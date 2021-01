Administracja Bidena przed ogromem wyzwań. Blockchain to nie tylko kryptowaluty

Rynki z uwagą oczekiwały na wystąpienie 46. Prezydenta USA, Joe Bidena. Jego mowa inauguracyjna skupiła się głównie na wewnętrznych problemach Stanów Zjednoczonych, nawiązując do dyskryminacji rasowej podsycanej zresztą przez Trumpa, nierównościach społecznych i dramatycznej sytuacji milionów amerykańskich rodzin. Zmiana w Białym Domu została przez świat przyjęta z ulgą, szczególnie tu w Europie, gdzie wzajemne relacje uległy znacznemu oziębieniu. Niemniej sama zmiana warty to dopiero początek trudnej prezydentury. Amerykańska gospodarka boryka się z realnymi problemami. Połowa Amerykanów żyje z dnia na dzień, a ich oszczędności, co wydaje się niewiarygodne, to skromne 400 dolarów. Odświętna atmosfera odchodzi do historii, a przed administracją Joe Bidena cała góra wyzwań społecznych, ekonomicznych, naprawy zepsutych przez Trumpa relacji międzynarodowych. Niewątpliwie świat z uwagą będzie śledził najbliższe poczynania Bidena. Prezydent Joe Biden szybko dąży do zdemontowania spuścizny Donalda Trumpa. Już pierwszego dnia urzędowania podpisał serię aktów wykonawczych, które zmieniają kurs w sprawie imigracji, zmian klimatycznych, równości rasowej i radzenia sobie z pandemią koronawirusa. Jednym pociągnięciem pióra Biden nakazał wstrzymanie budowy muru granicznego między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, zniósł zakaz podróżowania z niektórych krajów muzułmańskich, zadeklarował zamiar ponownego przystąpienia do Paryskiego Porozumienia Klimatycznego i Światowej Organizacji Zdrowia oraz cofnął zezwolenie na budowę kontrowersyjnego rurociągu naftowego Keystone XL.

Jak się okazuje, technologia blockchain to nie tylko kryptowaluty. Ambitny program brytyjskiego National Health Service (NHS), gdzie rząd chce zaszczepić 80% wszystkich osób powyżej 50 roku życia i wszystkich dorosłych podatnych na zagrożenia kliniczne do początku maja stawia ogromne problemy logistyczne dla szczepionki Pfizer – BioNTech, która musi być przechowywana w ekstremalnie niskich temperaturach. Dwa szpitale, w Stratford-upon-Avon i Warwick w środkowej Anglii, współpracują z Hedera Hashgraph i Everyware, aby zapewnić bezpieczną dystrybucję przy użyciu technologii blockchain - otwierając nowe szlaki i torując drogę do szerszego wdrożenia w NHS. Dzięki czujnikom Everyware i systemowi blockchain firmy Hedera, NHS korzysta z rozproszonej księgi, będącej pochodną technologii blockchain, do dokładnego śledzenia chłodni, w których znajdują się szczepionki. Rozproszony rejestr jest zdecentralizowanym i zsynchronizowanym systemem służącym do udostępniania danych i jest w dużej mierze odporny na problemy powstałe w wyniku błędu ludzkiego.

Nadzieje związane ze zmianą warty w Białym Domu napędzały optymizm na globalnych parkietach. Główne giełdy w Europie zakończyły dzień zyskami. DAX 30 zyskał 0,77% i na zamknięciu wspiął się powyżej 13900 punktów. FTSE 100 wzrósł o 0,41%, a CAC 40 o 0,53%. Najwięcej, bo 0,93%, zyskał mediolański FTSE MIB. Indeks Stoxx 600, po spadkowym początku tygodnia, wzrósł o 0,72%. Świetne nastroje panowały na Wall Street, gdzie inauguracja rządów Joe Bidena doprowadziła główne benchmarki na nowe szczyty. Liderem wzrostów był Nasdaq z zyskiem 1,97%, Dow Jones wzrósł o 0,83%, S&P 500 zyskał 1,39%.

