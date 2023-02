Bitcoin w nowym cyklu halvingowym?

Od początku 2023 roku cena najpopularniejszej kryptowaluty, czyli bitcoina, wyrażona w dolarach amerykańskich, wzrosła o ponad 40 proc. Jest to w rezultacie najlepsze otwarcie roku od 2013, gdy cena bitcoina wzrosła w styczniu o 51 proc., aby w lutym dodatkowo podrosnąć o kolejne 63 proc. Z kolei ostatni raz, gdy kurs BTC/USD wzrósł o ponad 40 proc., miał miejsce w październiku 2021 roku. Wtedy mówiliśmy o zwyżce do ponad 60000 USD za BTC. Są to oczywiście dane historyczne i należy pamiętać, że historia nie musi się powtarzać. Niemniej jednak ostatnie wzrosty budzą nadzieje krypto społeczności na powtórzenie cyklu.

Mowa o cyklu halvingowym. Przy poprzednich wydarzeniach, które w rezultacie polegają na zmniejszeniu podaży bitcoina (założenie jest takie, że jeśli podaż maleje, a popyt pozostaje stały, to cena rośnie), cena BTC zaczynała wzrosty na 14, 19, 18 miesięcy przed halvingiem. Same halvingi z kolei miały miejsce w listopadzie 2012, lipcu 2016, maju 2020 roku. Obecnie zjawisko to może wypaść w marcu 2024 roku. Natomiast ostatnio dołek na rynku bitcoina został ustanowiony w listopadzie, a więc na 16 miesięcy przez planowanym halvingiem.

Jeśli przyjąć by, że cykliczny dołek jest już za nami, to do momentu spadku podaży BTC o połowę, cena kryptowaluty w latach ubiegłych zwyżkowała o 440, 258 i 189 proc. Widać zatem tendencję do zmniejszania z każdym cyklem skali wzrostu. Jeśli przyjąć pewien model spadku stóp zwrotu w czasie, to jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, co go zaburzy, kurs BTC/USD do listopadowego dołka do marcia 2024 roku mógłby wzrosnąć o około 115 proc. Mowa wtedy o poziomie około 33000 USD. Jest to poziom oddalony od obecnego kursu BTC/USD o 41 proc.

W przeszłości #BTC #bitcoin znosił do #halving około 43 proc. wcześniejszej korekty.



Jak sÄ dzicie, czy tak też będzie i tym razem?



Więcej statystyk i obserwacji za chwilę w komentarzu do tego tweeta i dzień dobry :)! pic.twitter.com/ADi8qpGT93 — CMC Markets Polska (@CMCMarkets_PL) February 3, 2023

Dominacja bitcoina, czyli jego kapitalizacja względem reszty kryptowalut, wzrosła od początku roku z 42 do ponad 44 proc. W ostatnim cyklu najniższy poziom udziału BTC w całym rynku miał miejsce w listopadzie i wynosił 39 proc. Kapitalizacja całego rynku wynosi ponownie ponad 1 bln USD.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets Polska



