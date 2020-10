Updates

DAX Kurs: Brechen jetzt alle Dämme?

Womit wir es gestern zu tun hatten war ein umfassender Short Squeeze an der Nasdaq Technologiebörse in den USA. Die Vorfreude auf das Apple Event "Hi, Speed" und den heute beginnenden Rabatt-Tag "Prime Day" haben gestern bei einigen Anlegern die Sektkorken knallen lassen. Auch Elon Musk will das Momentum nutzen und will nächste Woche ein begrenztes Software-Update für autonomes Fahren seiner Fahrzeuge veröffentlichen.