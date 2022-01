Bezrobocie w Wlk. Brytanii ma pozostać na poziomie 4,2%

W czoraj, pod nieobecność rynków amerykańskich, rynki europejskie dobrze rozpoczęły nowy tydzień. FTSE100 po raz kolejny osiągnął lepsze wyniki, zamykając się na najwyższym poziomie od prawie 2 lat.

Brytyjski benchmark poradziłby sobie jeszcze lepiej, gdyby nie ogromny wpływ akcji Unilevera, które spadły o prawie 7%, ponieważ inwestorzy negatywnie zareagowali na zamiary zakupu GlaxoSmithKline, zajmującego się ochroną zdrowia konsumentów, za cenę przekraczającą 50 mld funtów. Chociaż oferta została odrzucona, istnieje obawa, że zarząd może zdecydować się nie przyjąć "nie" jako odpowiedzi i wrócić z wyższą ofertą, chociaż po wczorajszym powszechnym potępieniu może nastąpić okres refleksji.

Dzisiejsza sesja azjatycka przyniosła spadek Nikkei 225, a Bank Japonii pozostawił politykę monetarną na niezmienionym poziomie, co nie było zaskakujące, choć w zeszłym tygodniu pojawiły się spekulacje, że japońscy decydenci mogą zacząć zastanawiać się, w jaki sposób przekazać swój zamiar podniesienia stóp, gdyby Rezerwa Federalna zaczęła prowadzić politykę wielokrotnych podwyżek w tym roku. Japońscy decydenci podwyższyli medianę prognoz dla inflacji do 1,1% z 0,9% w odpowiedzi na ostatni wzrost cen energii, podczas gdy prognoza PKB została podniesiona z 2,9% do 3,8%.

W oczekiwaniu na dzisiejsze otwarcie w Europie, które może być spokojniejsze, gdyż rynki azjatyckie odbijają się od dna, w centrum uwagi znajdą się najnowsze dane dotyczące bezrobocia i płac w Wielkiej Brytanii za listopad. W ubiegłym miesiącu bezrobocie w Wielkiej Brytanii spadło do najniższego od 15 miesięcy poziomu 4,2% w październiku, liczba osób na listach płac wzrosła o ponad 257 tys. w listopadzie, a liczba wolnych miejsc pracy do 1,22 mln. Tendencja ta powinna być kontynuowana również w grudniu, kiedy to spodziewany jest wzrost o 125 tys. osób. Oczekuje się, że stopa bezrobocia ILO w listopadzie pozostanie na niezmienionym poziomie 4,2%, choć istnieje szansa, że będzie niższa, biorąc pod uwagę ponad 1 mln nieobsadzonych wakatów. Te wolne miejsca pracy mogą również przyczynić się do wzrostu średnich tygodniowych zarobków, które gwałtownie spadły od letnich miesięcy 2021 roku, kiedy to wynosiły 7,3%. W październiku spadły do 4,3% z 5% we wrześniu, kiedy to ostatecznie zakończyły się wszystkie zwolnienia. Przewiduje się, że może dojść do dalszego spadku, a dzisiejsze dane za listopad powinny wynieść 3,8%. Jeśli tak jest, to nic dziwnego, że jest ponad 1 mln wakatów, skoro pracodawcy niechętnie płacą więcej pieniędzy, aby poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia. Niektórzy pracodawcy już zdali sobie sprawę, że muszą konkurować o pracowników, a firmy takie jak Next i Sainsbury's ogłosiły w ostatnich tygodniach podwyżki płac zgodne z aktualnym poziomem inflacji. Nie są one raczej osamotnione, ponieważ ich rywale starają się im dorównać, aby utrzymać zapasy na półkach i zatrzymać pracowników. Jest to również obszar, na który Bank Anglii będzie zwracał baczną uwagę, kiedy spotka się na początku przyszłego miesiąca i podejmie decyzję o ewentualnej kolejnej podwyżce stóp, przy czym jutrzejsze dane dotyczące CPI również będą prawdopodobnie uważnie obserwowane.

W Niemczech oczekuje się, że najnowszy sondaż ZEW za styczeń wykaże dalsze pogorszenie wskaźnika sytuacji bieżącej, który spadnie z -7,4 do -8,8, choć prognozy dotyczące oczekiwań mogą wykazać poprawę w stosunku do grudniowego poziomu 29,9.

EURUSD – para straciła impet przy poziomie 1,1480 w zeszłym tygodniu i spadła z powrotem do poziomu 1,1380. Dopóki utrzymujemy się powyżej 1,1370, droga na 1,1520 pozostaje otwarta. Poniżej 1,1370 celem może być 1,1280.

GBPUSD – niepowodzenie przy przełamaniu 200-dniowej MA i 1,3750 spowodowało spadek funta i możliwy retest 1,3580. Musimy wybić powyżej 1,3750, by dać sygnał do dalszych wzrostów w kierunku 1,3830 i dalej do 1,4000. Wsparcie znajduje się przy poziomie 1,3420 i dołkach z tego roku.

EURGBP – kurs porusza się w konsolidacji pomiędzy wsparciem przy 0,8330 i oporem przy 0,8380, jednak możliwe jest wybicie w okolice 0,8430. Tendencja pozostaje spadkowa z celem na 0,8280 i dołki z 2020 r., dopóki znajdujemy się poniżej 0,8380.

USDJPY – para odbiła od wsparcia przy 113,50 i możliwy jest ruch z powrotem w okolice 114,70. Musimy wybić powyżej 114,80, by ponownie skierować się na 115,30.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 18 punktów do 7,593

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 40 punktów do 15,893

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 20 punktów do 7,181



