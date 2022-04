Bitcoin tańczy tak, jak mu zagrają na Wall Street

P oczątek kwietnia przyniósł schłodzenie nastrojów na rynku kryptowalut. Jego kapitalizacja spadła poniżej granicy 2 bln USD. Nie obyło się jednak bez pozytywnych zaskoczeń.

Bitcoin wciąż porusza się w ślad za Wall Street. Pod koniec marca cena kryptowaluty dotarła do poziomu 48 200 USD, napotykając w tym miejscu ruchomy opór w postaci średniej kroczącej z 200 sesji. Z kolei indeks S&P500 w tym samym czasie ustanowił lokalne maksimum na poziomie 4637 pkt, napotykając w tym miejscu opory wyznaczone przez szczyty z 2 i 9 lutego. Zarówno kryptowaluta, jak i indeks miały za sobą okres silnych, krótkoterminowych zwyżek. S&P500 zyskał w cztery tygodnie 11,5 proc., a bitcoin aż 40 proc. Oscylatory MACD i RSI dla obu tych rynków sygnalizowały już wykupienie. Skala zwyżek, zachowanie oscylatorów i bliskość oporów to trzy argumenty, które – przynajmniej na gruncie analizy technicznej – tłumaczą słaby początek kwietnia w wykonaniu Wall Street i bitcoina. W czwartkowe popołudnie za kryptowalutę płacono 43 250 USD, a amerykański indeks oscylował przy 4460 pkt.

Schłodzenie nastrojów zbiegło się w czasie z ważnymi, podażowymi czynnikami o charakterze monetarnym. Mowa przede wszystkim o jastrzębich wypowiedziach członków Fed, które potwierdziły się w opublikowanym w środę protokole z posiedzenia FOMC. Komitet zdecydował, że suma bilansowa będzie redukowana o 95 mld USD miesięcznie i rozważa podwyżkę stóp o 50 pb. Jeśli dodamy do tego zakończony w marcu QE oraz rozpoczęty już cykl podwyżek stóp, to mamy swoiste, monetarne „combo”, które w praktyce oznacza silne odchudzanie rynkowej nadpłynności. W tym kontekście nie dziwi fakt, że rynki akcji, a w ślad za nimi kryptowalut, zareagowały spadkami notowań. Otwarte pozostaje pytanie – ile z tych wydarzeń inwestorzy zdążyli już zdyskontować? Rynek czeka więc test. Jeśli S&P500 wybroni strefę wsparcia, w której się obecnie znajduje (między średnimi z 50 i 200 sesji) i przebije marcowy szczyt, powinno to dać zielone światło do kontynuacji wzrostowego trendu na całym nowojorskim parkiecie, a także na bitcoinie.

Jeśli spojrzeć na rynek kryptowalut przez pryzmat 7-dniowych stóp zwrotu, to w TOP50 pod względem kapitalizacji zdecydowanie dominuje czerwień.

Skala strat wahała się od -1 proc. w przypadku Binance Coin do nawet -50 proc. w przypadku projektu Waves. W efekcie kapitalizacja całego rynku ponownie znalazła się poniżej 2 bln USD. Pozytywnie wyróżniał się dogecoin, którego notowania mocno rosły w międzyczasie, przebijając w porywach pułap 0,17 USD. Na wykresie kryptowaluty-mema zarysował się długoterminowy spodek, co może sprzyjać wzrostom. Zwłaszcza, że ostatnią relatywną siłę należy wiązać z wejściem Elona Muska do akcjonariatu Twittera. Właściciel Tesli nie ukrywa swojego entuzjazmu dotyczącego dogecoina, więc nie dziwią spekulacje, że może znajdzie on dla tej kryptowaluty nowe zastosowanie w mediach społecznościowych. A może znajdzie je także dla innych projektów?



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.