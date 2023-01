Bank Kanady oraz wyniki Boeinga, IMB i Tesli w centrum uwagi

Opublikowane dziś w nocy dane o inflacji w Australii nie spełniły oczekiwań. Inflacja konsumencka wzrosła w grudniu o 8,4%, powyżej prognozy 7,6%, co zakotwiczyło oczekiwania na kolejną podwyżkę w lutym o 25 punktów bazowych ze strony RBA.

Przed przyszłotygodniowym Fed, EBC i Bankiem Anglii, dziś Bank Kanady podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. Oczekuje się, że bankierzy centralni podniosą koszt pieniądza o 0,25 pb do poziomu 4,5%.

Uwaga graczy giełdowych skupi się w dużej mierze na wynikach Tesli. Tesla ogłosiła obniżki cen w Stanach Zjednoczonych i Europie na początku stycznia, w celu zdobycia lub utrzymania udziału w rynku i zwiększenia popytu, ponieważ nowi producenci pojazdów elektrycznych, jak również producenci starszych samochodów, poszerzyli swoją ofertę. Posunięcie to oznacza również, że niektóre samochody Tesli będą kwalifikować się do ulg podatkowych co odbije się na marżach i zarobkach. „Obniżki cen mają ogromny wpływ na ekonomię Tesli”. Toni Sacconaghi z Bernstein w niedawnej notatce obniżył swoje oczekiwania dotyczące zysku na akcję w 2023 r. do 3,80 USD z 4,96 USD, co jest zbliżone do konsensusu. Ale zdaniem Sacconaghiego, Tesla mogła się przeliczyć. Pojawienie się Cybertrucka pomoże Tesli w 2024 r., spółka zapowiedziała, że Cybertruck, jest na dobrej drodze do rozpoczęcia produkcji w połowie 2023 roku. Analitycy ankietowani przez FactSet spodziewają się, że Tesla odnotuje skorygowany zysk w wysokości 1,15 USD na akcję w czwartym kwartale, co można porównać ze skorygowanym zyskiem w wysokości 85 centów na akcję w czwartym kwartale 2022 roku. Estimize, platforma crowdsourcingowa, która zbiera szacunki od analityków z Wall Street, a także zarządzających funduszami, dyrektorów firm, naukowców i innych osób, spodziewa się skorygowanego zysku Tesli w wysokości 1,23 USD na akcję. Analitycy ankietowani przez FactSet oczekują przychodów w wysokości 24,96 mld USD w porównaniu z 17,72 mld USD w czwartym kwartale 2022 r. Estimize oczekuje prawie tego samego, czyli 25,32 mld USD przychodów za kwartał.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w mieszanych nastrojach. Byki wciąż chcą kontynuować styczniowy rajd, jednak obawy o recesję wiszą nad głowami spekulantów, którzy grają z nadzieją, że Fed zakończy ścieżkę podwyżek stóp procentowych. Pod kreską zakończyły dzień FTSE100 (-0,35%), Dax (-0,07%) i Stoxx 600 (-0,24%). Wzrostem o 0,25% cieszyły się giełdy w Paryżu, Mediolanie i Madrycie. Na Wall Street po dwudniowym rajdzie widać było wyhamowanie. Nasdaq Composite zakończył sesję 0,27% niżej. Dow Jones wzrósł o 104 pkt., czyli 0,31%, a S&P500 cofnął się o 0,07% po wzroście o 1,89% dzień wcześniej.

Większość giełd w regionie Azji i Pacyfiku ponownie jest dziś zamknięta z powodu święta Nowego Roku Księżycowego, gdzie rynki w Szanghaju, Hongkongu i na Tajwanie są zamknięte, a chińskie giełdy są nieczynne przez cały tydzień. Te, które działają są w mieszanych nastrojach po płaskim handlu na Wall Street. Handel w regionie pozostaje niestabilny, a inwestorzy spoglądają w kierunku kurczącej się światowej gospodarki oraz widma globalnej recesji. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,46%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,30%, południowokoreański KOSPI rośnie o 1,34%, a indeks Sensex w Indiach spada o 1,01%.

Wczorajsza sesja na GPW nie wniosła nic nowego w obraz rynku. Choć wszystkie indeksy zakończyły dzień na niewielkim minusie, widać, że byli łapią zadyszkę we wspinaczce na nowe wyższe poziomy. Jeśli wyniki spółek nie rozczarują, powinno to dodać paliwa do dalszych wzrostów, szczególnie na WIG20, gdzie karty rozdaje kapitał instytucjonalny. Na razie benchmark blue chipów ugrzązł w ruchu bocznym z dużą szansą zarówno na wyjście górą jak i dołem. Od pierwszej, tegorocznej sesji na GPW widać, że zdecydowaną przewagę mają optymiści. Po trudnym 2022 roku, wchodzimy w 2023 r. z nadzieją, że uda się pokonać problemy gospodarcze. Póki co efekt stycznia jeszcze działa, a bliskość pułapu 2000 pkt. jest łakomym kąskiem dla byków.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,02 mld złotych. WIG stracił 0,19%, a WIG20 oddał z dorobku 0,24%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,46%, meldując się na poziomie 1942 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,21%, a sWIG80 stracił 0,05%.

Od początku tygodnia złoty pozostaje stabilny w do głównych walut:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,33.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,71.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,32.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,68.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,10.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.