Globalne nadzieje związane ze zmianą warty w Białym Domu wlały sporą dawkę optymizmu na parkiety w rejonie Azji i Pacyfiku. To oczekiwania, że administracja prezydenta Joe Bidena dostarczy większe wsparcie dla borykającej się z trudnościami gospodarki USA wywołując ożywienie, które ma kluczowe znaczenie dla napędzanego eksportem regionu Azji. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,82%, australijski S&P/ASX 200 zyskał 0,79%, a południowokoreański KOSPI jest nad kreską 1,54%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,64%), Szanghaj (0,92%), Singapur (0,37%), Tajwan (2,20%), Malezja (-0,22%). Indyjski Sensex rośnie o 0,64%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest nad kreską 0,92%.

Podczas wczorajszej sesji na warszawskim parkiecie byki nie wykorzystały okazji do silniejszego odbicia, tak jak to miało miejsce w przypadku wiodących parkietów Europy. IBEX 35 zdecydowaną większość dnia spędził poniżej kreski i tylko w samej końcówce udało mu się osiągnąć skromne 0,06%. Zatem wczorajsza remisowa sesja przy Książęcej nie zmieniła ogólnego oglądu WIG 20. Na wykresie dziennym kontraktów wyrysowała się formacja głowy z ramionami i jeśli ma się ona zmaterializować, to przed nami pogłębienie korekty ostatnich wzrostów. Sęk w tym, że żadna z formacji nie działa w stu procentach. Sygnałem do pogłębienia korekty może być wcześniej pokonana strefa 2000 – 2060 punktów. Strefa ta od 2009 roku jest miejscem, gdzie spotyka się podaż z popytem. Na chwilę obecną wygląda na to, że w krótkim terminie stała się ona oporem, co może spowodować spadek w stronę 1900 – 1850 punktów. Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,32 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 1,02 miliarda złotych. Indeks WIG zyskał 0,12 proc. Nico większy zysk przypadł w udziale WIG 20. Po udanej sesji w Azji indeks otworzył się z niewielkim zyskiem i przez pierwsze dwie godziny kręcił się wokół zera. Wtedy to do akcji przystąpiły niedźwiedzie, spychając WIG 20 na południe. We wczesnych godzinach popołudniowych sprzedający utworzyli dzienne minimum na poziomie 1960,82 pkt. Poprawa nastojów w Europie wpłynęła na mobilizację byków i to ich obóz przejął kontrolę nad rynkiem, czego efektem był powrót powyżej poziomu odniesienia. Dzienny układ wykresu przyjął kształt litery V, co może sugerować, że kupujący szykują się do wzrostów w ostatnich dwóch sesjach tygodnia. Zamknięcie nastąpiło w okolicach poziomu otwarcia na 1986,09 pkt. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 0,30%. WIG20 fut zyskał 0,15%, a WIG20usd osiągnął wynik 0%. Słabiej wypadła druga liga. mWIG 40 stracił 0,52%. Nieznacznym wzrostem zakończyły dzień najmniejsze spółki. sWIG 80 wzrósł o 0,04%. W gronie blue chipów 12 spółek odnotowało wzrosty, Asseco nie zmienił ceny, a 7 spółek zaliczyło spadki. Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły JSW (5,74%), Alior (3,94%) i CCC (3,64%). Powodów do zadowolenia nie mieli posiadacze akcji Allegro, Dino i PGE. Walory te spadły odpowiednio o 1,80%, 1,59% i 1,08%.

WIG 20 fut otworzył się na poziomie wczorajszego maksimum. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,2%.

Zła passa złotego trwa przy chwilowej stabilizacji.

GBPPLN – Para jest w okolicach 5,12, czyli na kluczowym oporze. Wsparcie jest na poziomie 4,79. to 5,12.

EURPLN – para jest powyżej 4,50.

USDPLN – para powyżej wsparć na 3,64 i 3,59 i do poziomu 3,80 brakuje 7 groszy.

CHFPLN – para wychodzi powyżej oporu na 4,18.

PLNJPY – opór usytuowany nieco powyżej 28 skutecznie powstrzymuje marsz na północ. Umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.