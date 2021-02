Es war Anfang Dezember die größte Kapitalerhöhung an der Hongkonger Börse und die Besitzer der Xiaomi Aktie (+8,3% auf HKD 31,20) fragen sich, warum gerade zu diesem Zeitpunkt. Jetzt könnte ein möglicher Grund bekannt geworden sein für den plötzlichen Kapitalbedarf: Gerüchten zufolge könnte Xiaomi ein eigenes Elektroauto bauen wollen.

Eigentlich hat Xiaomi schon vor der Kapitalerhöhung Anfang Dezember eine prall gefüllte Kriegskasse. Kapitalerhöhungen verwässern bestehende Aktionäre und die Entscheidung neues Kapital über die Börse aufzunehmen hatte den Kurs der Xiaomi Aktie im Dezember empfindlich erwischt. Xiaomi ist 2018 an die Börse gegangen und erlöste damals 6,1 Milliarden USD. Die Kapitalerhöhung spülte weitere 3,9 Milliarden USD in die Kassen des Unternehmens. Die Summe von 10 Milliarden USD war eigentlich ursprünglich für das Jahr 2018 beim Börsengang angepeilt aber verfehlt worden. Jetzt scheint das Management von Xiaomi sein Ziel erreicht zu haben.

Kapitalerhöhung stieß auf Unverständnis bei den Anlegern

In dem einen oder anderen Xiaomi Forum fragen sich Anleger, warum das Management damals zu diesem Schritt gegriffen hatte. Damals spekulierte man darüber, ob dies im Zusammenhang mit stärkeren Eingriffen der chinesischen Regierung am Aktienmarkt stehen könnte, die damals in letzter Sekunde den Börsengang der Ant Group abgesagt hatte. Oder es wurde spekuliert, dass es reiner Opportunismus sein könnte - der Wille, die Kurssteigerungen auszunutzen? Seit Anfang Mai ist die Xiaomi Aktie um 150% im Wert gestiegen.

Wird Xiaomi Tesla-Konkurrent?

Nun macht das Gerücht die Runde, dass die Xiaomi Aktie Konkurrent von Tesla werden könnte. Offenbar möchte Xiaomi angetrieben durch Firmenchef Lei Jun ein eigenes Elektroauto bauen. Der "LatePost"-Report berichtet dass Jun Tesla zweimal besucht habe und Ambitionen in diesem Bereich hege. Es gebe auch bereits eine Entscheidung auf "strategischer Ebene" bei Xiaomi. Jedoch sei der genaue Fahrplan oder das Aussehen des Fahrzeugs noch nicht bekannt. Die Nachricht von Xiaomis eAuto-Plänen kam erst zum Ende des Handels in Hongkong heraus und trieb die Aktie kräftig nach oben.

Chartanalyse von Xiaomi: Neues prozyklisches Impulsmuster

Einerseits ist unter 31,37 HKD ein 123-Top intakt. Über 27,97 HKD ist jedoch bereits wieder ein prozyklisches, nach oben gerichtetes 123-Impulsmuster entstanden. Nun geht es darum, die "1" des 123-Tops bei 31,37 HKD zur neuen Unterstützung werden zu lassen. Bislang ist diese Marke nur touchiert, aber nicht überschritten worden. Daraus könnte also auch noch ein Bestätigen des 123-Tops werden.

Xiaomi Aktie CFD in Hongkong-Dollar, Quelle: CMC Markets



