Bitcoin blisko 30 000 USD, co napędza wzrosty i czy są do utrzymania?

Cena bitcoina wyrażona w dolarze amerykańskim wzrosła w tym tygodniu w okolice 28 900 USD, co było najwyższym poziomem od czerwca 2022 r. Natomiast tylko w ostatnich dwóch tygodniach kurs BTC/USD poszybował w górę o ponad 30 proc. zaś od dołka z listopada ubiegłego roku zwyżka wyniosła ponad 85 proc.

Czy obecne wzrosty można łączyć tylko z kryzysem bankowym i tym, że bitcoin przyciągnął do siebie kapitał z tradycyjnego sektora finansowego? W jakimś stopniu jest to możliwe, podobnie jak i złoto, które zdrożało do około 2000 USD za uncję. Natomiast wydaje się, że nie jest to jedyna przyczyna, ale kryzys bankowy też to nakręcił. Mowa o wydarzeniach na stablecoinie USDC, gdzie depozyty emitenta Circle miały być zagrożone w upadłym banku, co doprowadziło do oderwania się notowań USDC od parytetu wymiany względem dolara amerykańskiego. Był to 11 dzień marca, kiedy na rynek padł strach. Niemniej jednak w tym czasie bitcoin osiągnął swoje lokalne minimum przy poziomie 20 400 USD.

Od tego momentu kurs BTCUSD zaczął gwałtownie rosnąć do obserwowanych dziś poziomów przy akompaniamencie silnego spadku kapitalizacji USDC. Może to oznaczać, że część kapitału trafiła do USDT, ponieważ od tego momentu Tether jest notowany z premią wobec dolara amerykańskiego (kurs USDT/USD jest powyżej 1,00), a część do bitcoina, którego dominacja na rynku gwałtownie wzrosła. Można domniemać zatem, że duża część ruchu, którą medialnie możemy przypisać ucieczce kapitału z tradycyjnego systemu do kryptowalut, tym do końca nie jest. Jest to prawdopodobnie przeszacowanie wewnątrz rynku krypto, który napotyka na coraz cięższe regulacje, włącznie z wypowiedziami, że wszystko poza bitcoinem może być papierem wartościowym.

Do tego wszystkiego należy także dodać również fakt odpływu kapitału z BUSD. Tutaj także amerykański regulator zakazał emisji stablecoina giełdy Binance przez Paxos, skutecznie powodując jej pozbywanie się na rzecz prawdopodobnie i USDT i BTC. Od dołka z listopada 2022 r. kapitalizacja rynkowa BUSD spadła o 14 mld USD. Kapitalizacja USDC spadła o 8 mld. Kapitalizacja USDT urosła w tym czasie o 11 mld USD. Wydaje się, że to mogą być główne siły pchające notowania BTC/USD, a kluczowa może być obserwacja premii na USDT względem USD, a także premii BUSD/BTC do bitcoina, ponieważ Binance podobno jeszcze nie skonwertowało swojego funduszu gwarancyjnego z BUSD do USDT i BTC.

Z punktu widzenia wykresu kurs bitcoina właśnie znajduje się w potencjalnie kluczowej strefie 28-30 tys. USD. Dopiero jej pokonanie mogłoby otwierać drogą na wyższe poziomy. W innym przypadku, przy ustabilizowaniu się notowań na pozostałych wspomnianych rynkach, siły napędowe bitcoina mogą osłabnąć.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.