Bank Anglii i EBC w centrum uwagi

W czorajszy raport ADP o zmianie zatrudnienie w sektorze prywatnych przedsiębiorstw mógł rozczarować. Zamiast dodanych 205 tys. miejsc pracy, w styczniu ubyło 301 tys. Czy aż takiego spadku można było się spodziewać?

Wtorkowy raport Departamentu Pracy dla sektora prywatnego za styczeń pokazał, że w zeszłym miesiącu pracodawcy ograniczyli popyt na pracowników. ADP jest forpocztą piątkowych danych rządowych o kondycji amerykańskiego rynku pracy. Jednak dość często rozjeżdża się z oficjalnym raportem Departamentu Pracy. Dziś uwaga inwestorów skupi się na Banku Anglii i Europejskim Banku Centralnym. Oba banki podejmą decyzję o wysokości stóp procentowych. Oczekuje się, że BoE drugi raz podniesie główną stopę o 25 pb do poziomu 0,50%. W przypadku EBC nie ma oczekiwań co do zmiany polityki pieniężnej, ale obserwatorzy rynku będą bacznie wsłuchiwać się w słowa Christine Lagarde, czy pojawią się sygnały mówiące o zmianie nastawienia na bardziej jastrzębie.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach w Europie zakończyła się w mieszanych nastrojach. Po świetnym początku i dotarciu do średnioterminowych poziomów oporu indeksy zaczęły zsuwać się na południe zwyżkami: FTSE100 (0,63%), DAX40 (-0,04%), CAC40 (0,22%), FTSE MIB (0,60%), IBEX40 (-0,15%). Indeks Stoxx600 wzrósł o 0,45%.

Na Wall Street scenariusz z ostatnich dni powtarza się z jednym zgrzytem. Po słabym starcie w ostatniej fazie handlu do gry wkroczyły byki, wyciągając indeksy na północ. W efekcie wszystkie najważniejsze benchmarki, poza Russell 2000, finiszowały w okolicach dziennych maksimów. Będące w niełasce inwestorów małe spółki powróciły do spadków. Russell 2000 spadł o 1,03%. Nasdaq Composite podrożał o 0,50%. Dow Jones zyskał 224 pkt., czyli 0,63%, a S&P500 zbliża się do 4600 pkt, zyskując 0,94%.

Rynki Chin są zamknięte na święto Nowego Roku Księżycowego. Od piątku giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku odrabiały straty, jednak dziś są w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio spada o 1,06%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,14%, południowokoreański KOSPI rośnie o 1,67%. Na pozostałych rynkach: Singapur (1,71%), Nowa Zelandia (0,37%), Indonezja (-0,34%).

Za nami kolejna sesja na GPW, która zakończyła się po myśli byków. Po sporej przecenie podczas piątkowej sesji przyszedł czas na odrabianie strat. Optymistom pomogli gracze z Azji i poprawa nastrojów na głównych europejskich parkietach. Byki odrabiają styczniowe straty, a co najważniejsze, blue chipy pokonały problematyczny poziom 2200 pkt. Poziom ten może okazać się trampoliną do silniejszego odbicia. Z technicznego punktu widzenia kontrakty marcowe na WIG20 zamknęły się powyżej szczytu z 26 stycznia, tym samym została podjęta próba wyjścia z kilkudniowego trendu bocznego, ograniczonego poziomem 2250 pkt. Kolejnym celem dla byków jest poziom 2300 pkt. DAX 40 od kilku miesięcy pozostaje w trendzie bocznym, przeciwnie do jankeskich indeksów, które bronią się przed pogłębieniem spadków. To co nie napawa optymizmem handlujących blue chipami, to tempo wyprzedaży akcji, które rozpoczęło się na początku stycznia. Do tego dochodzi widmo wojny za naszą wschodnią granicą, obawy o globalny wzrost gospodarczy, a przede wszystkim koniec ery łatwego pieniądza i zapowiedź banków centralnych o normalizacji polityki monetarnej i fiskalnej. Dla warszawskich graczy oddala się szansa na utrzymanie wzrostów. Kluczowe pytanie, jakie zadają sobie gracze znad Wisły brzmi - czy warto już kupować dołki?

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,32 mld złotych, z tego na blue chipy przypadło 1,11 mld złotych. Indeks WIG zyskał 1,33%. Podobnej wielkości zysk odnotował WIG20. Zamknięcie nastąpiło w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań, na poziomie 2252,92 pkt. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 0,66%. WIG20 fut osiągnął wynik 1,12%, a WIG20usd dodał do dorobku 2,14%. Nad kreską zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 1,75%. W obraz rynku wpisały się małe spółki. sWIG80 zyskał 0,60%.

W gronie blue chipów 15 spółek odnotowało wzrosty. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Mercator (15,94%), JSW (11,70%) i Dino (3,33%). Pozostałe 5 spółek zakończyło dzień przeceną. Czerwonymi latarniami okazały się CCC, PGE i Allegro. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 3,03%, 1,06% i 0,81%.

Dzisiaj WIG20fut otworzył się niewielką luką spadkową. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,35%.

PLN pozostaje pod presją, ale zapowiedź znacznego podniesienie stóp procentowych może w krótkim okresie umocnic złotego.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,45.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,54.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 4,02.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,37.

PLNJPY – para walczy na wsparciu na poziomie 27,50.



