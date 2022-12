Bank Anglii i EBC powinny podnieść stopy o 50 pb

Rynki amerykańskie zakończyły sesję niżej po tym, jak Rezerwa Federalna zgodnie z oczekiwaniami podniosła stopy o 50 pb, korygując jednocześnie swoje oczekiwania co do podwyżek w przyszłym roku. Pomimo jastrzębiego nastawienia, reakcja rynku była dość umiarkowana.

Rynki azjatyckie również się osunęły po ostatnich danych dotyczących sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w Chinach, które ukazały fatalny obraz chińskiej gospodarki w ubiegłym miesiącu. Sprzedaż detaliczna spadła o -5,9%, znacznie bardziej niż oczekiwano, ponieważ działania związane z Covid-19 uderzyły we wzorce konsumpcji, podczas gdy produkcja przemysłowa również rozczarowała, osiągając poziom 2,2%. Dziś rynki europejskie skupiają się na Szwajcarskim Banku Narodowym, Banku Anglii i EBC, gdzie możemy spodziewać się podwyżek stóp o 50 punktów bazowych.

Na ostatnim posiedzeniu w listopadzie Bank Anglii podniósł stopy o 75 pb, a następnie spędził całą konferencję prasową na podważaniu tej decyzji, wyrażając zaniepokojenie perspektywą gwałtownego wzrostu kosztów kredytów hipotecznych. Za tym wszystkim krył się fakt, że skutki niestabilności brytyjskiego rynku obligacji mogły wprowadzić bank w poważne kłopoty. Wydaje się, że było to dawno temu, a funt jest teraz znacznie silniejszy od czasu podjęcia tej decyzji. Kluczowym przesłaniem w listopadzie było to, że stopy prawdopodobnie nie wzrosną tak bardzo, jak wyceniały to wówczas rynki, choć nadal oczekuje się ich wzrostu. Gospodarka brytyjska prawdopodobnie stanie w obliczu dwuletniej recesji, przy inflacji wciąż znacznie przekraczającej 10%, spadającej w ostatnim czasie do 10,7%, wydaje się to odważnym stwierdzeniem, biorąc pod uwagę cel inflacyjny banku centralnego na poziomie 2%. Wydaje się, że w ostatnich tygodniach bank został zbity z tropu przez słabość dolara amerykańskiego, która w tym tygodniu pchnęła funta do sześciomiesięcznych maksimów. Odbicie o prawie 20% od ostatnich minimów ułatwi bankom centralnym zadanie utrzymania cen na niskim poziomie, zakładając, że nie zepsują tego zbyt gołębim tonem podczas dzisiejszego spotkania. W przeciwieństwie do USA i UE, w Wielkiej Brytanii jest mniej oznak, że inflacja jest bliska krótkoterminowego szczytu, nawet jeśli gospodarka gwałtownie zwalnia. Słabe perspektywy gospodarcze odegrają główną rolę w dzisiejszej decyzji, z realną możliwością trójstronnego podziału w kwestii przyszłej polityki, co znacznie utrudni perspektywę jasnego przekazu. Niektórzy decydenci mogą opowiedzieć się za podwyżką o 25 pb, a nie o 50 pb, inni zaś za 75 pb, aby przyspieszyć cały proces podwyżek. Największe szanse mamy na zobaczenie ruchu o 50 pb, aby dotrzymać kroku Rezerwie Federalnej, która zasygnalizowała wczoraj, że możemy się spodziewać dalszych podwyżek o w sumie nawet 75 pb w 2023 r. Nie powinno to być zaskoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę interpretację danych o inflacji w tym tygodniu. Fed musi trzymać w ryzach rynkowe oczekiwania co do stóp procentowych, nawet jeśli dane nadal wspierają spowolnienie tempa podwyżek. Choć Fed przedstawił jastrzębią perspektywę, rynek nie kupuje tej narracji.

Wkrótce po ogłoszeniu decyzji przez Bank Anglii, w ślad za nim podąża Europejski Bank Centralny, od którego oczekuje się podniesienia stóp o 50 pb. W zeszłym miesiącu prezes EBC Christine Lagarde zadała sobie wiele trudu, aby zasugerować, że w jej opinii inflacja prawdopodobnie nie osiągnęła jeszcze szczytu.

Choć może mieć rację, ostatnie dane sugerują, że prawdopodobnie tak nie jest. W październiku byliśmy świadkami dużych spadków niemieckiego i włoskiego PPI, podczas gdy główny CPI w UE również gwałtownie spadł z rekordowych poziomów obserwowanych w październiku (10,6%) do 10% w ostatnich danych flash CPI za listopad. Wielu decydentów EBC poświęciło dużo czasu na forsowanie w tym tygodniu kolejnej podwyżki stóp o 75 pb, mimo że jest oczywiste, że gospodarka strefy euro gwałtownie spowalnia w IV kwartale. Podczas gdy Bundesbank i inne kraje północnej Europy naciskają na bardziej agresywne podwyżki, bardziej prawdopodobne jest, że będziemy świadkami spowolnienia ze strony EBC z 75 punktów bazowych, które widzieliśmy na ostatnich dwóch spotkaniach, do 50 punktów bazowych podczas dzisiejszego spotkania. Mało prawdopodobne jest, aby istniał wystarczający konsensus dla podwyżki o więcej niż 50 pb, ze względu na obawy przed tym, co może spowodować bardziej agresywna postawa, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty pożyczek krajów takich jak Włochy. Z uwagi na te same obawy trudno jest stwierdzić, jak wiele EBC będzie w stanie zrobić w 2023 r., jednak wypowiedź Lagarde będzie nieco bardziej jastrzębia, aby obniżyć oczekiwania inflacyjne. Tym, co może uratować banki centralne w przyszłym roku, jest fakt, że inflacja wydaje się być na szczycie, chociaż nadal możemy oczekiwać, że pogoda odegra ważną rolę, tak jak to miało miejsce w ostatnich dniach, gdzie widzieliśmy, jak bardzo zimna pogoda zwiększyła popyt i spowodowała skoki zużycia energii.

EURUSD – kontynuuje wzrost w stronę 1,0800, aby dotrzeć do tego poziomu, musi pozostać powyżej 1,0520. Dalsze wsparcie jest w obszarze 1,0340.

GBPUSD – przebiło poziom 1,2300 oraz 1,2400 i zmierza w kierunku 1,2750. Nadal ma wsparcie na 200-dniowej SMA przy 1,2110, z tymczasowym wsparciem między 1,2260 a 1,2280.

EURGBP – osunął się do wsparcia tuż powyżej 200-dniowej SMA, ale nadal utrzymuje się powyżej niego. Spadek poniżej 0,8540 otworzy drogę do 0,8480, opór znajduje się na 0,8650.

USDJPY – wydaje się, że możemy być na drodze do re-testu minimów z okolic 133,60, a nawet zejścia do 130,00. Ruch powyżej 138,00 będzie negacją tego scenariusza.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 11 punktów niżej, na poziomie 7485.

DAX – oczekuje się otwarcia 45 punktów niżej, na poziomie 14415.

CAC40 – możliwe otwarcie 25 punktów niżej, na poziomie 6705.



