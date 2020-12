Biden powiększa przewagę nad Trumpem. Parlament Wielkiej Brytanii i FOMC skupi uwagę inwestorów.

Kiedy po wczorajszych emocjach przewaga byłego wiceprezydenta nad ubiegającym się o reelekcję Donaldem Trumpem wynosiła w okolicach 10 głosów elektorskich, inwestorzy z Europy udawali się na nocny odpoczynek. Niewiadomą pozostał wynik z ośmiu stanów, w których kandydaci szli łeb w łeb i trudno było spekulować, który z nich przybliży się do magicznej liczny 270 głosów elektorskich, co przesądzi o zwycięstwie w wyścigu o Biały Dom. Ostanie godziny przybliżyły Joe Bidena do objęcia prezydentury. Wygrana kandydata Demokratów w Michigan i Wisconsin spowodowała, że jego przewaga na Trumpem wynosi aktualnie 264 do 214. Biden do końcowego zwycięstwa potrzebuje wygranej w jednym z tych stanów, których liczba głosów elektorskich wynosi minimum sześć. Są to Nevada (6), Georgia (16), Północna Karolina (15) i Pensylwania z dwudziestoma głosami elektorskimi. Zatem szansa na triumf demokratycznego pretendenta znacząco wzrosła. Jednak to nie koniec, ponieważ Trump już wczoraj zapowiadał, że uruchomi wszystkie kroki prawne, łącznie z zaskarżeniem wyniku do Sądu Najwyższego, by podważyć legalność wyborów. Trump i jego sztab już złożył pozew w sądzie stanu Michigan, żądając dostępu do miejsc, w których liczone są karty do głosowania. Sztab chce przejrzeć karty do głosowania, które zostały już otwarte i przetworzone, podała Associated Press. Pozwy wniesiono także w Georgii i Pensylwanii. Szef kampanii Trumpa, Bill Stepien, zapowiedział, że poprosi o ponowne przeliczenie głosów w Wisconsin. Jest już pewne, że po samym akcie głosowania, czeka nas długa batalia prawna i wielokrotne kwestionowanie wyników z ponownym liczeniem głosów.

Ważą się losy obsadzenia miejsc w Izbie Reprezentantów i Senacie. O ile wygrana Demokratów w Izbie jest już prawie pewna, to prawdopodobnie utrzymana zostanie przez Republikanów większość w Senacie. Oznacza to impas w wielu kwestiach, jak choćby w wysokości pakietu pomocowego, który będzie blokowany w Senacie, czy brak zgody na zapowiadane przez Bidena podwyżki podatków.

Co dla Europy oznacza zwycięstwo Bidena? To właśnie Stary Kontynent może zyskać na tym najwięcej. Pamiętamy wszyscy ochłodzenie stosunków za sprawą urzędującego prezydenta i ceł. Przywódcy Niemiec, czy Francji sprowadzeni zostali do roli petentów, na co oczywiście nie było zgody. Biden uważany jest za proeuropejskiego kandydata, co zdecydowanie poprawi relacje i współprace na linii Waszyngton – Bruksela. To właśnie możliwe zwycięstwo Bidena napędza rynki akcyjne w Europie, które od poniedziałku systematycznie rosną.

Nadzieja na uruchomienie większych pakietów stymulacyjnych napędza też rynek amerykańskich akcji. Jednak proces silnych wzrostów na giełdach może być już niedługo wyhamowany. Kiedy niebawem opadnie bitewny kurz, na pierwszy plan powrócą sprawy gospodarcze, a te nie rysują się w jasnych kolorach. Wzrost zachorowń na COVID-19 i wprowadzanie nowych ograniczeń, czy wręcz zamykanie się kolejnych gospodarek w Europie musi mieć wpływ na decyzje inwestycyjne. Już dziś brytyjski parlament zadecyduje, czy Wielka Brytania zamknie się na dobre, co zapowiadał w weekend premier Boris Johnson.

Dziś kolejne dwa banki ogłoszą decyzję o wysokości stóp procentowych. Po Banku Anglii inwestorzy z uwagą oczekiwać będą dzisiejszej decyzji FOMC oraz konferencji prasowej po posiedzeniu banku. Nie bez znaczenia będą też doniesienia z frontu walki z COVID-19.

Po wtorkowym wybuchu euforii na GPW, kiedy to WIG 20 poszybował w górę o ponad 5%, wczorajsza sesja przyniosła uspokojenie nastrojów. Z reguły tak jest, kiedy mamy do czynienia z ponadprzeciętnymi wzrostami czy spadkami indeksów. Tak też było i wczoraj. Handlowi na GPW towarzyszył wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,14 mld złotych. Na blue chipy przypadło 985 milionów złotych. Indeks WIG zyskał 0,28 proc. utrzymując się powyżej 47000 punktów. Podobnej wielkości zysk wypracował indeks blue chipów. Sam wynik procentowy mógł wskazywać na nudną sesję, jednak tak nie było. WIG 20 otworzył się luką spadkową poniżej poprzedniego zamknięcia. Od samego startu notowań luka została domknięta, a do głosu doszedł obóz niedźwiedzi, spychając indeks na południe i tworząc minimum dnia na poziomie 1590,72 pkt. Od tego momentu inicjatywę przejęli kupujący i do końca sesji odrobili całość strat. Zamknięcie nastąpiło w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań, na poziomie 1640,94 pkt. Oznacza to wzrost o 0,28%. WIG20 fut zyskał 6,01%, a WIG20usd dodał do dorobku niewiarygodne 7,28% dzięki korekcie kursu złotego. W zieleni zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 3,35 proc., a sWIG80 wzrósł o 1,46 proc. W gronie blue chipów 10 spółek odnotowało zyski i tyle samo straciło na wartości. Największe stopy zwroty osiągnęły Lotos (5,52%), Tauron (4,55%) i CD Projekt (4,44%). Powodów do zadowolenie nie mieli akcjonariusze JSW, PKN Orlen i PZU. Walory te straciły odpowiednio 4,94%, 4,12% i 3,13%.

Od kilku tygodni obserwujemy osłabienie złotego do głównych walut, które zbiega się z lekką korektą jego słabości.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,8920. Najbliższy opór to 5,12 (aktualnie testowany)

EURPLN – para koryguje się schodząc poniżej 4,6000

USDPLN – Para schodzi poniżej oporu na 3,91. Kolejny jest na 4,00.

CHFPLN – wsparcie jest na poziomie 4,14. Umocnienie franka przybliży parę do oporu na 4,3475.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.