Microsoft hat in dieser Woche Windows 11 vorgestellt. Die neue Windows-Version soll demnächst in die Testphase und später im Jahr veröffentlicht werden. Microsoft plant Windows 11 als offene Plattform zu betreiben, die Software-Entwicklern ermöglicht auf Basis von Windows 11 eigene Apps und Programme zu schreiben und diese dann über den Microsoft Store zu verkaufen.

Die Microsoft-Aktie ist in dieser Woche auf ein neues Rekordhoch angestiegen. Investoren begrüßen die Aussicht auf eine neue Version von Windows. Microsoft hat in den letzten Jahren vor allem im Bereich der Cloud und im Bereich der Internet-basierten Versionen von Office 365 gepunktet. Microsoft trat in den Bereichen eCommerce, soziale Medien und Internet-Werbung allerdings nicht so präsent aufund das ermöglichte es Microsoft auch, sich den Ermittlungen der Kartellbehörden bisher größtenteils zu entziehen. Das könnte sich jetzt ändern.

Slack-Aktie: Bedroht durch Microsofts Pläne?

Microsoft plant mit der neuen Windows 11 Software die Videokonferenzplattform Teams fest zu integrieren. Erinnerungen werden wach an die 1990 er Jahre, als Microsoft mit der damaligen Windows-Version den Internet Browser Internet Explorer mit auslieferte. Das rief kartellbehördliche Ermittlungen vor allem in Europa und den USA auf den Plan. Nachdem sich Microsoft in seiner Reputation in den vergangenen Jahren erholen konnte – droht nun eine Rückkehr in den alten Modus?

Bereits im Jahr 2020 hatte sich Slack Technologies, die jetzt von Salesforce.com übernommen werden, darüber beschwert, dass Microsoft seine Teams-Software in Office integriert. Besteht die Gefahr, dass Microsoft sich so wettbewerbswidrig Vorteile gegenüber der Konkurrenz verschaffen möchte?

Auch die Aktien von Slack, die einen ähnlichen Ansatz fahren wie Teams, sind in den vergangenen Wochen kräftig angestiegen. Doch nun besteht das Risiko, dass die negative Presse und die Angst davor, dass Microsoft mit der neuen Windows-Plattform Slack Kunden abjagen könnte. Das bremst das Kursgeschehen in der Slack-Aktie aus. Gut im Chart zu sehen ist die Seitwärtsbewegung, die mit einem Tagesschlusskurs unter $44,18 in einer Trendwende-Formation münden könnte. Es wäre aber gleichzeitig möglich, dass der Aufwärtstrend gehalten werden kann. Dies wäre dann der Fall, wenn $44,18 als Unterstützung auf Tagesschlusskursbasis verteidigt werden könnten.

Slack Technologies-Aktien-CFD, Quelle: CMC Markets



