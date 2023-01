Akcje Tesli drożeją w handlu przed sesją

Tesla zaprezentowała wczoraj wieczorem solidne dane w kwartale. Zysk na akcję wyniósł 1,19 dolara, a przychody wyniosły nieco ponad 24 miliardy dolarów. Zysk operacyjny osiągnął nowy rekordowy poziom 3,9 mld dolarów. Obecne wyniki są jednak mniej ważne niż prognozy. I choć wiele jest jeszcze niejasne, Tesla liczy na to, że uda jej się utrzymać konkurencję na dystans.

Elon Musk pozostaje wierny swojej linii i wydał ambitne cele. W 2023 roku ma zostać dostarczonych około 1,8 mln samochodów, a w dalszej perspektywie ma zostać utrzymany roczny wzrost na poziomie 50 procent. Operacyjnie w Tesli sprawy mają się dobrze. Jednak dobry rozwój biznesu w ostatnich latach został z nawiązką wyceniony w cenie akcji. Potem jednak przyszedł zwrot i to, co nastąpiło, nie było w tym przypadku optyczną kosmetyką ceny przez kolejny split akcji. Dzięki realnej korekcie wycena spółki wydaje się teraz bardziej adekwatna. Dodatkowo, nastroje dotyczące akcji Tesli rzadko bywały gorsze niż obecnie.

Wciąż daleko przed konkurencją

Inwestorzy powinni więc nadal skupiać się na tym, czym jest Tesla: wiodącym na świecie producentem samochodów elektrycznych, który pod tym względem zdecydowanie wyprzedza innych producentów samochodów o ponad dziesięć lat. Tesla jest w stanie produkować samochody po znacznie niższych kosztach niż jej konkurenci, co daje firmie przestrzeń do obniżania cen w celu pobudzenia popytu w sposób, w jaki inni nie mogą. Akcje Tesli z pewnością pozostają ryzykowną spekulacją nawet na obecnych poziomach, ale przy 12-miesięcznym wskaźniku ceny do zysków na poziomie 21 w porównaniu z 201 razy zaledwie dwa lata temu, znaczna część powietrza z bańki na akcjach Tesli mogła już zejść, a wycena mogła się urealnić.

Notowania przed sesją

W handlu przed sesją akcje spółki Elona Muska drożeją o około 7 proc. do poziomu 154,50 USD. Jeśli takie otwarcie będzie miało miejsce, to cena akcji spółki byłaby najwyższa od połowy grudnia 2022 roku. Z punktu widzenia wykresu doszło już do pokonania linii trendu spadkowego na wykresie dziennym, a kolejne potencjalne miejsce oporu może wypadać przy okolicach 166 USD.

Tesla, D1, platforma CMC Markets Next Generation

Jak wynika z danych portalu Market Screener po publikacji wyników spółki UBS podtrzymał swoją opinię dla akcji „Kupuj”. Cena docelowa pozostaje bez zmian na poziomie 220 USD. Z kolei Goldman Sachs również podtrzymuje pozytywną opinię o akcjach spółki Muska z ceną docelową ustaloną na poziomie 200 USD. Średnia na Wall Street to 192 USD, najwyższy poziom ceny docelowej to 320 USD, a najniższy to 85 USD (źródło: https://www.marketscreener.com/quote/stock/TESLA-INC-6344549/consensus/).

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.