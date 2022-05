Bez zaskoczeń w minutkach FEDu, oczekiwanie na nowy pakiet pomocowy dla gospodarstw domowych w UK

R ynki europejskie miały wczoraj zdecydowanie bardziej pozytywny wydźwięk, do czego przyczyniła się większa odporność rynku amerykańskiego, który zakończył dzień silnym wzrostem po opublikowaniu ostatnich minutek FEDu.

To pozytywne zakończenie dnia zostało nieco nadszarpnięte po zamknięciu, rynku na kanwie kolejnej rozczarowującej serii wyników, tym razem od Nvidii. Spowodowało to, że kontrakty terminowe w USA nieco się osunęły, niemniej jednak nie oczekuje się, by przełożyło się to na zbyt duży negatywny wpływ na dzisiejsze otwarcie w Europie. Na rynkach azjatyckich panują mieszane nastroje, a na rynkach europejskich oczekuje się umiarkowanie ostrożnego otwarcia dziś rano.

FED dokonał pomniejszej korekty szacunków dotyczących inflacji PCE w 2022 r., które zostały nieznacznie podniesione do 4,3%. Następnie oczekiwany jest gwałtowny spadek do 2,5% w 2023 r.. Bankierzy dyskutują przy tym nad perspektywą bardziej agresywnych posunięć. Co powiedział nam wczorajszy protokół Fed, czego jeszcze nie wiedzieliśmy? Odpowiedź brzmi: niewiele i prawdopodobnie dlatego reakcja rynku była niewielka - Nasdaq 100 i S&P500 zakończyły dzień na plusie. Rynki oswoiły się już z myślą o kolejnych podwyżkach stóp o 50 pkt bazowych w czerwcu i lipcu oraz kolejnymi w następnych miesiącach, a także z dyskusjami na temat perspektywy podniesienia stóp powyżej poziomu neutralnego, aby ograniczyć inflację. Żadna z tych informacji nie jest nowa, ale nie jest też szczególnie przydatna, biorąc pod uwagę, że każdy członek FOMC ma nieco inne zdanie na temat tego, gdzie znajduje się stopa neutralna. Rynkowa wycena tego, gdzie FED Funds prawdopodobnie znajdzie się na koniec roku, wynosi 2,5%, co może być poziomem neutralnym. Esther George, prezes FEDu z Kansas City, zasugerowała 2,5% jako punkt wyjścia, podczas gdy James Bullard, prezes FED z St. Louis, na początku tego roku usytuował tę wartość niżej, na 2%, wzywając jednocześnie do podniesienia stóp do 3,5% do końca roku. W ostatnich dniach pojawiły się też pewne oznaki umiarkowanych pęknięć w jastrzębim konsensusie po ostatnich komentarzach prezesa FED z Atlanty, Raphaela Bostica, który zasugerował, że odpowiednia byłaby przerwa w podwyżkach we wrześniu. Prezes FED z Atlanty zasugerował, że neutralna stopa procentowa powinna wynosić między 2% a 2,5%. Podsumowując, w protokole nie znalazło się zbyt wiele elementów, które mogłyby wystraszyć rynki.

Oczekuje się, że dzisiejszy PKB za I kwartał w USA zostanie skorygowany w górę do -1,3%, a konsumpcja indywidualna wzrośnie do 2,8%. Niespodziewany spadek PKB o -1,4% kilka tygodni temu wywołał obawy, że gospodarka amerykańska może zmierzać w kierunku spowolnienia stagflacyjnego i ewentualnej recesji, pomimo niskiego poziomu bezrobocia. Próbowano bagatelizować skalę spowolnienia w I kwartale 2022, powołując się na wolniejsze odbudowywanie zapasów po IV kwartale 2021, w którym nastąpiło znaczne odbicie w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Eksport netto przyczynił się do spadku o -3,2%, a zapasy spadły o -0,8% z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw. Konsumpcja indywidualna była dość odporna, jednak w nadchodzących miesiącach będzie musiała stawić czoła wyzwaniom związanym z wyższymi cenami. Mamy też najnowsze dane o cotygodniowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, które w ostatnich kilku tygodniach zaczęły ponownie rosnąć Na początku kwietnia liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych osiągnęła najniższy od 50 lat poziom 167 tys., jednak w ostatnim tygodniu wzrosła do 218 tys. Oczekuje się, że dzisiejsze wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wyniosą 215 tys.

Spekuluje się również, że kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, ogłosi dziś nadzwyczajne środki pomocy dla najbardziej narażonych gospodarstw domowych w celu złagodzenia obciążeń finansowych spowodowanych wzrostem cen energii.

Pakiet ten, który ma wynieść około 10 mld funtów, może odwrócić uwagę od skandalu, jaki wywołał raport Sue Gray na temat spotkań i przyjęć na 10 Downing Street i w Cabinet Office. Spekuluje się, że możemy być świadkami ogłoszenia podatku od nadzwyczajnych dochodów, który, choć popularny politycznie, mógłby mieć szerzej nieoczekiwane i negatywne konsekwencje w przyszłości, jeśli chodzi o zachęcanie biznesu do inwestowania w Wielkiej Brytanii. Byłoby to również postrzegane jako zwycięstwo polityczne partii opozycyjnych, które od tygodni prowadzą kampanię na rzecz takiego rozwiązania. Tak czy inaczej byłby to najnowszy przykład rządu reagującego na wydarzenia, a nie kształtującego je.

EURUSD - niepowodzenie w rejonie 1,0750 spowodowało cofnięcie się euro, przy czym opór stanowi również 50-dniowa średnia krocząca. Tuż nad nim znajduje się również opór w postaci linii trendu poprowadzonej od maksimów z lutego. Obecnie wsparcie znajduje się w rejonie 1,0530.

GBPUSD - wsparcie znajduje się w rejonie 1,2470 oraz na niższych poziomach z tego tygodnia. Jeśli wsparcia te się utrzymają, musielibyśmy uświadczyć ruchu powyżej obszaru 1,2630 by uznać, że odbicie postępuje . Zejście poniżej obszaru 1,2470 przemawiałoby za ruchem w kierunku 1,2320. Wyjście powyżej 1,2630 sugeruje powrót poziomu 1,283.

USDJPY - nadal utrzymuje się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, a jej przełamanie może potencjalnie otworzyć drogę w kierunku obszaru 123,00. Obecnie opór znajduje się na poziomie 128,30.

Oczekuje się, że FTSE100 otworzy się bez zmian na poziomie 7 522.

DAX powinien otworzyć się 20 punktów wyżej, na poziomie 14 028

Na CAC40 oczekiwane jest otwarcie o 8 punktów wyżej, na 6 306.



