AUD błyszczy o poranku

Przyzwyczailiśmy się ostatnio do słowa dezinflacja, która oznacza spadek inflacji, ale nie spadek cen (nie mylić z deflacją). Dezinflacja pojawiła się w strefie euro, w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. Jednak są kraje, gdzie inflacja wciąż rośnie. Jednym z nich jest Australia.

Dzisiejsze dane mogły zaskoczyć, ponieważ roczna stopa inflacji wzrosła w Australii do 7,8 proc., co jest najwyższym poziomem od początku lat 90’. Tym samym może to prowadzić do zwiększenia oczekiwań odnośnie do dalszych działań Banku Australii i ewentualnych kolejnych podwyżek stóp procentowych. Przypomnijmy, że w grudniu Bank Rezerw Australii podniósł stopę procentową o 25 punktów bazowych do 3,1%. Ruch ten oznaczał ósmą z rzędu podwyżkę stóp procentowych, podnosząc koszty pożyczek do poziomu niewidzianego od listopada 2012 roku, co jest najostrzejszym zacieśnieniem od 1989 roku. Komitet powtórzył, że stopa procentowa nie jest z góry ustalonym kursem, ponieważ wielkość i czas przyszłych podwyżek będą nadal określane przez napływające dane. Rada dodała, że inflacja w Australii osiągnie szczyt w okolicach 8%, po czym osłabnie w 2023 i spadnie do poziomu nieco powyżej 3% w 2024.

Inflacja w Australii – szczegółowe dane

Do kolejnego wzrostu inflacji w Australii szczególnie mogły przyczynić się wyższe ceny żywności, paliw samochodowych i nowych budynków mieszkalnych. Ceny żywności wzrosły najbardziej od III kw. 2006 r. (9,2% wobec 9,0% w III kw.), podczas gdy koszty transportu (8,0% wobec 9,2%), mieszkania (10,7% wobec 10,5%). Jak dalej wylicza portal tradingeconomics w ujęciu kwartalnym, ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,9% w IV kwartale, po wzroście o 1,8% w III kwartale, co oznacza czwarty kwartał z rzędu, w którym odnotowano wzrost większy niż kiedykolwiek od czasu wprowadzenia podatku od towarów i usług w 2000 roku. Tymczasem wskaźnik CPI RBA wzrósł o 6,9% rok do roku, najszybciej od początku serii z 2003 r.

Co dalej z kursem AUD?

W reakcji na publikację danych kurs AUD/USD zaczął dynamicznie zwyżkować w okolice wierzchołków z sierpnia 2022 roku. W pewnym momencie wzrost sięgał powyżej 1 proc., czyniąc AUD najsilniejszą walutą poranka.

#inflacja w Australii nie zwalnia ↗️.

7,8 proc. to najwyższy odczyt od poczÄ tku 1990 r.



Kurs AUD/USD o poranku w górę o ponad 1 proc. do najwyższego poziomu od sierpnia 2022.



*77% klientów traci inwestujÄ c w kontrakty CFD pic.twitter.com/BeuRc7HYPX — CMC Markets Polska (@CMCMarkets_PL) January 25, 2023

Z punktu widzenia rynku stopy procentowej podskoczyły oczekiwania co do działań RBA, który swoją decyzję ogłosi w drugim tygodniu lutego. Po euro, gdzie rynek oczekuje najszybszego tempa wzrostu stóp w tym półroczu, drugi jest właśnie AUD. Rynek stopy procentowej zdaje się zakładać, że w tym terminie może pojawić się łączna podwyżka o 50 punktów bazowych. Warto dodać, że od dołka z października 2022 r. kurs AUD/USD wspiął się w górę o ponad 15 proc. bez większych korekt. Ta może pojawić się na horyzoncie na początku lutego, jeśli Fed przekona rynek, że nie żartuje z utrzymaniem stóp procentowych na poziomie 5 proc. w 2023 r.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets



