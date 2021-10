Bitcoin i Indkes Krypto w ważnym punkcie

O d końca lipca br. sentyment na rynku kryptowalut w sposób istotny się zmienił i od tego czasu aktywny, działający w sposób systematyczny popyt podnosi ceny głównych instrumentów w kierunku wiosennych szczytów. Czy zatem jesteśmy w nowej fali hossy, a jeśli tak, to gdzie znajdują się najbliższe opory czy jej cele? Próba odpowiedzi na te pytania znajduje się niżej.

BTC – kluczowa struktura ostatnich spadków

Bardzo emocjonalne były spadki na rynku tej głównej kryptowaluty, które trwały od marca do lipca br.. Moim zdaniem ich struktura, a właściwie ich klasyfikacja, jest kluczowa do oceny obecnej sytuacji na tym rynku. Jeśli ten znaczący ruch w dół miał strukturę typowej korekty, to patrząc na długoterminowy trend (o czym za chwilę) można będzie zakładać, że obecnie jesteśmy w umiarkowanie zaawansowanej, kolejnej, średnioterminowej fali hossy. Na poniższym wykresie przedstawiłem propozycję oznaczeń ww. spadków, które moim zdaniem były tzw. korektą płaską nieregularną.

Taka korekta, wywodząca się z Teorii Fal (jedna z mocno uznaniowych metod analizy trendu), ma strukturę 3-3-5, a jej fala piąta jest mocno wydłużona w stosunku do podfal A i B. Jak widać na powyższym wykresie w obrębie tych spadków można taką strukturę odszukać. Dodatkowo ten ruch w dół zatrzymał się w okolicach 50% zniesienia poprzedzającej je hossy, czyli na jednym z podstawowych zniesień, na którym często kończą się korekty.

BTC – jesteśmy w fali piątej?

Uznając ww. strukturę spadkową jako korektę i spoglądając na szerszy zakres notowań BTC można zastanowić się w jakim miejscu długoterminowego trendu obecnie jesteśmy. Moja dość ostrożna propozycja przedstawiona na poniższym wykresie uznaje wzrosty trwające od lipca br. jako rozwijającą się falę piątą długoterminowego impulsu trwającego od minimów z grudnia 2018 roku.

Jeśli takie oznaczenia są prawidłowe, to zbliżający się atak na historyczne maksima prędzej czy później może zakończyć się sukcesem, a w takim przypadku obecna fala mogłaby być kontynuowana.

BTC – najbliższe opory, zasięgi

Uwzględniając powyższe założenia ale również obecny, krótkoterminowy obraz BTC można pokusić się o wskazanie najbliższy oporów i wsparć na wykresie tego instrumentu oraz ewentualnych zasięgów, jeśli teoria z kontynuacją hossy będzie realizowana. Na poniższym wykresie przedstawiłem jedne z możliwych oznaczeń i potencjalnych zasięgów, choć jest to jeden z kilku możliwych scenariuszy.

Według takich założeń, po teście obecnej, ważnej strefy oporów (strefa 65000-59400 USD/BTC) rynek ten mógłby wykształcić korektę i jeśli będzie ona większa w zasięgu i czasie trwania niż te z ostatnich tygodni, to mogłaby być ona falą czwartą impulsu budującego się od lipca br. Owa korekta mogłaby się pojawić w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu sesji i nie powinna pokonać okolic 52770 USD/BTC, gdzie znajdują się dość istotne, prezentowane na powyższym wykresie wsparcia.

Po takiej korekcie trend mógłby być kontynuowany np. w kierunku strefy 72000-77900 USD/BTC, która to wynika z projekcji cenowych w oparciu od zasięgi Fibonacciego wyliczane z długości fali pierwszej ww. impulsu oraz jego korekty.

Indeks Kryptowalut Głównych – miejsca jest jeszcze sporo

Wymieniony w tytule tego akapitu indeks, to instrument stworzony przez CMC Markets i oparty o kwotowania BTC, BTC Cash, ETH oraz LTC, którym na naszej platformie można handlować jak normalnym instrumentem. Szczegóły dotyczące wyliczania tego indeksu znajdują się w stosownej specyfikacji na naszych stronach internetowych. Moim zdaniem optymistyczny obraz tego instrumentu potwierdzałby wnioski wysunięte po analizie BTC. Na poniższym wykresie widzimy, że od lipcowych minimów na indeksie tym rozwija się kolejna fala wzrostowa i obecnie atakuje ona maksima poprzedniego impulsu wzrostowego.

W przypadku pokonania tych oporów droga w kierunku kolejnej, istotnej strefy rozciągającej się między 51900 a 54240 pkt. zostałaby otwarta. Ta ostatnia strefa oporów znajduje się ok. 25 % wyżej od notowań tego indeksu z dzisiejszej, piątkowej sesji. Jak zatem widać, omawiany instrument znajduje się w ważnym punkcie, co może prowokować do realizacji zysków, jednak w przypadku pokonania testowanych obecnie oporów, droga do wyraźnie wyższych poziomów mogłaby zostać otwarta.

Podsumowanie

Moim zdaniem jest wiele sygnałów, że zazwyczaj dobra końcówka roku na rynku kryptowalut może się powtórzyć również w roku obecnym, a informacje o tych instrumentach zagoszczą ponownie na pierwszych strona serwisów informacyjnych. W krótkim terminie ryzyko jakiejś korekty bądź to podczas testu obecnych oporów czy też jako ruchu powrotnego po ich pokonaniu jest moim zdaniem całkiem wysokie.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.