Bitcoin, a rezerwa banku Szwajcarii

W piątek ogłoszono plany ustalenia Bitcoina aktywem rezerwowym banku Szwajcarii.

W tym celu konieczne jest zebranie 100 tys. podpisów na rzecz wprowadzenia BTC do artykułu 99 klauzuli 3 szwajcarskiej konstytucji federalnej. Po ich uzyskaniu będzie musiało odbyć się głosowanie, a także debaty, na temat tego cyfrowego aktywa. Jeśli głosowanie się powiedzie, Szwajcarski Bank Narodowy, będzie musiał dodać Bitcoina do swoich rezerw, trzymając go w „najlepszy i najbezpieczniejszy sposób”.

Ripple ogłosiło nawiązanie współpracy w celu wspólnej inwestycji z firmą fintech – Nelnet Renewable Energy, o wartości 44 milionów dolarów. Celem jest finansowanie projektów energii słonecznej w całych Stanach Zjednoczonych, by zbliżyć świat finansów do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Wspólna inicjatywa obu firm zakłada plan na najbliższe 35 lat, w których szacowana redukcja emisji CO2 wyniesie 1,5 miliona ton. Jest to równe emisji przy zużyciu 154 milionów galonów benzyny.

Amerykański inżynier nuklearny oraz jego żona zostali aresztowani w Zachodniej Wirginii pod zarzutem szpiegostwa i sprzedaży strzeżonych danych wojskowych. Za przekazywanie poufnych informacji wojskowych otrzymywali zapłatę w formie kryptowalut. Tajne informacje miały zostać przekazane osobie, która przez prawie rok czasu podawała się za agenta pracującego dla obcego rządu. Finalnie osoba ta okazała się być tajnym agentem FBI. Para otrzymała łącznie 100 tys. dolarów w kryptowalutach zanim ostatecznie została zatrzymana.

Odbicie cen Bitcoina w ostatnich dniach podniosło jego kapitalizację rynkową i doprowadziło do przewyższenia kluczowych podmiotów z tradycyjnego sektora finansowego. Kapitalizacja rynkowa BTC przekroczyła 1 bilion dolarów, czyli jest wyższa od Facebooka, czy Tesli. Po przebiciu tej bariery, kolejnym celem będzie pobicie kapitalizacji srebra, która oscyluje wokół 1,27 biliona dolarów. Mimo, że Bitcoin zaliczamy do innej klasy aktywów niż srebro czy złoto, to kryptowaluta wciąż rośnie na popularności i przyciąga do siebie nowych graczy z sektora tradycyjnego.

Bitcoin zareagował na opór stawiany przez wartość 48 tys. USD, popyt ponownie może się pojawić na 53 tys. USD lub 50 tys. USD.

Ethereum nie udało się utrzymać powyżej poziomu 3600 USD, co może być zapowiedzią spadków do 3275 USD. Kolejne znaczące poziomy to 3150 USD i oporowe 4000 USD.

Bitcoin Cash sprawdza poziom 570 USD, który wcześniej pełnił rolę oporu. Reakcja wzrostowa może się zatrzymać przy 650 USD, a w przypadku kontynuacji spadków kolejne wsparcie jest na 530 USD.

Ripple powoli powraca do wsparcia na poziomie 1,05 USD, jego pokonanie otworzy drogę do równego poziomu 1 USD a następnie 0,95 USD. Najbliższy opór znajduje się na 1,2 USD.

Litecoin podobnie jak reszta głównych kryptowalut w ostatnich dniach odnotowuje spadki, wycofując się spod oporu na wysokości 190 USD. Do czasu jego pokonania nastawienie rynku pozostaje do ponownego testu 160 USD.

Dash zareagowało na opór stawiany przez równy poziom 200 USD, obecnie kolejne znaczące poziomy dla tej kryptowaluty to 170 i 210 USD.



