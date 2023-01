Bitcoin z najlepszym styczniem od 2013 r.

Cena bitcoina wzrosła w styczniu 2023 o około 37 proc., co oznacza, że trwa na tę chwilę najlepszy styczeń dla najpopularniejszej kryptowaluty od stycznia 2013 r. Wtedy też na koniec miesiąca cena bitcoina wyrażona w dolarach amerykańskich wzrosła o 51 proc.

Spoglądając na pozostałe kryptowalut z czołówki pod względem kapitalizacji, czyli ETH, BNB, XRP czy ADA, styczeń także wygląda na miesiąc, w którym zdaje się być odrabiana część strat z 2022 r. ETHUSD w tym miesiącu, do poniedziałkowego poranka, wzrósł o ponad 36 proc. Token największej giełdy kryptowalut odnotował wzrost o 22,5 proc. XRPUSD wzrósł o 17,5 proc., a ADAUSD o 52 proc. Styczniowe ożywienie na rynku kryptowalut doprowadziło również do tego, że całkowita kapitalizacja tego rynku wróciła powyżej poziomu 1 bln USD. Poziom ten został utracony w listopadzie wraz z upadkiem giełdy FTX.

Bitcoin – rekord wzrostowych świec prawie pobity

W ubiegłym tygodniu zwycięska passa wzrostowa na BTCUSD została zakończona. W listopadzie 2013 r. kurs BTCUSD rósł przez 15 dni z rzędu, co stanowiło rekord. W styczniu wzrosty wyniosły 14 dni z rzędu i zostały przerwane w 18. dnia, gdy pojawiła się czerwona świeca. Z punktu widzenia wykresu obecny wzrost jest już większy niż odbicie obserwowane w lipcu. Wtedy cenie udało się zwyżkować z okolic 19 000 USD do rejonu 25 000 USD. Zdaje się, że to właśnie ten poziom może być obecnie na celowniku byków. Następnie z kolei ciekawym miejscem wydają się okolice 28 000 – 29 000 USD. To właśnie tam znajdują się dołki z maja, czerwca i lipca 2021 r. Były one ustanowione po pamiętnym krachu wywołanym decyzją chińskich władz o delegalizacji kryptowalut. Z punktu widzenia układów analizy technicznej, obecne odbicie może przypominać falę C w korekcie pędzącej, bądź nieregularnej. To w zależności od tego, czy 25 000 USD zostanie pokonane.

Wykres CFD na BTC/USD, W1. Źródło: platforma Next Generation CMC Markets.

Cardano z 50 proc. wzrostem

Mimo że cena kryptowaluty ADA wzrosła o wspomniane 50 proc. w styczniu, to należy pamiętać, że odbicie to przychodzi po ponad 90 proc. spadku. W końcówce sierpnia 2021 r. ADA kosztowała ponad 3 USD. Kilka tygodni temu było to 0,24 USD, a obecnie ADA kosztuje około 35 centów. Z punktu widzenia wykresu, cena Cardano zdaje się wybijać górą z kanału spadkowego rysowanego od ATH. W teorii może to oznaczać próbę przejścia do rysowania wzrostowej korekty. Potencjalne opory mogą znajdować się w rejonie 0,58 USD lub przy 0,74 USD. Należy także nadmienić, że ostatni raz ADA rysowała trzy tygodniowe świece z rzędu w marcu 2022 r.

Wykres CFD na ADA/USD, W1. Źródło: platforma Next Generation CMC Markets.

ETH – czy powróci na ATH?

Kurs ETHUSD od swojego szczytu w listopadzie 2021 r. spadł do swojego dołka w lipcu 2022 r. o prawie 80 proc. Obecne odbicie od tego miejsca oznacza wzrost o ponad 60 proc. Jeśli ether miałby wyrównać swój szczyt, to cena musiałaby wzrosnąć jeszcze o ponad 195 proc. Tymczasem z punktu widzenia wykresy notowania zdają się konsolidować w szerokim przedziale 1000 do 2000 USD. Niemniej jednak ze względu na to, że ETH udało się wybronić dołek podczas spadku w końcówce ubiegłego roku, to ten rynek zdaje się silniejszy niż wspomniane dwa pozostałe. W rezultacie, jeśli nadal szeroki klimat będzie sprzyjać ryzykownym aktywom, to ETHUSD może próbować ataku na 2000 USD. Jednak wtedy też mogłaby tworzyć się tu korekcyjna fala C, podobnie jak na BTCUSD, tyle tylko, że w korekcie prostej.

Wykres CFD na ETH/USD, W1. Źródło: platforma Next Generation CMC Markets.

Podsumowując, styczeń na rynku kryptowalut przynosi odwilż. Jednak czy uda się to ocieplenie rynku utrzymać w kolejnych miesiącach przy postępujących kłopotach kolejnych firm krypto, czy podwyżkach stóp procentowych i niepewności gospodarczej? A może brak reakcji na kolejne negatywne informacje, to oznacza, że wszystko jest już w cenach? Tego dowiemy się jak zawsze z czasem, a zegar halvingowy tyka.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych



