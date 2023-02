Bitcoin i Coinbase. Notowania giełdy na dzień przed wynikami

Za niecałe dwa miesiące będzie mieć druga rocznica debiutu Coinbase na nowojorskiej giełdzie. Był kwiecień 2021, gdy cena bitcoina i nie tylko, biła kolejna rekordy. Wtedy też na giełdę weszła założona w 2012 r. giełda kryptowalut z San Francisco. W roku debiutu w pierwszych trzech miesiącach giełda szacowała, że osiągnęła od 730 do 800 milionów dolarów zysku netto przy 1,8 miliarda dolarów przychodów. Coinbase zebrał ponad 500 milionów dolarów od inwestorów venture capital, którzy ostatnio prywatnie wycenili go na 8 miliardów dolarów. Na ile obecnie jest wyceniana giełda i jak wyglądają jej wyniki finansowe?

Kurs Coinbase i bitcoina

Nie ma co ukrywać, że dzień debiutu był idealny. Coinbase rozpoczął handel w środę po południu po 381 USD za akcję co stanowiło 52-procentowy wzrost w stosunku do ceny referencyjnej 250 USD ustalonej przez Nasdaq we wtorek. Akcje wahały się od 310 USD do 429 USD w zmiennym dniu handlu, który odzwierciedlał nieprzewidywalną naturę cen kryptowalut. Coinbase zakończył dzień na poziomie 328,28 USD, wyceniając firmę na 85,7 mld USD, licząc wszystkie wyemitowane akcje — ponad 10 razy więcej niż ostatnia wycena jako prywatnej firmy (obecnie to niecałe 15 mld USD). W cenach zamknięcia szczyt dla akcji COIN wypadł w listopadzie 2021, gdy bitcoin również poprawił swój rekord. Wtedy 1 akcja spółki kosztowała 357,90 USD.