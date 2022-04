Bitcoin najdroższy od początku roku

Rynek kryptowalut doznał w mijającym tygodniu swoistego przebudzenia. Jego kapitalizacja w końcu przebiła 2 bln USD, a niektóre altcoiny ustanowiły historyczne rekordy cenowe.

W niedzielę notowania bitcoina wzrosły o 4,9 proc. do 46 500 USD. Kurs długą białą świecą przebił się w ten sposób przez strefę oporów 45-46 000 USD, która blokowała zwyżki od początku 2022 r. W poniedziałek cena najpopularniejszej kryptowaluty sięgała w porywach do 48 200 USD. To najwyższy kurs w tym roku. Cena napotkała w tej okolicy średnią kroczącą z 200 sesji, która stanowi teraz kluczowy opór. Jego pokonanie wpisze się w scenariusz przesilenia i zwiększy szanse na ruch w kierunku historycznego maksimum. Zgodnie z zasadą zmiany biegunów – przebity opór 45 000 USD, staje się teraz najbliższym wsparciem.

Warto zauważyć, że poniedziałkowe wybicie nie wiązało się bezpośrednio z jedną pozytywną informacją. Było raczej następstwem trwającej od połowy marca fali wzrostowej, która była napędzana wieloma pozytywnymi informacjami. Mowa m. in. o korzystnych rozstrzygnięciach regulacyjnych (optymistycznie przyjęta dyrektywa Joe Bidena oraz głosowanie Parlamentu Europejskiego przeciwko zakazowi stosowania konsensusu Proof of Work), o informacji od Terraform Labs o planach zakupów bitcoinów za 10 mld USD celem ustanowienia z nich zabezpieczenia ekosystemu, o informacji Exxon Mobil, że rozważa rozszerzenie pilotażowego programu wydobycia bitcoinów w Północnej Dakocie, aby zmniejszyć ilość gazu ziemnego, który rutynowo spala lub wypuszcza do atmosfery, czy w końcu o wypowiedzi Pawla Zavalnego z rosyjskiego komitetu energetycznego, który zasugerował, że Rosja nie wyklucza przyjmowania płatności w BTC za ropę i gaz. Dodajmy, że w ostatnich miesiącach kumulacja pozytywnych informacji (a takich nie brakowało na przestrzeni ostatniego pół roku) nie zawsze przekładała się na wzrost wyceny. Zmiana tej sytuacji może świadczyć o ogólnej zmianie rynkowego sentymentu na bardziej optymistyczny. Ponadto wciąż utrzymuje się wyraźna, dodatnia korelacja między bitcoinem a S&P500. Amerykański indeks rósł w ostatnich dniach nawet do 4637 pkt i jest to najwyższy poziom od połowy stycznia.

W ślad za bitcoinem ruszyły też inne kryptowaluty. Cena ethereum podeszła pod 3500 USD, solana „zadomowiła się” powyżej 100 USD, a cardano powyżej 1 USD. Luna natomiast ustanowiła nowy, historyczny rekord cenowy 111 USD. Efekt był taki, że w czwartkowe popołudnie kapitalizacja całego rynku sięgała 2,1 bln USD. To najwyższa wartość od trzech miesięcy. Wciąż największy rynkowy udział posiada bitcoin (41,7 proc.), a na drugim miejscu niezmiennie pozostaje ethereum (19 proc.).

Rynek jest w krótkoterminowym trendzie wzrostowym, który ma coraz większe szanse by zmienić się w trwalszą tendencję. Istotne w tym kontekście może być kolejne głosowanie w Parlamencie Europejskim, tym razem dotyczące większych możliwości weryfikacji i nadzoru transakcji na prywatnych portfelach. Byłby to de facto duży cios dla rynku, którego immanentną cechą jest przynajmniej częściowa anonimowość i swoboda korzystania z aplikacji portfelowych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że ryzyka o charakterze regulacyjnym wciąż pozostają jednymi z najbardziej istotnych i cenotwórczych dla całego kryptowalutowego ekosystemu.



