New Oriental Education und Technology Group brechen im europäischen Handel über 40% ein - der größte Einbruch der Geschichte. Die Negativ-Serie aus negativen Nachrichten, die mit Eingriffen der chinesischen Regierung bei Tech-Konzernen einhergeht, reißt damit weiterhin nicht ab. Schlechte Nachrichten für Anleger: Chinas Regierung plant Gerüchten zufolge eine Verstaatlichung der Bildung der Bürger im Internet. Ist das das Ende des Geschäftsmodells der beiden e-Learning-Anbieter?



Ab sofort soll es Gerüchten zufolge ein Verbot für Wochenend-Lern-Angebote und Urlaubs-Kurse geben, die die selben Lehrinhalte haben wie die staatlichen Schulen des Landes. Das berichten festlandchinesische Medien. Was noch schwerer wiegt ist der Plan, die Unternehmen zu gemeinnützigen Instituten umzuwandeln und einen Börsengang zu verhindern.



Die neuen Eingriffe der chinesischen Regierung könnten das Aus für eine mittlerweile 100 Milliarden USD schwere Industrie bedeuten. Wenn die Gerüchte stimmen, würden auch börsengelistete Unternehmen ab sofort keine Übernahmen oder Investitionen im Bereich von Unternehmen und Sektoren unternehmen dürfen, die staatliche Lehrinhalte vermitteln. Auch ausländischen Investoren solle der Zugang in den Sektor verwehrt werden.



Die Serie an negativen Nachrichten reißt nicht ab. Es gibt bereits Spekulationen, dass Investoren auch bei amerikanischen Unternehmen vorsichtiger werden könnten, da das amerikanische Repräsentantenhaus ebenfalls Anstrengungen unternimmt, große Tech-Konzerne stärker zu regulieren. Der Oberste Gerichtshof stemmt sich jedoch gegen die Bemühungen der Politik.

Der Kurs von New Oriental ist bereits vor der heutigen News stark eingebrochen. Das ist ein wahrer Crash in der Aktie. Die Aktie notiert zuletzt vorbörslich an der Nasdaq bei $2,18. Nocht viel besser sieht es bei TAL Education aus. Die Aktie fällt auf $9,09.

New Oriental Education & Technologies Aktien -CFD, Quelle: CMC Markets

TAL Education Group, Quelle: CMC Markets



