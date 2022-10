Akcje Microsoft i Alphabet spadają po godzinach, Bank Kanady w centrum uwagi

Raporty o wynikach kwartalnych napływają gęsto i szybko, a ich wpływ jest bardzo zróżnicowany. Wczoraj FTSE100 zanotował gorsze wyniki z powodu HSBC, który poinformował o znacznie większej niż oczekiwano korekcie przychodów z kredytów, podczas gdy zyski były słabsze niż oczekiwano.

Dziś w centrum uwagi znajdują się dane Barclays za III kwartał, przy czym uwagę poświęca się działowi bankowości inwestycyjnej. Rynki amerykańskie zakończyły dzień wyżej po tym, jak rentowność obligacji gwałtownie wzrosła, a dolar spadł, kiedy dane na temat budownictwa mieszkaniowego okazały się słabsze od oczekiwań. Wydaje się, że rośnie przekonanie, iż spowolnienie cyklu zacieśniania przez Fed jest blisko i choć nadal możemy oczekiwać kolejnych 75 pb, to właśnie to, co nastąpi później, wydaje się generować pewną ostrożność, po tym jak Mary Daly z San Francisco Fed skomentowała pod koniec zeszłego tygodnia, że po listopadzie może nadejść czas na rozmowy o ustąpieniu.

Nasdaq100 przewodził wczoraj zyskom z trzecim z rzędu pozytywnym zamknięciem, jednak nadal istniały pewne obawy co do wyników Microsoftu i właściciela Google'a, Alphabet. Alphabet nie spełnił oczekiwań, a Microsoftowi udało się osiągnąć nieco lepsze wyniki, jednak akcje obu spółek po godzinach dynamicznie się osuwały. Nie wydaje się, by ta słabość mogła znacząco wpłynąć na dzisiejsze otwarcie w Europie, ze względu na silne wzrosty na rynkach azjatyckich. Minięcie szacunków przez Alphabetu nie była zbyt zaskakująca, biorąc pod uwagę spowolnienie widoczne w zeszłym tygodniu w liczbach Snap, z brakami we wszystkich jego sektorach działalności. Przychody z reklam w III kwartale wyniosły 54,48 mld dolaró w, czyli poniżej oczekiwań na poziomie 56,98 mld dolarów, choć przynajmniej były wyższe niż w tym samym kwartale rok temu. Nie można tego samego powiedzieć o YouTube, którego przychody spadły do nieco ponad 7 mld dolarów, z 7,2 mld dolarów rok temu. Jedynym pozytywnym aspektem jest działalność w chmurze, której przychody wzrosły do 6,87 mld USD z 4,99 mld USD. Marża operacyjna również spadła do 25% z 32%. Z drugiej strony, przychody Microsoftu w pierwszym kwartale przekroczyły szacunki i wyniosły 50,12 mld USD, a zysk wyniósł 2,35 USD na akcję. Podczas gdy Microsoftowi udało się pobić zarówno przychody, jak i zyski, początkowa reakcja rynku była mieszana, a akcje spadły po godzinach. Jak można było przypuszczać, głównym powodem spadku były przychody z systemu Windows OEM oraz przychody z zawartości i usług Xbox. Przychody OEM z systemu Windows spadły o 15%, do czego przyczyniła się niższa sprzedaż komputerów PC, natomiast przychody z Xboxa spadły o 3%. W rezultacie przychody z komputerów osobistych spadły nieznacznie w porównaniu z rokiem ubiegłym do 13,33 mld USD. W segmencie chmury Microsoft odnotował wzrost przychodów o 20% do 20,3 mld USD, jednak wydaje się, że rynki spodziewały się czegoś więcej. W kwestii prognoz Microsoft był bardziej pesymistyczny, przewidując, że słabszy popyt na komputery może spowodować 30% spadek przychodów z Windows w II kwartale. Obie firmy wskazały na siłę dolara amerykańskiego jako czynnik wpływający na gorsze wyniki w kwartale.

Rynki europejskie mogą się otworzyć nieco niżej po wczorajszej rozczarowującej reakcji po godzinach. Poza wynikami spółek technologicznych, Bank Kanady rozpoczyna dziś tydzień kilku kluczowych decyzji banków centralnych, jutro będzie czas na EBC, a w piątek Bank Japonii. Czy jesteśmy blisko szczytu podwyżek stóp przez Bank Kanady?

Wydaje się to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę kierunek, w jakim podąża Rezerwa Federalna. Bank Kanady podniósł stopy o kolejne 75 punktów bazowych, po tym jak w lipcu przeprowadził ruch o 100 punktów bazowych. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że płace zaczynają rosnąć w odpowiedzi na niedawny wzrost inflacji, jednak główny wskaźnik CPI wydaje się wykazywać oznaki spowolnienia, z głównym wskaźnikiem CPI spadającym do 7% w sierpniu, z czerwcowych szczytów na poziomie 8,1%. Rynki oczekują dziś kolejnej podwyżki o 75 punktów bazowych, ale nie jest to jeszcze przesądzone, gdyż gwałtowny spadek nastrojów w biznesie prawdopodobnie wpłynie na dzisiejsze ostateczne wyliczenia. Sugeruje to, że na dzisiejszym posiedzeniu bank centralny może zachować ostrożność, przesuwając stopę o 50 pb., ale ciągle przedstawiając swoje jastrzębie perspektywy na kolejne miesiące. Konsensus zakłada podwyżkę o 75 pb, do której przyzwyczailiśmy się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Podczas gdy zwiększony nacisk na ceny bazowe wydaje się napędzać dynamikę w USA, Bank Kanady może przyjąć bardziej ostrożne podejście i zwolnić swoje tempo. Ceny bazowe w Kanadzie są niższe niż w USA.

EURUSD – przełamał 50-dniową SMA na poziomie 0,9900, a także opór w postaci linii trendu biegnącej od szczytów z początku tego roku, ale musi pokonać szczyty z tego miesiąca, które obecnie znajdują się tuż poniżej parytetu, aby zasygnalizować dalsze zyski w kierunku 1,0200.

GBPUSD – wzrósł powyżej 1,1440, jeszcze nie osiągając poziomu 1,1500, ale wciąż notując 6-tygodniowy szczyt. Trwałe przełamanie powyżej 1,1500 mogłoby sygnalizować szybki ruch w kierunku 1,1800.

EURGBP – po niepowodzeniu na poziomie 0,8760 z początku tego tygodnia, euro osunęło się i może być nastawione na ponowny test okolic 0,8600 i 100-dniowej SMA. Przełamanie 0,8650 i 50-dniowej SMA mogłoby sygnalizować dalsze spadki w kierunku 0,8490 i 200-dniowej SMA.

USDJPY – osunięcie się rentowności i słabość dolara amerykańskiego spowodowały, że jen japoński kontynuuje umocnienie. Para walutowa może dotrzeć do dołków z tego tygodnia, poziom 150,00 jest kluczowym oporem.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy bez zmian, na poziomie 7013.

DAX – oczekuje się otwarcia bez zmian, na poziomie 13053.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6250.



