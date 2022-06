Bank Kanady w centrum uwagi

D zisiaj oczy inwestorów kierują się na północną część Ameryki, a konkretnie na reakcję dolara kanadyjskiego na decyzję Banku Kanady o wysokości kosztu pieniadza w reakcji na rosnącą inflację.

Powszechnie oczekuje się, że BoC podniesie referencyjną stopę procentową z 1% do 1,5%. Decyzja ta jest już w dużej mierze wyceniona poprzez umocnienie CAD w ostatnich dniach. Niemniej, ważniejsze będą argumenty, które przemawiają za taką a nie inną decyzją oraz nakreślone perspektywy na następne kwartały. Poza BoC poznamy całą serię odczytów PMI z poszczególnych gospodarek Europy oraz z USA. Opublikowane w nocy PMI dla przemysłu Australii za maj wskazały na spadek wskaźnika z 58,5 do 52,4. Również PKB Australii wskazuje, że gospodarka spowalnia. PKB Australii spadło w pierwszym kwartale z 3,4 do 0,6% kw/kw, zaś w ujęciu rocznym z 4,2% do 3%.

Wczorajszy dzień przyniósł cofnięcie na głównych europejskich giełdach. Giełdy we Frankfurcie, Paryżu i Mediolanie spadły o ponad 1,2%. Po części można to przypisać obawom o wzrost gospodarczy w UE po tym, jak przywódcy krajów członkowski osiągnęli kompromis w sprawie nałożenia na Rosję częściowego embarga na ropę sprowadzaną drogą morską. W średnim terminie może to oznaczać wzrost cen surowca, co może przełożyć się na wzrost inflacji w Eurolandzie. Wczorajszy wzrost Inflacji dla strefy euro do 8,1% oznacza, że jest to najwyższy wynik w krótkiej historii bloku. Inwestorzy mogą zatem wycenić pierwszą podwyżkę EBC już na lipcowym posiedzeniu, co wczesniej zasugerowała szefowa banku Christine Lagarde. Od strony technicznej Dax odbił się od oporu w okolicach 14600 punktów. W nienajlepszych nastrojach rozpoczął się handel za oceanem, gdzie wszystkie benchmarki straciły, jednak jak się wydaje bez konsekwencji dla możliwego dalszego odbicia. Jankescy gracze mogli wyczekiwać na wynik spotkania Bidena z Powellem, gdzie tematem rozmowy były sprawy gospodarcze. Dow Jones stracił 220 pkt., czyli 0,67%. S&P500 stracił 0,63%, jednak utrzymał się ponad pułapem 4100 pkt. Pod kreską finiszowały Nasdaq Composite oraz Russell 2000, tracąc odpowiednio 0,41% i 1,26%.

Na rynkach azjatyckich mamy dziś huśtawkę nastrojów, po tym jak Wall Street odnotowało nieznaczne cofnięcie. Niemniej handel wciąż pozostaje niestabilny. Dobra wiadomość napłynęła w weekend z Chin, gdy rząd zezwolił na ponowne otwarcie większej liczby fabryk i sklepów w Pekinie i Szanghaju. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,56%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,13%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,61%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-0,74%), Szanghaj (-0,02%), Singapur (0,58%), Malezja (-0,67%), Indonezja (1,58%). Indeks Azja Dow rośnie o 0,16%.

Po poniedziałkowym wzroście na warszawskim parkiecie, nadszedł czas na cofnięcie. Od kilku dni mamy na przemian to sesję wzrostową, to znów spadkową.

Wczorajsza sesja zakończyła się przeceną wszystkich indeksów poza sWIG80 (0,25%), a ich skala była niewielka w porównaniu z silnym wzrostem na początku tygodnia. To też jest pewną prawidłowością obserwowaną od paru dni na parkiecie przy Książęcej, że spadki są tylko niewielką częścią każdego poprzedniego wzrostu. Wszystko więc wskazuje, że wczorajszy handel pozostaje bez konsekwencji dla powstania możliwej większej korekty ostatniej fali spadkowej. Po części taki stan rzeczy można tłumaczyć zachowaniem się inwestorów na Starym Kontynencie. Patrząc ze średnioterminowej perspektywy, miniony czas był bardzo udany dla krajowych byków. WIG20 po trzech tygodniach na plusie rozpoczął nowy tydzień z wysokiego “c”. Na wykresie miesięcznym pojawił się długi dolny cień, co świadczy o tym, że strona popytowa ma ochotę kupować rodzime blue chipy. Tym samym znacznie wzrosła szansa na większe odbicie korekcyjne na GPW po ostatniej fali wyprzedaży. Patrząc z szerszej perspektywy, bywalcom giełdy przy Książęcej udzieliła się spora dawka optymizmu. Poprawa nastrojów w Azji, Europie i przede wszystkim w USA utwierdziła kupujących, że na globalne rynki może powrócić mini hossa, zatem bykom nie pozostaje nic innego, jak skrzętnie wykorzystać okazję do zakupów. Wczorajszy handel zakończył się dużymi zyskami, więc nie zmienił krótkoterminowego technicznego spojrzenia na WIG20. Szansa na kontynuację odbicia znacznie wzrosła. Czy przełom miesiąca będzie czwartym z rzędu tygodniem wzrostowym? Pierwszy sygnał, że coś wisi w powietrzu pojawił się w czwartek 12 maja. WIG20 obronił wówczas poziom w okolicach 1650 pkt. i powoli piął się w górę. Dzień później, po wzroście WIG20 o ponad 4%, pojawiła się nadzieja na większe odbicie w ramach korekty ostatniej fali spadkowej. Zatem szansa na wymazanie części ostatniej potężnej fali spadkowej ciągle jest w grze. Najważniejsze zadanie dla byków zostało wykonane, czyli utrzymanie poziomu 1800 punktów. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 spadł o 0,59%, meldując się na poziomie 1848 pkt. WIG i WIG20 zakończyły dzień na minusie, tracąc odpowiednio 0,70% i 0,84%. To, co może niepokoić inwestorów, to dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP. Niemniej widać, że parkiet jest gotowy, by wymazać chociaż część ostatniej fali wyprzedaży. Kolejnym celem dla byków jest poziom 1900 pkt., a niewykluczone, że pokuszą się zaatakować następny pułap, czyli 2000 pkt.

Trzy ostatnie tygodnie były udane dla złotego, a słabnący dolar i zyskujące euro sprzyjają stabilizacji PLN.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,38.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,58.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,27.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,44.

PLNJPY – para powróciła ponad wsparcie na poziomie 27,50. Aktualnie handlowana jest 30,17.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.