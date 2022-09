ADP znacznie poniżej oczekiwań

Niedźwiedzie EUR/USD ponownie uderzają w psychologiczny poziom 1,0000. U podstaw niedźwiedziego nastawienia leży przekonanie, że decydenci z Rezerwy Federalnej USA będą kontynuować zacieśnianie polityki monetarnej mimo napływu coraz to gorszych danych i potencjalnego wzrostu stopy bezrobocia.

Indeks dolara amerykańskiego notuje największe dzienne zyski od ponad tygodnia, wybierając oferty z okolic 109,10. W ten sposób wskaźnik dolara w stosunku do sześciu głównych walut wydaje się ignorować gorszy odczyt raportu ADP z USA, który pokazał wzrost o 132 tys., w porównaniu do oczekiwanych 300 tys. Przyczyna może być związana z podwyżką średnich płac za sierpień, która wyniosła 7,6% r/r.

Prezes Banku Rezerwy Federalnej Cleveland, Loretta Mester, powiedziała we wtorek, że nie spodziewa się, aby Fed obniżył stopy procentowe w przyszłym roku. Co więcej, nowo mianowany prezes Fed z Dallas, Lory Logan, dołączył do linii jastrzębi mówiąc, że przywrócenie stabilności cen jest najwyższym priorytetem.

Należy również zauważyć, że narzędzie FedWatch opracowane przez CME aktualnie przedstawia 74% szans na podwyżkę stóp Fed o 75 punktów bazowych we wrześniu, w porównaniu z 73% z poprzedniego dnia, co z kolei zapewnia dodatkowe wsparcie dla DXY.

Gorsze stosunki na linii Chiny-USA i potyczki o Tajwan wydają się wywierać większą presję na negatywne nastroje, kiedy inwestorzy zaczynają ważyć doniesienia, że rząd USA zakazał sprzedaży chipów do Rosji i Chin przez Nvidię.

Odzwierciedlając nastroje, rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych są w okolicy dwu miesięcznych maksimów koło 3,21%, podczas gdy kupony dwuletnich obligacji skaczą do najwyższych poziomów od 2007 r., wynoszącego 3,51%.

Komentarze ze strefy euro i inflacja w Niemczech również potwierdzają jastrzębie nastawienie wobec przyszłotygodniowego posiedzenia w sprawie polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, jednak kryzys energetyczny na starym kontynencie i nerwowość polityczna we Włoszech i Francji zdają się utrudniać wzrosty euro.

Dzisiejszego ranka giełdy w Europie notują silne spadki po negatywnej sesji azjatyckiej. Po pierwszej godzinie handlu Dax notuje (-1,03%), FTSE MIB jest (-0,62%), IBEX (-0,35%), a Londyn (-0,96%).

Kontrakty futures na amerykańskie indeksy aktualnie znajdują się na czerwonym terytorium. Dow Jones jest na (-0,55%), S&P500 (-0,78%), Nasdaq100 (-1,22%) i Russell2000 (-0,8%).

Indeks giełdy w Tokio spada o 0,84%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 1,3%, a Hong Kong aktualnie traci 1,35%.

Kontrakty na Wig20 ponownie silnie spadają, gdzie w trakcie tego tygodnia już utraciły ponad 100 pkt. Czy przebicie przez 1500 pkt. oznacza, że idziemy do kolejnego równego poziomu tj. 1400 pkt.?

Podczas dzisiejszej sesji na GPW traci ponad 55% akcji, gdzie notowane zyski utrzymują się poniżej 1%. Najwięcej traci Big Cheese (-6,92%), za nim jest ZE PAK (-5,47%) i ML System (-5,37%).

Złoty kontynuuje umocnienie w stosunku do głównych walut.

GBPPLN – funt aktualnie handlowany jest po 5,45.

EURPLN – euro dziś wycenione jest na 4,70.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,71.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,81

PLNJPY – kurs jego wymiany jest na poziomie 29,63



