala i dynamika ww. spadków była bardzo duża, jednak na wykresach długoterminowych kreślonych na skali logarytmicznej wygląda póki co jak normalna korekta. Celem tej analizy jest próba oceny czy te ruchy mogą być początkiem zdecydowanie większego cofnięcia czy bessy na tym rynku, czy też była to po prostu adekwatna do skali poprzednich wzrostów średnioterminowa korekta, która mogła się już zakończyć.

Bitcoin – fala IV w impulsie trwającym od marca 2020?

Próbując odpowiedzieć na zadane powyżej pytanie w pierwszym kroku można spojrzeć na wykres długoterminowy i spróbować określić czy dynamiczna fala wzrostowa budująca się od marca 2020 roku została szczytem z kwietnia br. wypełniona. W kolejnym kroku spróbuję określić czy miejsce, do którego w maju dotarł rynek jest istotne technicznie.

Spoglądając na poniższy, długoterminowy wykres notowań BTC możemy zauważyć, że bardzo dynamiczna hossa trwając na tym rynku od marca 2020 roku wygląda na wypełniony impuls, którego uwieńczeniem był klin kończący, szczególnie dobrze widoczny na danych pochodzących z rynku gdzie handel odbywa się 24/7.

O klinie tym pisałem w jednej ze swoich krótkich analiz z 18 kwietnia br.. Mamy tutaj dwa dość istotne sygnały: impuls wygląda na wypełniony (patrz zaproponowane oznaczenia ) oraz kończy się formacją, która często wieńczy zwyżki czyli ww. klinem kończącym. Spójrzmy ponownie na powyższy wykres i zobaczmy gdzie zatrzymały się ostatnie spadki. Z jednej strony jest to klasyczna linia trendu wzrostowego kreślona na skali logarytmicznej. Z drugiej zaś przetestowaliśmy strefę wsparć tworzoną przez dwa kluczowe zniesienia Fibonacciego liczone z całego impulsu trwającego od marca 2020 (50 i 61%) oraz przez dwie ważne projekcje Fibonacciego (138 i 161%) liczone z inicjującego, kwietniowego spadku. Rynek zatrzymał się dokładnie w ww. strefie, co bynajmniej nie jest przypadkiem. Uwzględniając powyższe argumenty można zatem wstępnie zakładać, że ostatnie dynamiczne spadki były ruchem korekcyjnym hossy z lat 2020-2021, a konkretnie falą IV w obrębie impulsu budującego się od grudnia 2018 roku. Takie oznaczenia pokazałem na poniższym wykresie.

Jaka jest struktura ostatnich spadków?

Szukając potwierdzenia powyższych tez można przyjrzeć się trwającym od kwietnia spadkom i spróbować określić czy ich struktura jest korekcyjna czy impulsowa. Struktura impulsowa (generalnie piątka w dół) sugerowałaby, że po korekcie spadki kursu BTC mogłyby być kontynuowane. Struktura korekcyjna zaś (np. jakaś forma korekty A-B-C) dawałaby spore szanse na zbudowanie kolejnej fali wzrostowej, która mogłaby np. ustanowić nowe szczyty. Do oznaczenia struktury ostatnich spadków posłużyłem się wykresem w cenach zamknięcia o kumulacji 1H i powiem szczerze, że nie była to sprawa łatwa. Generalnie najbardziej moim zdaniem „logiczne” oznaczenie zostało zaprezentowane na poniższym wykresie, a uznaje ono ww. spadki jako korektę A-B-C z wydłużoną falą C, której ostatnim akordem był klin kończący.

Przyjęcie takiego oznaczenia za obowiązujące dawałoby podstawę do uznania budującej się od kwietnia do maja br. struktury spadkowej jako zakończonej, a to mogłoby otwierać drogę do nowej, średnioterminowej fali wzrostowej. Prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza zaczęłoby wzrastać jeśli prezentowane na powyższym wykresie opory usytuowane na 40.600 USD zostałyby pokonane. Z drugiej strony kluczowa strefa wsparć rozciąga się między 33.670 a 29.900 USD (poziom dolnego cienia z paniki z 19 maja) i dopóki strefa ta będzie utrzymana, opisany wyżej scenariusz będzie wariantem nieco bardziej prawdopodobnym.

Podsumowanie

W świetle przedstawionej wyżej analizy wydaje się, że oglądane przez ostatnie tygodnie spadki na rynku BTC z ich kulminacją wypadającą 19 maja mogły być naturalną, średnioterminową korektą hossy z lat 2020-2021. Są moim zdaniem dość wyraźne szanse, że korekta ta została już wypełniona na co wskazywać może struktura tego ruchu w dół oraz nieprzypadkowe miejsce, w którym ruch ten się zakończył. Powyższe twierdzenia, to swego rodzaju założenia. Aby zaczęły się materializować strefa wsparć rozciągająca się między 33.670 a 29.900 USD nie może zostać naruszona oraz najbliższy opór znajdujący się na 40.600 USD powinien zostać przez rynek pokonany.



