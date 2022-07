Goldpreis: Anleger wittern Kehrtwende der Fed

Die Definition einer Rezession ist nicht so einfach, als zu sagen, es sind zwei Quartalen mit negativem Wachstum in Folge. Es gibt auch noch den US-Arbeitsmarkt, der weiterhin sehr stark ist, was eher zu einer überhitzten US-Wirtschaft passt, die sich nun allmählich normalisiert. Tatsächlich ist die Situation am US-Arbeitsmarkt die beste seit dem Jahr 1956. Der Arbeitsmarkt ist der beste, den alle derzeit arbeitenden Amerikaner kennen! Ist das eine Rezession? Jedenfalls sieht man gerade jetzt vor den Zwischenwahlen den Hang der US-Regierung und Federal Reserve, die Definition der Rezession von zwei aneinanderfolgenden Quartalen mit einer BIP-Schrumpfung zu einer umzudeuten, die nur geschehen kann, wenn auch der Arbeitsmarkt die Signale bestätigt.

Oder stammen die Rezessionsängste an den Märkten vielleicht eher direkt von der Angst, dass die Fed die Leitzinsen zu stark und in zu kurzer Zeit anheben wird, was an sich eine Rezession auslösen könnte? Wenn die Fed ihre Hast bei der Anhebung der Leitzinsen verringert, mildert sie damit die Ängste des Marktes vor einer Rezession. Das ist der Grund, warum die Märkte so positiv reagieren. In der nächsten Grafik sieht man, dass die Märkte nach der Fed etwas flachere Zinsanhebungen erwarten, gefolgt von einer mehrheitlich erwarteten ersten Leitzinssenkung bereits in der Sitzung vom 3. Mai 2023. Zuvor war erst die Sitzung am 26. Juli für diese erwartete erste Zinssenkung eingepreist gewesen.

Der S&P 500 Index und der DAX haben jetzt die Chance, einen Boden auszubilden. Im März 2023 wird also bereits wieder eine kleine Leitzinssenkung der Fed eingepreist. Wir sehen also eine wachsende Bereitschaft des Marktes, auf eine Kehrtwende in der Geldpolitik der Fed zu spekulieren. Nachdem die Fed lange Zeit die Dauerhaftigkeit der Inflation in Frage stellte beginnt der Markt nun zu hinterfragen, ob die Fed nicht auch bezüglich einer heraufziehenden Rezession falsch liegen könnte. Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 3946 Punkten würde einen 123-Boden im SPX 500 Cash ermöglichen.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



