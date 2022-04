Bitcoin a energia elektryczna

Według raportu opublikowanego przez niemiecką organizację Netzpolitik, urzędnicy z UE chcieli wprowadzić całkowity zakaz handlu Bitcoinami. Ich zdaniem miałoby to ograniczyć ogólne zużycie energii w procesie miningu. W czasie rozmów urzędnicy sugerowali również, że społeczność Bitcoina powinna się przestawić na algorytm Proof of Stake (PoS) z obecnego energochłonnego Proof of Work.

ASX Clear – główny organ nadzorujący rynek kapitałowy w Australii – podjął decyzję o wydaniu zgody na uruchomienie pierwszego w Australii funduszu ETF opartego na Bitcoinie. Stało się to po tym, jak czterech uczestników rynku stwierdziło, że są w stanie spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających potrzebnych do pokrycia ryzyka związanego z rozliczeniem BTC. Jednak nowy raport AFR z 26 kwietnia informuje, że Australijczycy będą musieli jeszcze trochę poczekać. Premiera została opóźniona w związku z działaniami nieujawnionego brokera, który podobno zablokował możliwość uruchomienia tego typu produktów na giełdzie Cboe Australia.

Giełdy kryptowalut odnotowują dalsze odpływy BTC. Jak wynika z danych platformy analitycznej CryptoQuant, rezerwy giełdowe Bitcoina osiągnęły najniższy poziom od ponad czterech lat. Posiadacze tego aktywa są coraz mniej chętni do sprzedaży.

Kurs akcji Coinbase spadł w do rekordowo niskiego poziomu wynoszącego 127 USD. Stało się to kilka dni po uruchomieniu przez giełdę długo oczekiwanego rynku niewymiennych tokenów. W ostatnich 6 miesiącach cena akcji obsunęła się o aż 60%.

Bitcoin ciągle oscyluje wokół poziomu 40 tys. USD, w przypadku wystąpienia ruchu wzrostowego, może się zakończyć w okolicach ostatniego szczytu przy 48 tys. USD. Najbliższe ważne wsparcie jest na 37 tys. USD.

Ethereum ciągle tworzy niższe szczyty i dołki, w trakcie ostatniego tygodnia wartość tego aktywa spadła o 6,5%. Pierwszym sygnałem o potencjalnym załamaniu trendu spadkowego będzie powrót powyżej 3040 USD.

Bitcoin Cash rozbił wsparcie na 313 USD i zszedł w okolice równego poziomu 300 USD, gdzie ponownie pojawia się popyt. Poziomy, które mogą kształtować dalszy kierunek zmiany ceny to 290, 300 i 322 USD.

Ripple po bardzo dynamicznych spadkach znalazło wsparcie na wysokości dołka z 24 lutego przy 0,625 USD. Opory znajdują się na 0,707 USD i 0,8 USD, kolejne wsparcie to dopiero 0,59 USD.

Litecoin podobnie jak Ripple szybko traci na wartości, najbliższe znaczące poziomy to 115 i 92 USD.

Dash podczas dzisiejszego dnia wzrasta o 2,6%, najbliższy poziom oporowy jest na wysokości dołka z 11 kwietnia na wysokości 100 USD. Dalsze spadki mogą się zatrzymać w pobliżu 84 USD.



