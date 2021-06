Bezrobocie w UK i sprzedaż detaliczna w USA będą dalej spadać Rynki czekają na CPI z Wielkiej Brytanii i minutki Fed

W Europie DAX i EuroStoxx50 ustanowiły nowe rekordy, przy czym DAX zakończył dzień nieco niżej, podczas gdy w USA zarówno Nasdaq, jak i S&P500 utrzymały się na nowych szczytach.



Ponieważ Rezerwa Federalna ma jutro ogłosić swoje decyzje, rynki wydają się podążać linią najmniejszego oporu, co jest powolnym stopniowym ruchem w górę, z podejściem „dwa kroki do przodu i jeden krok do tyłu”.



Dzisiejsze otwarcie w Europie ma się rozegrać w podobny sposób, gdy inwestorzy czekają na jutrzejsze oświadczenie FOMC i dzisiejsze dane o bezrobociu z Wielkiej Brytanii oraz sprzedaży detalicznej w USA i PPI w maju.



Wczoraj FTSE100 osiągnął najwyższy poziom od ponad roku, pomimo słabości spółek turystycznych i rekreacyjnych.

Rynek wydaje się być bardziej zaniepokojony liczbą osób nadal korzystających z zasiłków oraz tempem spadku bezrobocia w miarę ożywienia gospodarki i jej ponownego otwarcia. Dzisiejsze dane z kwietnia mogą wskazywać dalszy spadek stopy bezrobocia MOP w Wielkiej Brytanii do 4,7%.



W marcu bezrobocie MOP w Wielkiej Brytanii spadło do 4,8% z 5,1% pod koniec 2020 r. Pozostaje jasne, że rządowy program wsparcia bezrobotnych nadal ukrywa podstawowe skutki pandemii, które mogą zacząć być widoczne w trzecim kwartale tego roku.

Na razie perspektywy pozostają pozytywne, pomimo wczorajszego czterotygodniowego przedłużenia ograniczeń związanych z Covid-19.



Spadek bezrobocia powinien się utrzymać w miesiącach letnich, ale nie oznacza to, że nie może wzrosnąć, gdyż wiele miejsc pracy, które istniały ponad rok temu, prawdopodobnie już się nie otworzy. Dodatkowo po wczorajszym przedłużeniu obostrzeń, możemy wkrótce zobaczyć bankructwo kolejnych firm.



Bank Anglii już poinformował, że spodziewa się wzrostu bezrobocia, ale poniżej oczekiwań z lutego, kiedy jego prognozy sięgały 7,7% w tym roku i 4,7% w drugim kwartale 2022 r.



Po słabym końcu 2020 r. wydatki konsumenckie w USA wyraźnie przestały wzrastać, przy czym znaczne bodźce fiskalne tylko w pewnym stopniu przyczyniły się do ożywienia konsumpcji.



Styczniowy pakiet stymulacyjny o wartości 900 miliardów dolarów, spowodował wzrost styczniowej sprzedaży detalicznej o 7,6%, ale dane z lutego odnotowały spadek o 2,7%. Kolejny pakiet w wysokości 1,9 bln USD przyniósł duży wzrost marcowych wydatków konsumenckich, z najlepszymi wynikami od kwietnia ubiegłego roku na poziomie 10,7%, kiedy Stany Zjednoczone wyszły z pierwszego lockdownu.



Nic dziwnego, że po tak silnym marcowym odczycie, kwietniowe dane spadły do 0%, tracąc względem konsensusu na poziomie 1,1%. Przy rosnącej presji inflacyjnej będziemy mogli zobaczyć kolejny słaby wynik, gdy zostaną opublikowane dzisiejsze raporty za maj.

Podczas gdy Stany Zjednoczone dobrze sobie radzą z planami wprowadzenia szczepionek i ponownym otwarciem gospodarki, nadal wydaje się, że konsumenci są bardzo ostrożni, co wpłynie na kolejny odczyt sprzedaży detalicznej. Ogólnej aktywności nie pomaga ostatni wzrost cen paliw.



Przy inflacji na najwyższym poziomie od wielu lat, dzisiejsze dane PPI za maj mogą również dać sporo do myślenia. Oczekuje się, że główny wskaźnik PPI pozostanie na poziomie 6,2%, ale prawdopodobnie wystąpi dalszy wzrost cen bazowych z 4,1% do 4,8%, co będzie kolejną rzeczą, która powinna zostać omówiona przez członków FOMC.



EUR/USD – wydaje się, że znaleźliśmy wsparcie na 50-dniowym MA przy 1,2090, kolejne znajduje się na poziomie 1,2050. Zejście poniżej niego może oznaczać ruch w kierunku 1,1850.

GBP/USD – wczoraj zdołał się utrzymać powyżej wartości 1,4070. Do czasu gdy znajduje się ponad tym wsparciem, nastawienie na rynku pozostaje do ruchu w górę przez obszar 1,4200, do szczytów z 2018 r. na 1,4375.

EUR/GBP – utrzymuje nastawienie do ruchu w dół, dopóki znajduje poniżej 0,8640 ma szansę na ponowny test obszaru 0,8560, a następnie ruch w kierunku minimów na 0,8480.

USD/JPY – po wzroście do poziomu 110,00 na drodze do 111,00 stoi opór przy 110,40. Zejście poniżej wsparcia linii trendu na 109,50 da szansę na ruch w kierunku obszaru 108,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 30 punktów wyżej, na poziomie 7176.

DAX – oczekuje się otwarcia 87 punktów wyżej, na poziomie 15760.

CAC40 – możliwe otwarcie 20 punktów wyżej, na poziomie 6636.



