BIG 5 po wynikach – czyli co widać na wykresach

Z a nami ciekawy, czwarty tydzień wzrostów na indeksie Nasdaq, podczas którego opublikowane zostały wyniki finansowe za ostatni kwartał spółek należących do tzw. wielkiej, technologicznej piątki.

Wyniki były generalnie dobre lub bardzo dobre, szczególnie biorąc pod uwagę otoczenie, w którym były generowane. Nie zawsze jednak przypadły inwestorom „do gustu” komentarze czy zapowiedzi do tych czy też przyszłych kwartałów i stąd reakcje po wynikach były różne. Z racji tego, że dane ww. spółek zostały już opublikowane, chciałbym przyjrzeć się trendom panującym ww. akcjach, próbując wskazać jakieś ciekawe sytuacje jeśli mają one oczywiście miejsce.

Alphabet

Akcje kończą tydzień na historycznych maksimach, a po ładnej z września br. nie ma już większego śladu. Stosując klasyczne kanały wzrostowe w obrębie fali hossy trwającej od minimów z marca minionego roku można wskazać strefę 3000-3100 za akcję jako na ważną strefę oporu.

Z punktu widzenia tych narzędzi, dotarcie do tej strefy może wygenerować większą korektę, choć sygnałów większego odwrócenia trendu póki co nie widać. Z drugiej strony najbliższym wsparciem są okolice 2840 USD/akcja i ewentualne zejście poniżej tych poziomów mogłoby być sygnałem do głębszego cofnięcia.

Amazon

To jedna z tych spółek, której wyniki nie spodobały się inwestorom, choć słabość tych papierów widzimy już od lipca br. Jeśli od połowy sierpnia br. na wykresie tej spółki tworzy się formacja trójkąta, to w perspektywie kolejnych miesięcy kurs Amazon-a mógłby się kierować w kierunku 2860 USD za akcję, gdzie znajdują się istotne średnioterminowe minima.

Generalnie w ogólnym, technicznym obrazie przeważają akcenty spadkowe, a zmienić je mogłoby zanegowanie wymienionej wyżej formacji trójkąta, co nastąpiłoby po pokonaniu okolic 3450 USD/akcja. Na tym poziomie biegnie linia ograniczająca od góry tą hipotetyczną póki co formację.

Apple

To również jedna z tych spółek, która traci na wartości po wynikach, jednak z punktu widzenia analizy trendu nic wielkiego póki co się nie wydarzyło.

Sytuację mógłby zmienić ewentualny spadek poniżej dość szerokiej strefy wsparć rozciągającej się między 145 a 135 USD/akcja, której górne partie były na dzisiejszej sesji testowane. Jeśli strefa ta zostałaby pokonana, to droga w kierunku 125 USD mogłaby zostać otwarta. Z drugiej strony najbliższym oporem są okolice 160 USD za akcję, gdzie biegnie linia poprowadzona po szczytach z ostatnich kilkunastu miesięcy.

Facebook (Meta Platforms Inc)

To druga po Amazon spółka w wielkiej piątki, która w ostatnim czasie zaliczyła wyraźne spadki. Jak widać jednak na poniższym wykresie kurs tych akcji testuje obecnie ważną strefę średnioterminowych wsparć, która jest istotna dla dłuższego trendu.

Jeśli ta kończąca się na 306 USD/akcja strefa zostanie obroniona, to akcje tego giganta „społecznościowego” mogą próbować wrócić do trendu wzrostowego. W takim przypadku najbliższych oporów można byłoby szukać w okolicach 360 USD/akcja. Z drugiej strony ewentualny spadek poniżej ww. 306 USD mógłby zapowiadać na tym instrumencie coś więcej niż tylko średnioterminową korektą.

Microsoft

To zdecydowany lider ostatnich tygodni spośród największych spółek technologicznych i jak widać na poniższym wykresie, trend przybrał niemal pionowy kierunek od minimów z początku października br.

Jak wynika z mojego doświadczenia ale również z analizy podobnych sytuacji w historii tej spółki, takie przyspieszenie trendu często kończy się mocną korektą i tego moim zdaniem można się obawiać. Najbliższym oporem dla tych akcji mogą być okolice 338 USD, gdzie biegnie górne ograniczenie prezentowanego wyżej kanału wzrostowego. Jeśli w tych okolicach zaczęłaby się większa korekta, to pierwszych poważniejszych wsparć można byłoby szukać na wewnętrznej linii prezentowanego kanału, która obecnie znajduje się na 310 USD/akcję.

Podsumowanie

Jak widać na prezentowanych wyżej wykresach i układach technicznych, obraz poszczególnych spółek z wielkiej technologicznej piątki jest póki co mieszany, a tym samym trudno na obecnym etapie mówić, że na Nasdaq zbliża się odwrócenie trendu. Wydaje się jednak, że za kilka kilkanaście dni część z omawianych spółek będzie musiała określić swoje średnioterminowe tendencje i nie koniecznie muszą one wskazać na kontynuację trwającej przez wiele miesięcy hossy.



