Bitcoin najniżej od 1,5 roku. Ważny test dla rynku i inwestorów

P oczątek maja tego roku inwestorzy z rynku kryptowalut zapamiętają na długo. Bitcoin stracił już 25 proc. i przebił tegoroczny dołek. Na wybranych altcoinach straty są znacznie poważniejsze.

Rynki kapitałowe pozostają pod ogromną presją podażową. Relatywnie bardziej odporna do niedawna Wall Street także się pod nią ugięła. Efekt jest taki, że S&P500, Nasdaq Composite i Nasdaq 100 pogłębiły w ostatnich dniach tegoroczne dołki. Skorelowany z tymi wskaźnikami bitcoin poszedł ich śladem. W czwartkowe popołudnie spadał w porywach do 25 500 USD. To najniższy poziom od grudnia 2020 r. Oznacza to, że od listopadowego szczytu wszech czasów cena kryptowaluty oddaliła się już o 63 proc.

Bessa trwa, ale jej tempo wyraźnie przyspieszyło. Wynika to m. in. z faktu, że rynek bitcoina jest mniej płynny niż tradycyjne klasy aktywów, a przez to jest bardziej wrażliwy na tak duże odpływy kapitału, jakie widzieliśmy w ostatnich dniach. Ponadto sentyment do całego rynku kryptowalut pogorszyło załamanie ekosystemu Terra. Jego czołowy stablecoin UST nie utrzymał mechanizmu równoważenia kursu do dolara i tąpnął w porywach do zaledwie 30 centów. Na rynku pojawiły się doniesienia, że za całym załamaniem stoi manipulacja „dużego gracza”. Niektórzy porównują całe zajście do ataku George’a Soros’a na Bank Anglii. Co więcej – główny token ekosystemu Terra – Luna – w ciągu siedmiu ostatnich dni spadł o 99,99%, a w rankignu kapitalizacji przesunął się z TOP10 na miejsce 420.

Kłopoty UST stworzyły niekorzystny sentyment do innych stablecoinów, w tym do tego o największej kapitalizacji, czyli Tethera.

W czwartek – zamiast standardowo trzymać się blisko kursu 1 USD – wykazywał on silinejsze wahania, spadając chwilowo do 0,95 USD. To pokazuje, jak duża nerwowość panuje na rynku. Ponadto wśród inwestorów pojawiły się obawy, jak zachowają się najwięksi, instytucjonalni posiadacze bitcoina, czyli Tesla i MicroStrategy. Dodatkowo dochodzi też kwestia Salwadoru, który w ostatnich dniach, w okolicy 30 000 USD, dokupił kolejnych 500 sztuk bitcoina, traktując całe zajście jako okazję do tańszych zakupów.

Rynek spada, a pytania się mnożą. Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja, bowiem kryptowaluty przyzwyczaiły już użytkowników do wysokiej zmienności. Tym razem jednak na rynku jest znacznie więcej kapitału instytucjonalnego niż kiedykolwiek wcześniej. W tym kontekście jest to niewątpliwie ważny test dla całego rynku. Jeśli okaże się, że próg wytrzymałości tych największych został przekroczony, to czwartkowy dołek może okazać niekoniecznie tym ostatnim.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.