Bezrobocie w Wielkiej Brytanii w dół, prognozy podwyżki stóp w górę

R ynki europejskie rozpoczęły nowy tydzień w dość mieszanym stylu, podczas gdy giełdy w USA radziły sobie dobrze na otwarciu, jednak ostatecznie zanotowały spadek na koniec sesji.

Inwestorzy pozostają pełni nadziei, że rynki akcji nadal mogą piąć się w górę, jednak wiara ta zderza się z rzeczywistością, w której ciągły wzrost cen energii, jak również presja ze strony przerwanych łańcuchów dostaw, mogą wpłynąć na marże zysku spółek, w czasie gdy dochody konsumentów mogą znaleźć się pod coraz większą presją w związku z nadchodzącymi miesiącami zimowymi.

Oczekuje się, że po wczorajszej wyprzedaży w USA i dzisiejszej porannej słabości rynków azjatyckich, giełdy w Europie otworzą się na minusie, ponieważ po raz kolejny obawy związane z rosnącymi cenami energii przeważają nad optymizmem dotyczącym ożywienia popytu.

Spekulowanie, że możemy być świadkami podwyżki stóp procentowych przez Bank Anglii do końca tego roku, w czasie gdy bank nadal wdraża program skupu aktywów, wydaje się dość sprzeczne z intuicją, ale właśnie takie zjawisko obserwujemy obecnie, a niektórzy ostrzegają przed ryzykiem popełnienia błędu w polityce przez bank centralny.

Dzisiejsze najnowsze dane o bezrobociu w Wielkiej Brytanii mogą wzmocnić narrację o podwyżce stóp i podczas gdy podwyżka o 0,15%, z powrotem do 0,25%, może być uzasadniona w nadchodzących miesiącach, rynki obligacji wyceniają znacznie większe działania banku, choć warto zauważyć, że funt nie notował wzrostu wraz z rentownością. Sugerowałoby to, że ruch na rynkach obligacji może być nieco na wyrost.

Obraz bezrobocia w gospodarce brytyjskiej uległ znacznej poprawie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a tendencja ta została zilustrowana przez spadek wskaźnika liczby osób ubiegających się o zasiłek od marca, kiedy wynosił on 7,2%. Od tego czasu obserwujemy stały ruch w dół w tej kwestii, do 5,4% w sierpniu, co wynika z faktu, że firmy nadal otwierają się na nowo, nawet z opóźnieniem do 19 lipca.

Stopa MOP również systematycznie spadała do 4,6% w lipcu i wygląda na to, że w ciągu trzech miesięcy, do sierpnia, ponownie spadnie do 4,5%, nawet w obliczu przymusowych urlopów, przy czym Bank Anglii wydaje się być zdania, że po ich zakończeniu nie zaobserwujemy już wzrostu.

W obliczu różnego rodzaju zakłóceń w łańcuchu dostaw w różnych sektorach, coraz bardziej oczywiste staje się, że przymusowe urlopy przestały być użyteczne. Liczba wolnych miejsc pracy w lipcu wzrosła do ponad 1 mln, a 182 tys. nowych stanowisk pojawiło się wraz z ponownym otwarciem brytyjskiej gospodarki i usunięciem pozostałych ograniczeń.

Płace również rosną i choć część zysków można przypisać efektom bazowym wywołanym przez pandemię, to i tak wzrosły one z 6,6% do 7,4% bez premii w czerwcu, choć w lipcu spadły z powrotem do 6,8%, a dziś mogą spaść jeszcze bardziej do 6% za trzy miesiące do sierpnia.

Niemniej jednak płace nadal rosną znacznie szybciej niż główny wskaźnik CPI, a tendencja ta może się utrzymać w nadchodzących miesiącach, gdy zbliżamy się do końca roku, o ile doniesienia przedsiębiorców o niedoborach siły roboczej są w jakikolwiek sposób miarodajne.

Może się jednak zdarzyć, że wskaźnik ILO wzrośnie, jeśli zmagające się z problemami firmy zdecydują się zwolnić pozostałych pracowników. Jeśli tak się stanie, kolejne miesiące mogą okazać się trudne dla rynku pracy, zwłaszcza w przypadku niedopasowania umiejętności, które skutkuje opóźnieniami w powrocie na rynek pracy.

Zaufanie niemieckich inwestorów ZEW gwałtownie spadło w ciągu ostatnich kilku miesięcy, z rekordowego poziomu 84,4 w maju. W ciągu ostatnich trzech miesięcy oczekiwania dotyczące perspektyw gospodarczych gwałtownie spadły, osiągając osiemnastomiesięczny dołek 26,5 we wrześniu, tuż przed ostatnimi wynikami wyborów w Niemczech. O ile wynik wyborów nie był zaskoczeniem, to ciągły wzrost kosztów energii będzie prawdziwym wyzwaniem dla niemieckiego biznesu, a w szczególności dla Mittelstand.

W tym samym czasie niemieccy politycy spędzą najbliższe sześć miesięcy na kłótniach o to, kto utworzy następny rząd, podczas gdy Zieloni i FDP będą próbować pogodzić swoje odmienne spojrzenia na niemiecką gospodarkę z SPD. Oczekuje się kolejnego spadku do 20,4, co byłoby najniższym poziomem od marca ubiegłego roku i kolejnym 18-miesięcznym minimum.

W USA najnowsze dane JOLTS za sierpień, po zeszłotygodniowych rozczarowujących wynikach payrollsów, mają jedynie jeszcze wyraźniej podkreślić wyzwania stojące przed amerykańskim rynkiem pracy. W lipcu odnotowaliśmy kolejny duży wzrost liczby wakatów z 10,2 mln do 10,94 mln, a oczekuje się dalszego wzrostu do 11 mln.

EURUSD – po osiągnięciu 14-miesięcznego dołka w zeszłym tygodniu, kolejnym kluczowym poziomem wsparcia jest 1,1530. Szczyt z ostatniego tygodnia przy 1,1640/50 stanowi opór dla ceny. Kolejna bariera znajduje się w okolicy 1,1760 i dopóki znajdujemy się poniżej, tendencja wydaje się być spadkowa.

GBPUSD – para dotarła do oporu przy poziomie 1,3670, a przełamanie wyżej może dać sygnał dla rajdu w okolice 1,3750. Kluczowe wsparcie znajduje się przy 1,3400 oraz 1,3540.

EURGBP – wsparcie znajduje się przy 0,8470, a jego przełamanie może poprowadzić kurs w okolice sierpniowych dołków przy 0,8450. Opór znajduje się przy 0,8520, a przełamanie powyżej 0,8530 może dać sygnał powrotu w okolice 0,8570.

USDJPY – wsparcie znajduje się przy 112,40 i szczytach z 2019 roku. Obecnie para zmierza w kierunku 114,00 oraz maksimów z 2018 roku. Istotnym poziomem wsparcia jest obszar przy 109,80.

FTSE100 oczekiwany spadek na otwarcie o 50 punktów, przy 7,096

DAX oczekiwany spadek na otwarcie o 110 punktów, przy 15,089

CAC40 oczekiwany spadek na otwarcie o 55 punktów, przy 6,515



