Bitcoin w fazie akumulacji?

W swoim cotygodniowym raporcie dot. analizy on-chain Glassnode stwierdziło, że Bitcoin pozostaje niezwykle stabilny w porównaniu z tradycyjnymi rynkami aktywów, takimi jak forex czy akcje.

W kontekście podwyżek stóp procentowych przez banki centralne, szalejącej inflacji i silnego dolara amerykańskiego, Bitcoin ma nietypowo niską zmienność. Dno na rynku bessy to zazwyczaj czas powolnej i stałej akumulacji przez instytucje, doświadczonych inwestorów i wieloryby. Glassnode dostrzega sygnały przemawiające za tym, że duzi inwestorzy kupują, a następnie wypłacają BTC z giełd, aby je przechowywać poza platformami handlowymi. Wypłaty BTC przez podmioty posiadające ich minimum 1000, osiągnęły najwyższy od czerwca 2022 r. poziom.

Visa w dniu 7 października poinformowała o nawiązaniu długoterminowych globalnych partnerstw z firmami West Realm Shires Services Inc. oraz FTX Trading Ltd, odpowiadającymi za giełdy kryptowalut FTX US oraz FTX.com. Efektem tego partnerstwa Visa będą nowe kryptowalutowe karty debetowe połączone bezpośrednio z rachunkiem klientów na giełdzie FTX. Mają one wejść do użytku w 40 krajach.

Unia Europejska ogłosiła wprowadzenie kolejnego pakietu sankcji skierowanego w Rosję. Ma to oczywiście związek z przedłużającym się, stale eskalującym konfliktem w Ukrainie.

Unia Europejska zakazuje kryptowalutowych transakcji transgranicznych pomiędzy Rosją a UE. Jak można przeczytać w opublikowanym dokumencie, nowe sankcje obejmują wszystkie cyfrowe portfele, konta oraz usługi przechowywania kryptowalut, niezależnie od wielkości portfela. Wcześniej obowiązujące sankcje nakładały limit kryptowalutowych płatności z rosyjskich portfeli do UE na kwotę 10 tys. euro.

Bitcoin ciągle walczy w okolicach poziomu 20 tys. USD, wyjście powyżej niego może pozwolić na ruch w stronę oporu stawianego przez 22 8 tys. USD, natomiast pierwszy cel dla sprzedających znajduje się na 19 tys. USD, kolejny to dopiero 18 tys. USD.

Ethereum pozostaje poniżej oporu na 1400 USD, co przemawia za ruchem w stronę do 1200 USD i równego poziomu 1000 USD. W razie wystąpienia wzrostów, kolejny ważny poziom to 1475 USD.

Bitcoin Cash zareagował na linię trendu rozciągniętą od szczytu z końca lipca br. Do czasu jej rozbicia nastawienie pozostaje do kontynuacji spadków i testu okolic 95 USD.

Ripple nadal jest w trendzie wzrostowym, dopiero zejście poniżej 0,4 USD będzie pierwszym sygnałem o jego potencjalnym załamaniu i powrocie do 0,36 USD. Kluczowy opór jest na wysokości szczytu z 23 września, jego rozbicie pozwoli na ruch do nawet 0,65 USD.

Litecoin pozostaje w trendzie spadkowym, o którego załamaniu będzie świadczyć wzrost powyżej ostatniego szczytu przed dołkiem na 58,5 USD. Do tego czasu możemy zobaczyć dalszą przecenę w stronę dołków na 46,4 i 40,4 USD.

Dash powoli zbliża się do poziomów ostatni raz notowanych w 2020 i 2017 r., o zmianie sentymentu na tym aktywie będzie świadczyć wyjście ponad poziom 45 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.